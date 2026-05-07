बंगळूरची फलंदाजी पूर्वपदावर येणार लखनौविरुद्ध आज सामना, फिल सॉल्ट स्पर्धेबाहेर, पण 'हा' स्फोटक फलंदाज घेणार जागा, पहा कशी असेल Playing 11

लखनौ : फलंदाजी ही बंगळूर संघाची ताकद आहे; परंतु अनपेक्षितपणे गत सामन्यात बुरूज ढासळले होते. ते पूर्वपदावर आणण्याची बंगळूर संघाला आज लखनौविरुद्ध होणाऱ्या आयपीएल सामन्यातून मिळणार आहे..गतविजेता बंगळूरचा संघ १२ गुणांसह तिसऱ्या स्थानावर आहे. क्वालिफायर १ सामना खेळण्यासाठी त्यांना पहिल्या दोन क्रमांकावर राहावे लागणार आहे, त्यासाठी आता उर्वरित सामन्यांत विजय मिळवावा लागणार आहे..IPL 2025, RCB vs LSG: रिषभ पंतच्या लखनौसमोर आज धडाकेबाज बंगळुरू संघाचे पारडे जड आव्हान, कशी असेल Playing XI.सहजपणे आणि आक्रमक पवित्र्यानुसार धावांचा पाऊस पाडत असणाऱ्या बंगळूर संघाचा डाव ३० एप्रिल रोजी अहमदाबाद येथे झालेल्या गुजरातविरुद्धच्या सामन्यात १५५ धावांत संपुष्टात आला होता. दोन बाद ७९ वरून त्यांची सहा बाद ९६ अशी घसरगुंडी उडाली होती. असा प्रकार पुढील सामन्यांत घडू नये म्हणून बंगळूरचा संघ नव्या मानसिकतेनुसार खेळण्याचा प्रयत्न करेल. त्यासाठी आजची लढाई त्यांच्यासाठी सोपी असेल. लखनौचा संघ तळाच्या स्थानावर असून मानसिकदृष्ट्या ते कमजोर झाले आहेत..बंगळूर संघाचा प्रमुख चेहरा विराट कोहलीने नऊ सामन्यांतून ३७९ धावा करून आपला दरारा कायम ठेवला आहे. देवदत्त पडिक्कल आणि कर्णधार रजत पाटीदारही तेवढेच फॉर्मात आहेत. नियोजित सलामीवीर फिल साल्ट बोटाला झालेल्या दुखापतीमुळे स्पर्धेबाहेर गेला असला तरी जेकेब बेथेल हा पर्याय असल्यामुळे बंगळूर संघावर त्याचा परिणाम झालेला नाही..आयपीएलअगोदर भारतात झालेल्या टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेत बेथेलने आपली क्षमता सिद्ध केली होती. बंगळूरचा संघ जवळपास एका आठवड्यानंतर मैदानात उतरणार आहे. हा ब्रेक पुढील सामन्यांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. वेगवान गोलंदाजांना ताजेतवाने होण्यास मदत होणार आहे..IPL 2026: रिषभ पंतचा IPL मधील सर्वाधिक किमतीचा खेळाडू… पण फॉर्म तर कोठे गेला?; आज लखनऊ कोलकता आमनेसामने, पाहा संभावित Playing XI.संभावित प्लेइंग इलेव्हनरॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (RCB) पफिलिप सॉल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कर्णधार), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेव्हिड, रोमॅरियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेझलवूड, सुयश शर्मा, रसिक सलाम दार इम्पॅक्ट खेळाडू : विराट कोहली, व्यंकटेश अय्यर, जॉर्डन कॉक्सलखनौ सुपर जायंट्स (LSG) एडन मार्कराम, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत (कर्णधार/विकेटकीपर), निकोलस पूरन, आयुष बडोनी, अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, मोहम्मद शमी, आवेश खान, दिग्वेश सिंग राठी, प्रिन्स यादव [६].इम्पॅक्ट खेळाडू : मणिमारन सिद्धार्थ, जॉर्ज लिंडे .