Rohit Sharma: आता कितीही धावा केल्या तरी..." रोहित शर्माने थेट बोलूनच दाखवलं; भारताला कोणीच थांबवू शकत नाही!

Rohit Sharma On Team India’s Progress: भारतीय संघाचा स्टार खेळाडू आणि सर्वात यशस्वी भारतीय कर्णधारांपैकी एक असलेला रोहित शर्मा याने भारताला २०२४ चा टी-२० विश्वचषक जिंकून दिला. त्याची स्फोटक फलंदाजी ही त्याची खास ओळख आहे. रोहित अनेकदा वेगवेगळ्या गोष्टींमुळे चर्चेत असतो, मात्र सध्या त्याने भारतीय संघाची मानसिकता आणि खेळण्याच्या शैलीबद्दल मोठं वक्तव्य केलं आहे..रोहित शर्माने सांगितले की भारतीय क्रिकेट सध्या खूप चांगल्या दिशेने जात आहे. भारताच्या संघात निकालांमध्ये सुधारणा होत आहेत. त्याचबरोबर भारतीय संघाचे निकाल आणि त्यांची मानसिकता यामध्येही मोठा बदल होत आहे. भारताने जागतिक क्रिकेटमध्ये एक बलाढ्य संघ म्हणून स्वतःला आणखी पुढे नेण्याची गरज आहे, असे रोहित शर्मा म्हणाला..IPL 2026 Marathi News: अरे, रोहित मी तुला ओळखलंच नाही... नीता अंबानी 'हिटमॅन'ला पाहून असं का म्हणाल्या? Video Viral.मुंबई इंडियन्सच्या ‘ईएसए डे’ कार्यक्रमात बोलताना रोहित म्हणाला की अलीकडच्या काही वर्षांत भारताने सर्व फॉरमॅटमध्ये आणि मोठ्या स्पर्धांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. रोहितने याचे श्रेय सातत्यपूर्ण कामगिरीला दिले. पुढे बोलताना रोहित म्हणाला की, “माझी अशी इच्छा आहे की भारताने जागतिक क्रिकेटमधील एक बलाढ्य शक्ती बनावे. भारताने अशाच प्रकारे जागतिक स्तरावर दमदार खेळ करत राहावे.”.तो पुढे म्हणाला की, “गेल्या तीन वर्षांत आम्ही जे काही साध्य केले आहे, ते खरोखर पाहण्यासारखे आहे. २०२४ चा विश्वचषक, महिला विश्वचषक, १९ वर्षांखालील विश्वचषक, आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफी आणि आणखी एक टी-२० विश्वचषक — आम्ही या तीन वर्षांत सातत्याने चांगली कामगिरी केली आहे.” रोहित पुढे म्हणाला की, “मला आशा आहे की आमची ही विजयाची मालिका अशीच पुढे सुरू राहील.”.आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीबद्दल बोलताना रोहित म्हणाला की क्रिकेटमध्ये, विशेषतः व्हाईट-बॉल क्रिकेटमध्ये, खूप मोठे बदल झाले आहेत. तो म्हणाला की आधी १३० ते १४० धावा हा चांगला स्कोअर मानला जात होता. पण आता फलंदाजी अधिक आक्रमक झाली आहे. तुम्ही कितीही मोठा स्कोअर उभारला तरी तो सुरक्षित वाटत नाही. यावरून क्रिकेट वर्षानुवर्षे किती बदलत आहे हे दिसून येते..पुढे बोलताना रोहित म्हणाला की आजकालचे क्रिकेटपटू अधिक निर्भय झाले आहेत आणि खेळ आणखी आक्रमक होत चालला आहे. खेळाडूंची विचार करण्याची पद्धतही बदलली आहे. ते जुन्या पद्धतीपेक्षा आक्रमक शैलीने खेळण्याला प्राधान्य देतात. त्याचबरोबर कोणताही निर्णय घेण्यास ते घाबरत नाहीत..गंभीर टीम इंडियात दादागिरी करतो!” माजी भारतीय क्रिकेटपटूचा मोठा आरोप म्हणाला यश मिळाल तर....रोहितच्या मते हे क्रिकेटसाठी खूप चांगले लक्षण आहे आणि भविष्यात खेळ आणखी विकसित होत जाईल. तरुण खेळाडूंविषयी बोलताना रोहित म्हणाला की त्यांच्यावर लहान वयातच जास्त अपेक्षांचे दडपण टाकू नये. त्यांना खेळाचा आनंद घेऊ द्यावा, कारण त्यामुळेच ते भविष्यात अधिक चांगले क्रिकेटपटू बनू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.