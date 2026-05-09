हेल्मेट कुठे आहे? सचिन तेंडुलकर जेव्हा अचानक पुण्यातील टिळक रोडवर तरुणाला भेटतो Video Viral

Sachin Tendulkar’s Viral Video: विचार करा, आपल्याला रस्त्यावरून जाताना सचिन तेंडुलकरची(Sachin Tendulkar) भेट होते. ऐकायला एखाद्या स्वप्नासारखं वाटतं ना? परंतु असंच काहीसं घडलं पुण्यातील एका तरुणासोबत. आणि तो १० सेकंदांचा व्हिडिओ सध्या चर्चेत आला आहे.भारतीय क्रिकेट विश्वातील महान फलंदाज आणि लाखो लोकांच्या मनातील क्रिकेटचा देव सचिन तेंडुलकर यांची भेट पुण्यातील एका तरुणाला झाली..त्याचा १० सेकंदांचा व्हिडिओ आता समोर आला आहे. झालं असं की पुण्यातील तिलक रोड येथील एस. पी. कॉलेज चौकात सिग्नल लागला होता, त्यामुळे वाहतूक थांबली होती. बाजूला एक चारचाकी गाडी उभी होती. त्याची काच खाली झाली आणि त्यातून एक आवाज आला, “हेल्मेट कुठे आहे?” थोड्या वेळासाठी त्या युवकाला विश्वासच बसला नाही..कारण त्याच्या समोर होता क्रिकेटचा देव सचिन तेंडुलकर. त्याला या गोष्टीवर विश्वास बसत नव्हता. पुण्याचा सोहम मारगजे हा दुचाकीवरून जात होता. सचिनचा आवाज आल्यावर त्याने दुचाकीवरून मागे वळून पाहिलं आणि त्याच्या डोळ्यांवर त्याला विश्वास बसला नाही. या घटनेचा व्हिडिओ त्याने रेकॉर्ड करून घेतला..एवढा महान खेळाडू असूनदेखील कोणत्याही प्रकारचा दिखावा नाही, स्टारडमचा आव नाही. अगदी एका घरातील मोठ्या माणसासारखा सल्ला त्या मुलाला दिला. काळजी करत त्याला सांगितलं की, “हेल्मेट कुठे आहे? गाडी सावकाश चालव.” आणि सचिनची गाडी पुढे निघून गेली. परंतु त्या तरुणासाठी हा एक कधीही न विसरणारा क्षण ठरला. त्याने सचिनसोबत सेल्फीदेखील घेतली. पण जाताना सचिनने त्याला आयुष्यभर लक्षात राहील अशी मोठी शिकवण दिली..Viral Video : खरी संपत्ती हृदयात असते ! चिमुकलीने भिकाऱ्याला दिले १० रुपये पण पुढे असं काही घडलं... व्हिडिओने जिंकली लाखोंची मने.या अनुभवाबद्दल बोलताना सोहम म्हणाला, “क्रिकेटचा देव भेटला, हे माझ्यासाठी खूप आनंददायी क्षण होतं. त्याच्यासोबत सेल्फी घेणं हे माझ्यासाठी कोणत्याही स्वप्नापेक्षा कमी नव्हतं. त्यांनी मला स्वतःची काळजी घ्यायची आठवण करून दिली. त्या एका वाक्यात काळजी आणि माया होती.”.IPL Playoff Race: राजस्थान की गुजरात? आज जो जिंकेल तो थेट अव्वल दोनमध्ये झेप घेणार; पाहा प्लेऑफचं नवं समीकरण.या घटनेनंतर सोहम म्हणाला की, “मी आता नियमित हेल्मेट घालणार आहे.” हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून सचिनच्या साधेपणाने आणि माणुसकीने सगळ्यांची मनं जिंकली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.