IPL 2026: घरच्या मैदानावर हैदराबादला अधिक संधी; सातत्याचा अभाव असलेल्या दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध आज सामना, कशी असेल Playing XI

हैदराबाद : घरच्या मैदानावर खेळण्याचा फायदा घेऊन सनरायझर्स हैदराबादचा संघ आज आयपीएलमध्ये होणाऱ्या दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्धच्या सामन्यात वर्चस्व मिळवण्याची अधिक संधी आहे. त्यातच दिल्ली संघात सातत्यात कमी पडत असल्यामुळे हैदराबादचे पारडे जड आहे..आयपीएल मध्यावर पोहोचत असताना हैदराबाद आणि दिल्ली या दोन्ही संघांचे प्रत्येकी सहा गुण झाले आहेत, परंतु हैदराबाद दिल्लीपेक्षा एक सामना अधिक खेळलेले आहेत. निव्वळ सरासरीतही हैदराबादचा संघ थोडक्यात पुढे आहे..Hardik Pandya: आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ, हार्दिक; आयपीएलमधील सलग तिसऱ्या पराभवानंतर मुंबई संघाचा कर्णधार निराश.मूळ कर्णधार पॅट कमिंसच्या अनुपस्थितीत हैरदाबादची वेगवान गोलंदाजी कमजोर होईल, अशी शक्यता होती. सुरुवातीच्या सामन्यात थोडा परिणाम झालाही होता, परंतु प्रफुल्ल हिंगे, सकिब हुसैन आणि शिवांग कुमार या नवोदित वेगवान गोलंदाजांनी ठसा उमटवत कमिंसची उणीव जाणवू दिली नाही..नागपूरच्या प्रफुल्ल हिंगेने राजस्थानविरुद्धच्या सामन्यात कमाल केली होती, तर चेन्नईविरुद्धच्या सामन्यात ईशान मलिंगाने चमक दाखवली होती. त्यामुळे हैदराबादला घरच्या मैदानावर सलग दोन विजय मिळवता आले होते. याच आत्मविश्वासाचा फायदा त्यांना उद्याच्या सामन्यात होऊ शकेल..हैदराबाद संघाची फलंदाजी फारच धोकादायक आहे, परंतु तेवढीच बेभरवशाचीही आहे. बॅटचा दाणपट्टा सुरू झाला, तर अभिषेक शर्मा आणि ट्रॅव्हिस हेड यांना रोखणे कठीण आहे. तिसऱ्या क्रमांकावरील ईशान किशनकडेही वादळी खेळी करण्याची क्षमता आहे, परंतु वेगवान सलामी मिळाल्यानंतरही हैदराबादची धावसंख्या मर्यादित राहिल्याची उदाहरणे आहेत. हेन्रिक क्लासेनचा अपवाद वगळता हैदराबाद संघाची मधली फळी भरवशाची नाही. याचा फायदा आजच्या सामन्यात दिल्लीचे गोलंदाज कसा घेतात, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे..दोन विजय, दोन पराभव आणि त्यानंतर एक विजय अशी चढ-उतार असलेली दिल्ली संघाची कामगिरी आहे. त्यामुळे आजच्या सामन्यात त्यांना विजयाची संधी असेल, असे भाकीत करणे कठीण आहे. के. एल. राहुल, पाथून निसांका हे सलामीवीर एकत्रित मोठी भागीदारी करण्यात अपयशी ठरत आहेत. त्यामुळे मधल्या फळीवर दडपण येत आहे. समीर रिझवीने सुरुवातीच्या सामन्यांत प्रभाव दाखवला, परंतु नंतर संघाला गरज असताना तो अपशी ठरला होता..डेव्हिड मिलर आणि ट्रीस्टन स्टब्स यांच्या निर्णायक भागीदारीमुळे दिल्ली संघाने अटीतटीच्या सामन्यात बंगळूवर मात केली होती. अखेरच्या षटकात मिलरने सलग दोन षटकार आणि एक चौकार मारून दिल्लीला एक चेंडू राखून विजय मिळवून दिला होता, पण हाच मिलर गुजरातविरुद्ध अखेरच्या चेंडूवर बाद झाला होता आणि त्यांना गुजरातविरुद्ध एका धावेच्या फरकाने पराभव स्वीकारावा लागला होता..Indian Cricket Team Coach Strategy : गंभीरनीतीने भारतीय संघाचा विजय: प्रशिक्षकांच्या भूमिकेवर चर्चा.कमिंसप्रमाणे स्टार्कचीही अनुपस्थितीहैदराबादला कमिंसची उणीव जाणवत आहे, त्याचप्रमाणे दिल्ली संघालाही कमिंसचा ऑस्ट्रेलियन साथीदार मिचेल स्टार्कची अनुपस्थिती जाणवत आहे, परंतु दक्षिण आफ्रिकन लुंगी एन्गिडी वेगातील विविधतेमुळे प्रभावी ठरत आहे. आत्तापर्यंत पाच सामन्यांत त्याने सात विकेट मिळवल्या आहेत. उद्या तो अभिषेक शर्मा-ट्रॅव्हिस हेड आणि ईशान किशन यांच्याविरुद्ध कशी गोलंदाजी करतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे..संभावित प्लेइंग इलेव्हनसनरायझर्स हैदराबाद (SRH)इशान किशन (कर्णधार/विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ट्रॅविस हेड, हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोरा, अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, प्रफुल हिंगे, इशान मलिंगा.दिल्ली कॅपिटल्स (DC) अक्षर पटेल (कर्णधार), केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, नितीश राणा, डेव्हिड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, विपराज निगम, कुलदीप यादव, लुंगी एनगिडी, मुकेश कुमार, टी नटराजन.