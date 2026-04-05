Ricky Ponting: पंजाब किंग्जची भारतातील स्टार्सभोवती धाकटी संघरचना, पाँटिंगचा दमदार प्लॅन!

चेन्नई : भारतातील उच्च श्रेणीच्या खेळाडूंभोवती संघ तयार करण्याचे धोरण फ्रँचाइजीने आखले. त्यानुसार कमालीची गुणवत्त असलेल्या खेळाडूंची आम्ही निवड केली आणि हेच खेळाडू संघाचे भवितव्य घडवत आहेत, असा गौरव पंजाब किंग्ज संघाचे मुख्य प्रशिक्षक रिकी पाँटिंग यांनी केला आहे..आयपीएल लिलावात उतरण्याअगोदर पंजाब संघाने प्रभसिमरन सिंग आणि शशांक सिंग यांना संघात कायम ठेवले. त्यानंतर कर्णधार म्हणून श्रेयस अय्यर, युजवेंद्र चहल आणि अर्शदीप सिंग यांच्यासाठी लिलावात ११०. ५ कोटी मोजले..२०२५पासून पंजाब संघाचे व्यवस्थापन कोअर टीम तयार करीत आहे. वरच्या फळीतील आमचे अव्वल फलंदाज विशेष क्षमतेचे आहेत आणि आम्ही त्यांच्याभोवती संघाची उभारणी केलेली आहे, असे पाँटिंग यांनी सांगितले. लिलावातून खरेदी करणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत श्रेयस अय्यर वरच्या स्थानावर होता, असे पाँटिंग म्हणाले..IPL 2026: श्रेयस अय्यर सामन्यांना मुकणार? पंजाबच्या विजयानंतर स्वत:च दिली दुखापतीवर महत्त्वाची अपडेट.तरुण आणि होतकरू सलामीवीर प्रियांश आर्या याचा पाँटिंग यांनी खासकरून उल्लेख केला. त्याने चेन्नईविरुद्धच्या सामन्यात ११ चेंडूंत ३९ धावांची घणाघाती फलंदाजी केली. त्यामुळे पंजाबसाठी विजय सोपा झाला होता.