Rajasthan Royals: सलग पराभवांमुळे राजस्थानचं टेन्शन वाढलं; पण विक्रम राठोर यांच्या 'या' वक्तव्याने चाहत्यांना दिला दिलासा!

नवी दिल्ली : प्लेऑफ गाठण्यासाठी हातघाईची लढाई लढत असताना राजस्थान रॉयल्स संघाचे फलंदाजी प्रशिक्षक विक्रम राठोर मात्र आमचा संघ उर्वरित दोन्ही सामने जिंकून बाद फेरीत स्थान मिळवेल, असा आशावाद व्यक्त करत आहेत. मात्र, त्यासाठी आपल्या क्षमतेनुसार खेळ करावा लागेल, असे त्यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे..अखेरच्या दोन साखळी सामन्यांवर ताटकळत राहण्याऐवजी अगोदरचे प्रत्येक सामने जिंकण्याची तयारी आम्ही केली होती. प्रत्येक सामना महत्त्वाचा होता, परंतु आता परिस्थिती अशी निर्माण झाली की उरलेले दोन्ही सामने जिंकण्याशिवाय आमच्यासमोर पर्याय राहिला नाही. गुणवत्तेनुसार खेळ केला, तर कोणत्याही संघाला पराभूत करण्याची क्षमता आमच्या संघात आहे. .GT कडून मोठी चूक झाली? पंजाबला नमवूनही होल्डर समाधानी नाही; भर मैदानात व्यक्त केली नाराजी म्हणाला....ही मानसिकता बाळगून मैदानात उतरावे लागेल. आपला सर्वोत्तम खेळ करायचा आहे, हीच मानसिकता बाळगावी लागेल, असे राठोर म्हणाले. टी-२० प्रकारात आता फलंदाजीचा पवित्रा बदलला आहे. हे सांगताना राठोर यांनी विराट कोहलीचे उदाहरण दिले..केवळ पॉवर हिटिंग केल्यामुळेच सर्वाना यश मिळते असे नाही. पारंपरिक शैलीत खेळ केला तरी वेगात धावा करता येतात, केवळ प्रत्येकाने आपल्या क्षमतेनुसार खेळ करणे आवश्यक आहे, असे राठोर यांनी सांगितले..IPL 2026, DC vs PBKS: '... तर आम्ही हरायला पाहिजे', २६४ धावा करूनही पराभव झाल्यानंतर अक्षर पटेल संघावर संतापला.गुडघा दुखापतीमुळे जडेजाचा विश्रांतीरविवारी दिल्लीविरुद्ध झालेल्या सामन्यात हुकमी अष्टपैलू रवींद्र जडेजा खेळला नव्हता. गुडघ्याला हलक्या प्रमाणात दुखापत झाल्यामुळे जडजाने या सामन्यातून विश्रांती घेतली असल्याचे राठोर यांनी स्पष्ट केले. उद्याच्या सामन्यातही जडेजा न खेळण्याचे संकेत राठोर यांनी दिले.