Rishabh Pant: रिषभ पंतला उपकर्णधारपदाचा फटका? निवड समिती घेणार मोठा निर्णय

नवी दिल्ली : आयपीएलमध्ये लखनौ सुपर जायंट्स संघाच्या कर्णधारपदी विराजमान असलेल्या रिषभ पंतला भारतीय क्रिकेट कसोटी संघाच्या उपकर्णधारपदावरून मुक्त करण्यात येऊ शकणार आहे..रिषभ पंतला उपकर्णधारपदाचा ताण येऊन फलंदाजीवर परिणाम होताना दिसत आहे. लखनौ संघाचा कर्णधार म्हणून तो आयपीएलमध्ये अपयशी ठरीत असून, त्याच्याकडून फलंदाजीतही निराशा होत आहेे. भारतीय पुरुष क्रिकेट संघाच्या निवड समितीची बैठक येत्या मंगळवारी गुवाहाटीमध्ये होत असून, यामध्ये रिषभ पंतला कसोटी संघाच्या उपकर्णधारपदावरून मुक्त करण्यात येण्याची दाट शक्यता आहे..सर्फराज खान, अभिमन्यू ईश्वरन यांच्यासाठी कसोटी संघाचे दार कायमचे बंद? गौतम, गिलचा त्यांच्यावर विश्वास नाही?.भारत-अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये कसोटी व एकदिवसीय अशा दोन प्रकारांमध्ये मालिका खेळवण्यात येणार आहे. या मालिकांसाठी निवड समितीकडून मंगळवारी भारतीय संघाची घोषणा करण्यात येणार आहे. याप्रसंगी बीसीसीआयच्या सूत्रांकडून सांगण्यात आले की, रिषभ पंत हा एक आक्रमक शैलीचा फलंदाज आहे. सामन्याला क्षणार्धात कलाटणी देण्याची क्षमता त्याच्यामध्ये आहे. उपकर्णधारपदाचा ताण त्याच्यावर आल्यामुळे फलंदाजीवरही परिणाम होत आहे. त्याने मनसोक्त फलंदाजी करावी याकडे निवड समितीकडून लक्ष देण्यात येईल..बुमरा कसोटीत खेळणार?जसप्रीत बुमरा हा वेगवान गोलंदाज आहे. आगामी महत्त्वाच्या मालिकांकडे लक्ष देता त्याच्या वर्कलोडकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. अफगाणिस्तानविरुद्धच्या कसोटी मालिकेत त्याला खेळवण्यात येण्याची शक्यता आहे. अथवा कसोटी व एकदिवसीय अशा दोन्ही मालिकांमधून त्याला विश्रांती देण्यात येईल. तसेच सूर्यकुमार यादवच्या सुमार फलंदाजी फॉर्मवरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे. तरीही आयर्लंड व इंग्लंड यांच्याविरुद्धच्या टी-२० मालिकेसाठी त्याला संधी देण्यात येईल, अशी चर्चा आहे.."२७ कोटींचा दबाव नाही, तर..." रिषभ पंतच्या खराब फॉर्मवर कोच जस्टीन लँगर यांचं मोठं विधान; म्हणाले कॅप्टन केल अन्...एकदिवसीय संघातील स्थान धोक्यातरिषभ पंतचे भारताच्या एकदिवसीय संघातील स्थान धोक्यात आहे. रिषभ पंतच्या बॅटमधून धावाच निघालेल्या नाहीत. आयपीएलमध्येही त्याच्याकडून अव्वल दर्जाची फलंदाजी झालेली नाही. के. एल. राहुल हा भारताचा पहिल्या क्रमांकाचा यष्टीरक्षक फलंदाज आहे. त्याच्यानंतर रिषभ पंतचा क्रमांक लागत होता. आता मात्र परिस्थिती बदलली आहे. ध्रुव जुरेल, संजू सॅमसन व ईशान किशन यांनी दमदार कामगिरी करीत चुरस निर्माण केली आहे. यामुळे रिषभ पंतसाठी आगामी काळ खडतर असणार आहे.