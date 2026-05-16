सामना जिंकूनही ऋषभ पंतवर IPL ची मोठी कारवाई! इतक्या लाखांचा ठोठावला दंड, नेमकं काय घडलं

Rishabh Pant Penalised After Slow Over Rate: इंडियन प्रीमियर लीग(IPL) २०२६ च्या ५९ व्या सामन्यात लखनौ सुपर जायंट्सने चेन्नई सुपर किंग्सवर (CSK) ७ गडी राखून विजय मिळवला. या सामन्यानंतर लखनौ संघाचा कर्णधार ऋषभ पंतवर(Rishabh Pant) दंड ठोठावण्यात आला आहे..या हंगामात लखनौ संघाची कामगिरी फारशी चांगली ठरली नाही. त्यांनी या हंगामात आतापर्यंत १२ सामने खेळले असून त्यामध्ये ४ सामन्यांत विजय मिळवला आहे, तर ८ सामन्यांत पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. त्यांच्या या खराब कामगिरीमुळे लखनौ आयपीएल २०२६ मधून बाहेर होणारा पहिला संघ ठरला आहे..IPL 2026 Play Off Scenario: गुजरात टायटन्सचा सलग पाचवा विजय! सनरायझर्स हैदराबादला नमवून POINT TABLE मध्ये अव्वल, अनपेक्षित कलाटणी.आयपीएल २०२६ च्या या हंगामात लखनौ संघाचा कर्णधार ऋषभ पंतवर १२ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. आयपीएलने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार शुक्रवारी झालेल्या चेन्नईविरुद्धच्या हंगामातील ५९ व्या सामन्यात संथ गतीने षटके टाकल्याबद्दल लखनौ संघावर ही कारवाई करण्यात आली..आयपीएलच्या आचारसंहितेतील कलम २.२२ नुसार किमान षटकगतीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे हा दंड ठोठावण्यात आला आहे. या हंगामातील हे लखनौ संघाचे पहिले उल्लंघन असल्याने ऋषभ पंतवर १२ लाख रुपयांचा दंड करण्यात आला. या सामन्यात नाणेफेक जिंकून लखनौ संघाने प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आणि चेन्नईला १८७ धावांवर रोखले. चेन्नईकडून युवा फलंदाज कार्तिक शर्माने चांगली फलंदाजी केली..१८८ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायला आलेल्या लखनौ संघाने चांगली सुरुवात केली. डावाची सुरुवात करायला आलेल्या मिचेल मार्शने ७ षटकार आणि ९ चौकारांच्या मदतीने ९० धावांची खेळी करत लखनौच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली..IPL 2026 Point Table: उर्विल पटेलची ऐतिहासिक खेळी! CSK ची मोठी झेप अन् लखनौ सुपर जायंट्स प्ले ऑफच्या शर्यतीतून OUT.मिचेल मार्शला निकोलस पूरनने चांगली साथ दिली. पूरनने १७ चेंडूत ३२ धावा केल्या. लखनौ संघाने हे लक्ष्य अवघ्या १६.४ षटकांत पूर्ण केले. या विजयानंतरही लखनौचा संघ गुणतालिकेत शेवटच्या स्थानावरच कायम आहे. लखनौ संघाची या हंगामातील कामगिरी अपेक्षेप्रमाणे झाली नाही.