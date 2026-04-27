Ruturaj Gaikwad: सलग पराभवांनी हैराण CSK! ऋतुराज गायकवाडचा मोठा खुलासा, “आमच्याकडून चूक झाली…

IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ मध्ये चेन्नई सुपर किंग्ससाठी हा हंगाम फार चांगला ठरत नाही. ऋतुराजच्या नेतृत्वाखाली खेळताना या संघाने ८ सामने खेळले आहेत, ज्यात ३ सामन्यांत त्यांनी विजय मिळवला आहे तर ५ सामने गमावले आहेत. त्यामुळे ५ वेळचा विजेता संघ ६ गुणांसह गुणतालिकेत सहाव्या क्रमांकावर आहे. या हंगामात चेन्नईला दुखापतीमुळेही खेळाडूंना हंगाम सोडून जावं लागलं. सुरुवातीलाच नेथन एलिस बाहेर गेला, तर फलंदाजीत या हंगामात चांगल्या फॉर्ममध्ये असलेला आयुष मात्रे देखील दुखापतीमुळे संघाबाहेर गेला. हंगामाच्या सुरुवातीपासूनच चेन्नई सुपर किंग्सचा स्टार खेळाडू एमएस धोनी दुखापतीमुळे बाहेर आहे..रविवारी झालेल्या गुजरातविरुद्धच्या सामन्यात चेन्नईला पराभवाचा सामना करावा लागला. आठ गडी राखून झालेल्या पराभवानंतर कर्णधार ऋतुराज गायकवाडच्या चेहऱ्यावर निराशा स्पष्ट दिसत होती. या सामन्यात ऋतुराजने चांगली खेळी करत संघाला १५८ धावांपर्यंत पोहोचवले. त्याने गुजरातविरुद्ध ७४ धावांची खेळी करत डाव सावरला. लक्षाचा पाठलाग करताना गुजरात टायटन्सने ८ गडी राखून विजय मिळवला. गुजरातकडून पाठलाग करताना सुरुवातीला कर्णधार शुभमन गिल लवकर बाद झाला, परंतु मागील सामन्याचा शतकवीर साई सुदर्शनने चांगली फलंदाजी करत संघाला विजय मिळवून दिला. गुजरातचा हा हंगामातील चौथा विजय होता. या विजयासह गुजरात गुणतालिकेत ५व्या स्थानावर पोहोचली आहे..IPL मधून निवृत्ती घेण्याचा निर्णय का घ्यावा लागला? आर अश्विनचा धक्कादायक खुलासा, म्हणाला....सामन्यानंतर चेन्नई सुपर किंग्सचा कर्णधार ऋतुराज गायकवाड म्हणाला, "मला खरं तर मूल्यांकन करायला आवडत नाही. परंतू वेगवान गोलंदाजी समोर फलंदाजी करताना मला ते आव्हानात्मक वाटत होते, मी जेव्हा फलंदाजी करत होतो तेव्हा वेगवान गोलंदाजीसमोर थोडा संयम ठेवत होतो. चेंडूचा वेग खूप अस्थिर होता, त्यामुळे खेळपट्टीचा अंदाज लावणं कठीण होतं. आमच्या एवढ्या विकेट्स पडल्या नसत्या तर आम्ही १७०-१८० धावांपर्यंत पोहोचलो असतो. गेल्या २-३ सामन्यांत खेळ कसा होईल हे आम्हाला समजलं होतं. त्या सामन्यांत आमच्या विजयाची शक्यता ६०-७० टक्के होती, पण आज आम्ही परिस्थितीशी जुळवून घेऊ शकलो नाही.".तो पुढे म्हणाला, "पहिल्या टाइम-आउटमध्ये मी फ्लेमिंगला सांगितलं की मी सकारात्मक आणि आक्रमक राहण्याचा प्रयत्न करत होतो, पण काही वेळा चेंडूचा वेग अपेक्षेपेक्षा जास्त होता. परिस्थितीशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न केला, पण ते शक्य झालं नाही. सामन्यात काय होईल हे सांगता येत नाही आणि नेहमी निकाल चांगला लागेल असंही नसतं. आमची सुरुवात चांगली झाली नाही. आम्हाला अधिक चांगली कामगिरी करायला हवी होती."."माझी सुरुवात चांगली झाली होती. पहिल्या ६ चेंडूत १० धावा झाल्या होत्या. मला वाटलं ही लय कायम ठेवता येईल. पण आम्ही भागीदारी करण्याचा प्रयत्न करत असताना ३ विकेट्स पडल्या. लगेच आणखी एक विकेट पडली आणि मला थोडा वेळ घ्यावा लागला. दुसऱ्या खेळपट्टीवर कदाचित मी अजून चांगलं खेळू शकलो असतो. आम्ही चांगली फलंदाजी करत होतो, पण २-३ विकेट्स लवकर पडल्यामुळे डाव कोसळला.".RR vs CSK: 'खूप निराश नाही, कारण...' ऋतुराज गायकवाड राजस्थान रॉयल्सविरुद्धच्या पराभवानंतरही असं का म्हणाला?.तो पुढे म्हणाला, "जर विकेट्स लवकर पडल्या नसत्या तर आम्ही मुकेशला दुसऱ्या डावात वापरला असता. पण जास्त विकेट्स पडल्यामुळे आम्ही एक अतिरिक्त फलंदाज खेळवण्याचा निर्णय घेतला. चेन्नई सुपर किंग्सचा पुढील सामना ५ वेळच्या चॅम्पियन मुंबई इंडियन्सविरुद्ध आहे. हा सामना २ मे रोजी चेन्नईच्या एम. ए. चिदंबरम मैदानावर खेळला जाणार आहे.