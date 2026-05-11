IPL 2026: सलग पराभवानंतर पंजाब किंग्ज अडचणीत; दिल्लीविरुद्ध ‘करो या मरो’ लढत,पहा कशी असेल Playing 11

धरमशाला : धडाकेबाज विजयांसह प्रतिस्पर्धी संघाच्या मनात धडकी भरवणारा खेळ करणाऱ्या पंजाब किंग्जला आता विजय दुरापास्त होऊ लागले आहेत. प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर जाण्याअगोदर त्यांना सावरावे लागणार आहे. आत्मविश्वास कमजोर झालेल्या दिल्लीचा आजचा सामना त्यांना कदाचित पुनरागमनाचा मार्ग दाखवणारा ठरू शकेल..श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली खेळत असलेला पंजाबचा संघ पहिले सात सामने अपराजित होता. त्यामुळे प्लेऑफच काय गुणतक्त्यातील त्यांचे अव्वल स्थान कायम राहील, असे चित्र होते, परंतु सलग तीन पराभवांनंतर त्याची घसरण सुरू आहे. १० साखळी सामने झालेले असताना पंजाबवर आता पराभवांची मालिका थांबवण्याची वेळ आली आहे..PBKS vs RCB: विराट कोहलीचं रडणं सर्वांना दिसलं, पण विजयासाठी लढणाऱ्या 'त्या' खेळाडूच्या भावना कुणी समजूनच घेतल्या नाही, पाहा व्हिडिओ.दुसऱ्या बाजूला दिल्ली संघासाठी प्लेऑफ गाठण्यासाठीचे आव्हान जवळपास संपुष्टात आलेले आहे. ११ पैकी केवळ चारच सामन्यांत त्यांना विजय मिळवता आलेला आहे. त्यामुळे दिल्लीसमोर आता गमावण्यासारखे काहीच नाही. अशा परिस्थितीत पंजाबला वर्चस्व गाजवण्याची संधी आहे, परंतु याच दिल्लीविरुद्ध २५ एप्रिल रोजी झालेल्या सामन्यात त्यांनी ऐतिहासिक विजय मिळवला होता आणि तेथूनच पंजाबची पराभवाची मालिका सुरू झाली होती. अरुण जेटली मैदानावर झालेल्या त्या सामन्यात दिल्लीने दोन बाद २६४ धावा केल्या होत्या, तर पंजाबने सहा विकेट आणि सात चेंडू राखून विक्रमी विजय मिळवला होता..पंजाब संघाला अनेक बाबींमध्ये सुधारणा करावी लागणार आहे. सर्वात मोठी प्रगती क्षेत्ररक्षणात आणि झेल पकडण्यात करावी लागणार आहे. प्रमुख वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंग तर सहजतेने धावा देत आहे. प्रियांश आर्या आणि प्रभसिमरन सिंग यांच्या धावांचा धबधबा आटला आहे. कर्णधार म्हणून श्रेयस अय्यरलाही आता पकड मिळवावी लागणार आहे..GT कडून मोठी चूक झाली? पंजाबला नमवूनही होल्डर समाधानी नाही; भर मैदानात व्यक्त केली नाराजी म्हणाला....दुसऱ्या बाजूला दिल्लीसाठी ही स्पर्धा जवळपास संपलेली असल्यामुळे त्यांच्याकडून बेधडक खेळ अपेक्षित आहे. पराभवाचे दडपण त्यांच्यावर नसेल. त्यामुळे आक्रमक खेळ केला जाऊ शकेल. तसेच संघात बदलही अपेक्षित आहेत..संभावित प्लेइंग इलेव्हनदिल्ली कॅपिटल्स (DC) पथुम निसांका, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश राणा, समीर रिझवी, डेव्हिड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, आशुतोष शर्मा, अक्षर पटेल (कर्णधार), कुलदीप यादव, लुंगी एनगिडी, मुकेश कुमार. (इम्पॅक्ट प्लेयर: टी नटराजन).पंजाब किंग्ज (PBKS) प्रभसिमरन सिंग (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), मार्कस स्टॉइनिस, नेहल वढेरा, शशांक सिंग, मार्को जॅनसेन, झेवियर बार्टलेट, अर्शदीप सिंग, युझवेंद्र चहल, विजयकुमार वैशाक. (इम्पॅक्ट प्लेयर: प्रियांश आर्य).