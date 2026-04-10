Shreyas Iyer Sister: पोस्ट व्हायरल, पण वाद वाढला; श्रेयस अय्यरच्या बहिणीला धमकीचे मेसेज, व्हिडिओ हटवावा लागला अन्...

Shreyas Iyer Sister: आयपीएल २०२६ ची स्पर्धा सुरू आहे, हंगाम चांगलाच रंगात आहे. एकापेक्षा एक सामने पाहायला मिळत आहेत. आयपीएल २०२६ मधील यशस्वी संघापैकी एक संघ पंजाब किंग्स आहे. पंजाबने या हंगामात आतापर्यंत ३ सामने खेळले आहेत, ज्यात पंजाबने २ सामन्यात विजय मिळवला आहे. आणि त्यांचा एक सामना पावसामुळे रद्द झाला आहे. आयपीएलमध्ये खेळाडूच नाही तर त्यांचे घरचे देखील चर्चेत असतात, त्याचप्रमाणे पंजाब किंग्सचा कर्णधार श्रेयस अय्यरची बहीण श्रेष्ठा अय्यर बाबत एक बातमी समोर आली आहे..झालं असं की पंजाब किंग्सचा मागचा सामना पावसामुळे रद्द झाला होता. त्यानंतर त्याची बहीण श्रेष्ठा अय्यरने सोशल मीडियावर कोलकाताबद्दल एक गमतीशीर पोस्ट केली होती. पोस्ट शेअर करताच तिला धमकीचे मेसेज येऊ लागले. श्रेयस अय्यरची बहीण श्रेष्ठा अय्यरने इंस्टाग्रामवर एक व्हिडिओ पोस्ट केला, ज्यात तिने गंमत करत असं म्हटलं की कोलकाताने आपल्या प्रतिस्पर्धी संघाला एक गुण भेट म्हणून दिला आहे. मात्र आता श्रेष्ठाने तो व्हिडिओ हटवला आहे. याबद्दल बोलताना ती म्हणाली, मी जो व्हिडिओ शेअर केला आहे त्याबद्दल लोकांना गैरसमज झाला आहे. चुकीच्या कॅमेंट्स आणि धमक्यांमुळे तिला दुख झालं आहे..Arshdeep Singh: स्टार क्रिकेटर, पण किती साधेपणा! अर्शदीपने आजींना समोर पाहताच केला वाकून नमस्कार अन् मग...; Video Viral.तिने इन्स्टाग्रामवर लिहिलं की मी माझा अलीकडे शेअर केलेला व्हिडिओ हटवत आहे. काही लोकांनी त्याचा गैरसमज करून घेतला आहे. माझा हेतू फक्त छोटासा मजाक करत वातावरण हलकं करत होते, परंतु मला समजलं आहे की प्रत्येकजण ते तसं घेत नाही. मला धमकीचे मेसेज मिळणं हे त्रासदायक आहे. कोणालाही इजा पोहोचवण्याचा माझा हेतू नव्हता, असं श्रेष्ठाने सांगितलं..पुढे लिहिताना ती म्हणाली, मी हा व्हिडिओ काढून टाकत आहे कारण मला नाही वाटत मी काही चुकीचं केलं आहे. माझ्या भावाचा आणि संघाचा मी आदर करते. मला वाटत नाही माझ्यामुळे या ठिकाणी काही नकारात्मकता वाढावी. मला काही कळत नाही एवढा द्वेष का पसरवला जात आहे. हा फक्त एक खेळ तर आहे. तसं पण मी तो व्हिडिओ गमतीसाठी बनवला होता, आणि मी माझ्या भावाच्या संघाला पाठिंबा देण्यासाठी गेले होते. आणि मी पुढेही देईन. हा फक्त एक खेळ आहे आणि याला खिलाडूवृत्तीने घेतलं पाहिजे..श्रेयस अय्यरच्या बहिणीने अजिंक्य रहाणेच्या KKR ला केलं ट्रोल; PBKS विरुद्धचा सामना रद्द झाल्यानंतरचा Video Viral.याविषयी आणखी बोलताना ती म्हणाली, हे कोणासाठी देखील त्रासदायक असू शकतं. मी कोणाचीही चेष्टा करत नव्हते, मी फक्त माझा आनंद व्यक्त करत होते, आणि पुढेही करेन. हा खेळ आहे आणि प्रत्येकाने यांची मजा घेतली पाहिजे. खेळामध्ये स्पर्धा असली पाहिजे. या धमक्यांमुळे श्रेयस अय्यरची बहीण श्रेष्ठा अय्यर चांगलीच हैराण झालेली दिसत आहे..