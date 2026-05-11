Shubman Gill: गुडघा दुखावला तरी थांबला नाही... शुभमन गिलची ‘ही’ खेळी पाहून चाहतेही थक्क; कर्णधारानेच सांगितली खरी गोष्ट!

जयपूर : राजस्थान रॉयल्स संघाविरुद्ध गुजरातने मिळवलेल्या आयपीएल सामन्यात शुभमन गिलची ८४ धावांची खेळी मोलाची ठरली, परंतु या खेळीत धाव घेताना माझा गुडघा दुखावला तरीही पुढे खेळत राहिलो असल्याची माहिती शुभमन गिलने उघड केली. .या आयपीएलमध्ये सातत्यपूर्व धावा करत असलेल्या गिलने ८४ धावांच्या खेळीत नऊ चौकार आणि तीन षटकार मारले. धोका न पत्करता तरीही उत्तम फटकेबाजी करणारी ही खेळी गिलने साकार केली..IPL Playoff Race: राजस्थान की गुजरात? आज जो जिंकेल तो थेट अव्वल दोनमध्ये झेप घेणार; पाहा प्लेऑफचं नवं समीकरण.अर्धशतक पूर्ण करण्याच्या अगोदर गिलला गुडघा दुखवला तरीही तो पुढे खेळत राहिला. गिलने साई सुदर्शनसह ११८ धावांची सलामी देऊन गुजरातच्या मोठ्या धावसंख्येची चांगली पायाभरणी केली..त्यानंर राशीद खान आणि जेसन होल्डर यांच्या प्रभावी माऱ्यासमोर राजस्थान रॉयल्स संघाचा डाव १५२ धावांवर संपला आणि गुजरातचा ७७ धावांनी विजय झाला. त्याचबरोबर त्यांनी गुणतक्त्यात दुसऱ्या स्थानी झेप घेतली..RR vs GT Live : शुभमन गिलचे शतक थोड्यात हुकले, पण साई सुदर्शनसह राजस्थानला चांगलेच झोडले! गुजरात टायटन्सचा धावांचा डोंगर.धाव घेत असताना गुडघा काहीसा मुरगळला. थोड्या वेदनाही झाल्या, परंतु काही वेळानंतर तो पूर्ववत झाला असे गिलने सामन्यानंतरने सांगितले. या मोठ्या विजयाचे निश्चितच समाधान आहे. राजस्थानविरुद्धच्या या सामन्यात आम्ही परिपूर्ण कामगिरी केली. खरं तर हा सामना सुरू होण्याअगोदर आपल्याला अजून परिपूर्ण खेळ करता आलेला नाही, असे मी सहकाऱ्यांना सांगितले होते. त्यामुळे या सामन्यात मिळवलेल्या विजयापेक्षा केलेला खेळ समाधान देणारा होता, असे तो म्हणाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.