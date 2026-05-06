"२७ कोटींचा दबाव नाही, तर..." रिषभ पंतच्या खराब फॉर्मवर कोच जस्टीन लँगर यांचं मोठं विधान; म्हणाले कॅप्टन केल अन्..

मुंबई : यजमान मुंबई इंडियन्स संघाने सोमवारी लखनौ सुपर जायंट्स संघावर दणदणीत विजय मिळवला. या पराभवामुळे लखनौ संघाचे आयपीएलच्या यंदाच्या मोसमातील प्लेऑफमध्ये पोहोचण्याचे आव्हान जवळपास संपुष्टात आले आहे..लखनौ संघाचे मुख्य प्रशिक्षक जस्टीन लँगर यांनी लखनौ संघाचा कर्णधार रिषभ पंत याची पाठराखण करताना म्हटले, की पंतवर २७ कोटींची बोली लावून लखनौ संघात घेतले. मोठ्या रकमेची बोली लावून संघात घेतले की खेळाडूकडून दमदार प्रदर्शन करण्यात येईल, असे गृहीत धरता कामा नये. रिषभ पंतवर पैशांचा नव्हे तर नेतृत्वाचा दबाव येत आहे..लखनौचे मुख्य प्रशिक्षक जस्टीन लँगर पुढे सांगतात, की रिषभ पंत २७ कोटींच्या मोबदल्यात लखनौ संघात आला आहे. त्यामुळे त्याच्यावर दबाव येत आहे, असे मी म्हणणार नाही. कर्णधारपद हे आव्हानात्मक ठरत आहे. त्याच्यावर नेतृत्वपदाचा दबाव येत आहे. यामधून बाहेर येण्याचा तो प्रयत्न करीत आहे. या मोसमात त्याने सामन्याला कलाटणी देणारी खेळी केली होती. जेव्हा त्याच्या चेहऱ्यावर हास्य दिसून येते व त्याच्या बॅटमधून धडाकेबाज फलंदाजी पाहायला मिळते, तेव्हा आम्हालाही आनंद मिळतो. लवकरच तो पुन्हा झोकात पुनरागमन करताना दिसेल..पुरन आला फॉर्मातजस्टीन लँगर यांनी लखनौ संघातील फलंदाजी विभागाबाबत मत व्यक्त करताना म्हटले, की काही वेळा फलंदाजी विभागात बदल केला जातो. या बदलानंतर काही वेळा यश मिळते. काही वेळा अपयशालाही सामोरे जावे लागते. यंदा सलामी फलंदाजांमध्ये बदल करण्यात आला. मिचेल मार्श याने सलामी फलंदाज म्हणून छान कामगिरी केली आहे; मात्र मुंबईविरुद्धच्या लढतीत निकोलस पुरनकडून दमदार फलंदाजी करण्यात आली. त्याचा फलंदाजी फॉर्म लखनौसाठी महत्त्वाचा ठरला आहे..सराव सामन्यात धमकजस्टीन लँगरने रिषभ पंतच्या फलंदाजीबाबत पुढे नमूद केले, की रिषभ पंतने कसोटी क्रिकेटमध्ये पाचव्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना देदीप्यमान खेळी साकारली आहे. प्रतिस्पर्ध्यांवर वर्चस्व गाजवताना त्याच्याकडून दमदार फलंदाजी करण्यात आली आहे. दोन दिवसांआधी सराव सामन्यात रिषभ पंतने ३० ते ४० चेंडूंमध्ये ९५ धावांची खेळी साकारली होती. त्यामुळे फलंदाज म्हणून त्याच्याकडून अपेक्षा आहेतच. तो लखनौ संघाला उर्वरित लढतींमध्ये विजय मिळवून देईल, अशी आशा त्यांनी पुढे व्यक्त केली.