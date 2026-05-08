सुर्यकुमार यादवचे कर्णधारपद जाणार? IPL 2026 गाजवणारा भारतीय कॅप्टन होणार,Bcci चा मास्टरप्लान

इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ नंतर होणाऱ्या आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यासाठी निवड समिती सूर्यकुमार यादवला टी-२० कर्णधारपदावरून हटवण्याची शक्यता आहे. सध्या भारतीय संघाचा टी-२० कर्णधार हा सूर्यकुमार यादव आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार या वर्षी सूर्यकुमार यादवचा फॉर्म हा निवड समितीसाठी चिंतेचा विषय बनला आहे. या उजव्या हाताच्या फलंदाजाची कामगिरी या वर्षी खराब ठरली आहे. चालू आयपीएल हंगामात देखील त्याची कामगिरी फारशी चांगली नाही..आयपीएल हंगामानंतर भारतीय संघाचा आयर्लंडमध्ये २ टी-२० सामन्यांचा आणि त्यानंतर इंग्लंडमध्ये ५ सामन्यांचा दौरा होणार आहे. या मालिकेसाठी संघात बदल होणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार या दौऱ्यासाठी भारताचा टी-२० कर्णधार सूर्यकुमार यादव याला टी-२० संघाच्या कर्णधारपदावरून हटवले जाऊ शकते. त्याच्या जागी कर्णधारपदाची जबाबदारी श्रेयस अय्यरकडे दिली जाऊ शकते..Team India Middle Order: श्रेयस, राहुल आणि पंतमध्ये जागेसाठी चुरस; टीम इंडियाच्या मधल्या फळीत नवा पेच.येणाऱ्या २०२८ च्या टी-२० वर्ल्डकप आणि त्यानंतर लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिकच्या पार्श्वभूमीवर भारतासमोर टी-२० क्रिकेटचं मोठं वेळापत्रक आहे. त्यामुळे संघ व्यवस्थापन आता पुढच्या योजना आखत असल्याचं सांगितलं जात आहे. सध्या तरी सूर्यकुमार यादवचे कर्णधारपदाचे दिवस संपत चालल्याचं बोललं जात आहे. खेळाडू म्हणून तो संघात स्थान टिकवून ठेवतो का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे..सूर्यकुमार यादवने नुकत्याच झालेल्या टी-२० वर्ल्डकपमध्ये भारताला विजेतेपद मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्याने ९ डावांमध्ये २४२ धावा केल्या होत्या. त्यातील ८६ धावा अमेरिकेविरुद्धच्या सामन्यात आल्या होत्या. मात्र तो सामना वगळला तर २०२६ च्या वर्ल्डकपमध्ये त्याची कामगिरी फारशी चांगली राहिली नाही..जुलै २०२४ मध्ये सूर्यकुमार यादवने भारतीय संघाच्या टी-२० कर्णधारपदाची जबाबदारी स्वीकारली होती. तेव्हापासून त्याचा फॉर्म सातत्याने घसरताना दिसत आहे. या वर्षी जानेवारीमध्ये न्यूझीलंडविरुद्धच्या टी-२० मालिकेत देखील त्याला सातत्यपूर्ण धावा करता आल्या नाहीत. कर्णधारपदाची जबाबदारी सांभाळल्यापासून सूर्यकुमार यादवने ४५ सामन्यांमध्ये केवळ ९३२ धावा केल्या आहेत आणि त्याला खराब फॉर्मला सामोरं जावं लागलं आहे..बीसीसीआयच्या सूत्रांनुसार या उजव्या हाताच्या फलंदाजाच्या मनगटाला दुखापत झाली आहे आणि त्या दुखापतीतून तो आता सावरत आहे. त्याला या दुखापतीमुळे अनेक वेदना सहन कराव्या लागत आहेत आणि तो या वेदना व अस्वस्थता सहन करत खेळत आहे. मुंबई इंडियन्ससोबत गेल्या हंगामापासून तो उजव्या हाताला घट्ट पट्टी बांधून फलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षण करत आहे. मनगटावर दबाव टाकणारे व्यायाम तो टाळत होता..स्पर्धेदरम्यान टेपिंग आणि पॅडिंग सतत दिसत नसले तरी टी-२० वर्ल्डकपदरम्यानही त्याच्या दुखापतीबाबत चर्चा होती. फलंदाजीच्या सरावावेळी तो संघाचे डॉक्टर डॉ. रिझवान खान यांना बोलवायचा. ते त्याच्या मनगटाला सुरक्षित ठेवण्यासाठी विशेष पॅड आणि तपकिरी रंगाचं टेप लावायचे. हा प्रकार अनेकदा पाहायला मिळाला. जेव्हा सहायक प्रशिक्षक रायन टेन डोशेट यांना याबाबत विचारण्यात आलं होतं, तेव्हा त्यांनी ते सामान्य असल्याचं सांगत विषय टाळला होता..T20 World Cup: 'झिम्बाब्वेकडून ICC स्पर्धेत हरणं म्हणजे...', ऑस्ट्रेलिया स्पर्धेतून बाहेर गेल्यावर रिकी पाँटिंग काय म्हणाला?.कर्णधार म्हणून सूर्यकुमार यादवची विजयाची टक्केवारी ७६.९२ इतकी आहे. त्याच्या नावावर २०२५ आशिया कप आणि २०२६ टी-२० वर्ल्डकपसारखी विजेतेपदं आहेत. मात्र त्याची फलंदाजीतील कामगिरी निराशाजनक राहिली आहे. मनगटाच्या दुखापतीमुळे संघ व्यवस्थापनाला आता इतर पर्यायांचाही विचार करावा लागत आहे.