RCB vs SRH: प्ले-ऑफमध्ये पोहोचूनही हैदराबादचे टेन्शन वाढले; टॉप-2 साठी SRH ला किती मोठा विजय हवा? पाहा RCB विरुद्धचं भन्नाट समीकरण

IPL 2026 Top 2 Qualification Scenario: इंडियन प्रीमियर लीग(IPL) २०२६ च्या स्पर्धेत आज ६७ वा सामना गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू(RCB) आणि सनरायझर्स हैदराबाद(SRH) यांच्यात रंगणार आहे. सध्याची परिस्थिती पाहिली तर दोन्ही संघ प्लेऑफसाठी पात्र ठरले आहेत. दोन्ही संघांचा हा शेवटचा साखळी सामना आहे. आतापर्यंत दोन्ही संघांनी १३-१३ सामने खेळले आहेत..ज्यामध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने १३ सामन्यांपैकी ९ सामन्यांमध्ये विजय मिळवला आहे आणि १८ गुणांसह चांगल्या नेट रनरेटमुळे ते सध्या गुणतालिकेत पहिल्या क्रमांकावर आहेत. त्याचबरोबर सनरायझर्स हैदराबादने देखील आपले १३ सामने खेळले आहेत, ज्यामध्ये त्यांनी ८ विजय मिळवले आहेत आणि त्यांचे १६ गुण आहेत. ते सध्या गुणतालिकेत तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. मात्र आता या दोन संघांमध्ये टॉप-२ मध्ये जाण्यासाठी मोठी लढाई पाहायला मिळणार आहे. या हंगामात हैदराबादला पहिल्या दोन क्रमांकांमध्ये स्थान मिळवण्यासाठी कठीण समीकरण पार करावे लागणार आहे..IPL 2026 Point Table: राजस्थान रॉयल्स प्ले ऑफमध्ये कसे पोहोचणार? SRH, KKR, CSK कडून हवीय मदत... जाणून घ्या गमतीदार गणित.काय करावं लागेल हैदराबादला?सध्याच्या गुणतालिकेनुसार गुजरात टायटन्स शानदार कामगिरीमुळे दुसऱ्या स्थानावर असून त्यांचा नेट रनरेट सध्या +०.६९५ इतका आहे. हैदराबादला जर पहिल्या दोन स्थानांमध्ये जायचं असेल तर त्यांना रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा नेट रनरेट (+१.०६५) ओलांडावा लागेल. त्यासाठी त्यांना काही गोष्टींची काळजी घ्यावी लागेल..जर हैदराबादने प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आणि २२० धावा केल्या, तर त्यांना रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूला ८८ धावांनी पराभूत करावं लागेल. म्हणजेच हैदराबादला बंगळुरू संघाला १३२ धावांच्या आत रोखावं लागेल..जर हैदराबादने दुसऱ्यांदा फलंदाजी केली, तर त्यांना बंगळुरूने दिलेल्या लक्ष्याचा पाठलाग अतिशय कमी षटकांमध्ये करावा लागेल. उदाहरणार्थ, जर बंगळुरूने हैदराबादला १५० धावांचं लक्ष्य दिलं, तर त्यांना ते ११.१ ते ११.३ षटकांच्या आत म्हणजेच ६७ ते ६९ चेंडूंमध्ये पूर्ण करावं लागेल..IPL 2026: विराट कोहलीला एकच व्यक्ती चॅलेंज देऊ शकतो, तो म्हणजे...; इरफान पठाणची पोस्ट चर्चेत, तुम्हालाही पटेल त्याची गोष्ट .परिणामजर हैदराबादने वरीलप्रमाणे कामगिरी केली, तर गुजरात टायटन्स आणि सनरायझर्स हैदराबाद हे संघ पहिल्या दोन क्रमांकांवर राहतील. त्यामुळे हैदराबादला 'क्वालिफायर १' खेळण्याची संधी मिळेल. मात्र जर हैदराबादने हा सामना गमावला किंवा वरील अटीप्रमाणे विजय मिळवला नाही, तर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि गुजरात टायटन्स हे संघ पहिल्या दोन क्रमांकांवर कायम राहतील.