Arjun Tendulkar: Well Done Arjun! सचिन तेंडुलकर अन् साराची अर्जुनसाठी खास पोस्ट

Sara Tendulkar And SachinTendulkar Instagram Post For Arjun Tendulkar: इंडियन प्रीमियर लीग(IPL) २०२६ च्या स्पर्धेत अखेर अर्जुन तेंडुलकरची( Arjun Tendulkar) प्रतीक्षा संपली. शनिवारी पंजाब किंग्स विरुद्धच्या(PBKS) सामन्यात अखेर अर्जुन तेंडुलकरचे आयपीएल २०२६ मध्ये पदार्पण झाले. अर्जुन अखेर दोन वर्षांनंतर सामना खेळण्यासाठी मैदानात उतरला..अर्जुन तेंडुलकरला लखनौ सुपर जायंट्सने(LSG) आयपीएल २०२६ च्या लिलावात आपल्या संघात सामील करून घेतले होते. मात्र २०२६ च्या हंगामातील पहिला सामना त्याला काल म्हणजेच शनिवारी २३ मे रोजी खेळायला मिळाला. त्यानंतर अर्जुन तेंडुलकरची बहीण सारा तेंडुलकर (Sara Tendulkar)आणि वडील सचिन तेंडुलकर(Sachin Tendulkar) यांनी खास पोस्ट आपल्या इन्स्टाग्रामवर शेअर केली..लखनौ संघ हा आयपीएल २०२६ च्या हंगामातील आपला शेवटचा सामना खेळण्यासाठी मैदानात उतरला होता. या हंगामात पहिल्यांदाच अर्जुन तेंडुलकर मैदानात उतरला. या हंगामाच्या ६८ व्या सामन्यात पंजाब किंग्सने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. फलंदाजीला आलेल्या लखनौ संघाने आपल्या निर्धारित २० षटकांत ६ बाद १९६ धावा केल्या. पंजाबसमोर १९७ धावांचे आव्हान ठेवण्यात आले. लक्षाचा पाठलाग करायला आलेल्या पंजाब संघाची सुरुवात खराब ठरली, मात्र कर्णधार श्रेयस अय्यरच्या नाबाद शतकानंतर पंजाबने हे लक्ष्य १८ षटकांतच पूर्ण केले आणि ७ गडी राखून विजय मिळवला..IPL 2026: कोलकाताने अखेर रोखला हैदबादचा विजयरथ! रघुवंशीचं अर्धशतक, तर रहाणेची भक्कम साथ; KKR चं आव्हान जिवंत.बहीण साराची अर्जुनसाठी खास पोस्टआयपीएल २०२६ च्या हंगामात अर्जुन तेंडुलकरने पहिला सामना खेळल्यानंतर त्याच्या कुटुंबीयांनी आपल्या इन्स्टाग्रामवर खास पोस्ट शेअर केली.बहीण सारा तेंडुलकरने आपल्या इन्स्टाग्रामवर भावासाठी खास पोस्ट टाकली. तिने आपल्या पोस्टमध्ये लिहिले की, "माझ्या लहान भावाला जगातील सर्व सुख आणि यश मिळायला हवे. तू घेतलेली मेहनत, कठीण काळात स्वतःला सांभाळण्याची तुझी क्षमता आणि या संपूर्ण प्रवासात दाखवलेला संयम याचा मला खूप अभिमान वाटतो. तुझ्यावर माझे प्रेम कायम असेल.".सचिन तेंडुलकरची पोस्टमुलगा अर्जुन तेंडुलकरसाठी सचिन तेंडुलकरने आपल्या इन्स्टाग्रामवर पोस्ट शेअर करत लिहिले की, "शाब्बास अर्जुन. या संपूर्ण हंगामात तू ज्या प्रकारे स्वतःला सांभाळून घेतलेस त्याचा मला अभिमान वाटतो. तू नेहमी तुझ्या क्षमतेवर विश्वास ठेवला, संयम राखलास, शांतपणे कठोर परिश्रम केलेस आणि शेवटच्या सामन्यापर्यंत संधीची वाट पाहूनही सकारात्मक राहिलास. क्रिकेटमध्ये जशी आपल्या कौशल्याची परीक्षा असते तशीच परीक्षा संयमाची देखील असते. या दोन्ही गोष्टी तू सुंदरपणे हाताळल्या. आपले पाय कायम जमिनीवर ठेव आणि नेहमीप्रमाणे या खेळावर प्रेम करत राहा."सारा आणि सचिन तेंडुलकर यांनी खास पोस्ट करत अर्जुनला प्रोत्साहन दिले..कालच्या सामन्यात अर्जुनची कामगिरीकाल झालेल्या सामन्यात अर्जुनने आपल्या ४ षटकांत ३६ धावा देत लखनौसाठी महत्त्वाचा बळी घेतला. अर्जुनने प्रभसिमरन सिंगला एल्बीडब्ल्यू बाद करत तंबूत पाठवले.अर्जुनच्या पहिल्याच षटकात कर्णधार ऋषभ पंतने प्रभसिमरन सिंगचा झेल सोडला होता. त्यावेळी अर्जुन नाराज दिसला. मात्र त्यानंतर त्याने प्रभसिमरनला बाद करत या हंगामातील आपला पहिला बळी घेतला. अर्जुन आठव्या क्रमांकावर फलंदाजीला देखील आला होता. त्याने ५ चेंडूंमध्ये ५ धावा केल्या.