बॅटिंग vs बॅटिंग कमिन्सची चाणक्यनीती की श्रेयसचा पलटवार? 'नंबर १' च्या खुर्चीसाठी आज महासंग्राम, पहा कशी असेल Playing 11

हैदराबाद : गुणतक्त्यातील अव्वल स्थान कायम राखले असले तरी गेल्या सलग दोन सामन्यांत झालेले पराभव पंजाब किंग्स संघासाठी चिंता करणारे आहेत, त्याच आज स्फोटक फलंदाजी असलेल्या हैदराबादविरुद्ध त्यांचा सामना होत आहे. पंजाब आणि हैदराबाद यांच्यात आता केवळ एका गुणाचाच फरक आहे..श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या पंजाब संघाने सलग सहा सामने जिंकून दबदबा निर्माण केला होता त्यात अडीचशे धावांपलीकडचे आव्हान पार करून प्रतिस्पर्धी संघांत भीतीचे वातावरण निर्माण केले होते; परंतु अचानक त्यांची लय बिघडली आणि सलग दोन पराभवांचा सामना करावा लागला. कर्णधार अय्यर आणि मुख्य प्रशिक्षक रिकी पाँटिंग यांना उत्तर शोधावे लागणार आहे..IPL 2026, MI vs SRH: मुंबईच्या अस्तित्वाची लढाई; हैदराबादविरुद्ध आज सामना; कशी असेल संभावित प्लेइंग इलेव्हन.पंजाब संघाचे गेल्या दोन सामन्यांतील पराभव प्रथम फलंदाजीकरिता झाले आहेत. धावांचा पाठलाग ते यशस्वीपणे करीत आहेत. त्यामुळे प्रथम फलंदाजी करताना त्यांना सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे. प्रभसिमरन सिंग आणि प्रियांश आर्या ही त्यांची सलामीची जोडी धावांचा पाठलाग करताना चांगलीच यशस्वी ठरत आहे; मात्र प्रथम फलंदाजी करताना पॉवरप्लेमध्ये लवकर बाद होत आहेत. तिसऱ्या क्रमांकावरील कूपर कोनोलीसुद्धा अपयशी ठरत असल्यामुळे मधल्या फळीवर दडपण येत आहे, त्यामुळे पुरेशा धावा करताना त्यांची दमछाक होत आहे..पंजाबची गोलंदाजी तेवढी भेदक दिसून येत नाही. युझवेंद्र चहलचा अपवाद वगळता इतर गोलंदाज प्रभाव पाडण्यात अपयशी ठरत आहेत. दिल्लीविरुद्ध २६५ धावांचे विक्रमी आव्हान पार करण्याची जिगर त्यांनी दाखवली; परंतु गोलंदाजांनी २६४ धावा दिल्या होत्या हेसुद्धा विसरून चालणार नाही. त्यामुळे पंजाब संघाला गोलंदाजीतही अचूकता आणावी लागणार आहे. उद्याच्या सामन्यात समोर अभिषेक शर्मा, ट्रॅव्हिस हेड, ईशान किशन आणि हेन्रिक क्लासेन असे स्फोटक शैलीचे फलंदाज असताना पंजाबची गोलंदाजी दडपणाखाली येऊ शकेल..आयपीएल आता अंतिम टप्प्यात जात असताना पंजाब संघाला रणनीतीचा फेरविचार करुन मानसिकताही त्याचप्रमाणे सक्षम करावी लागणार आहे. प्लेऑफपर्यंत पहिल्या दोन क्रमांकांमध्ये स्थान मिळवण्याकरिता हे महत्त्वाचे असणार आहे..हैदराबाद संघालाही सलग पाच विजयांनंतर गेल्या सामन्यात कोलकताविरुद्ध पराभव स्वीकारावा लागला होता. एक बाद १०५ वरून त्यांचा डाव १६५ धावांत संपुष्टात आला होता. सुनील नारायण आणि वरुण चक्रवर्ती या फिरकी गोलंदाजांनी चेंडू जुना झाल्यावर हैदराबादच्या फलंदाजांना कोंडीत पकडले होते. घरच्या मैदानावर हैदराबाद फलंदाजांची ही अवस्था झाली होती. त्यामुळे उद्याच्या सामन्यात पंजाबचा भर फिरकी गोलंदाजीवर असू शकेल. हैदराबादची गोलंदाजी अर्थातच कर्णधार पॅट कमिंसवर अवलंबून आहे..प्लेऑफ जवळपास निश्चितपंजाब आणि हैदराबाद प्लेऑफसाठी पात्र ठरणार हे जवळपास निश्चित आहे; परंतु उद्याचा सामना एकमेकांवरील वर्चस्व सिद्ध करणारा ठरू शकेल. प्लेऑफमधील एकमेकाविरुद्ध खेळायची वेळ आल्यास हा सामना दिशादर्शक ठरणारा असेल..IPL 2026: दिल्लीसमोर पंजाबला रोखण्याचे आव्हान; श्रेयस अय्यरची अपराजित सेना सहाव्या विजयाच्या मार्गावर,पाहा संभावित Playing XI.संभावित प्लेइंग इलेव्हनपंजाब किंग्जश्रेयस अय्यर (कर्णधार), प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्या/शशांक सिंग, कुपर कोनोली, नेहल वधेरा, मार्कस स्टॉयनिस, मार्को जान्सन, लॉकी फर्ग्युसन, अर्शदीप सिंग, युझवेंद्र चहल, हरप्रीत ब्रार.सनरायझर्स हैदराबाद अभिषेक शर्मा, प्रफुल हिंगे, साकिब हुसैन, एशान मलिंगा, नितीश कुमार रेड्डी, हेनरिक क्लासेन (यष्टीरक्षक), एडन मार्करम, अब्दुल समद, पॅट कमिन्स (कर्णधार), भुवनेश्वर कुमार, टी. नटराजन.