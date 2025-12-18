विदर्भाचे दोन्ही पोट्टे IPL मध्ये चमकणार! SRH-Mumbai Indians कडून उतरणार मैदानात, विदर्भाच्या क्रिकेटचा नवा अध्याय!

आयपीएलमध्ये विदर्भाच्या दोन युवा खेळाडूंचा बोलबाला होणार आहे. यंदाच्या मेगा लिलावात विदर्भाचे दोन प्रतिभावान क्रिकेटपटू विकले गेले असून, त्यांच्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विदर्भाचा २१ वर्षीय फलंदाज दानिश मालेवार हा लवकरच मोठ्या क्रिकेटच्या मैदानात आपली छाप पाडणारा खेळाडू वाटतो. नुकताच सुरू झालेल्या २०२५-२६ देशांतर्गत हंगामात त्याने दुलीप करंडक स्पर्धेत पदार्पण केले आणि पहिल्याच सामन्यात उत्तर पूर्व झोनविरुद्ध मध्य झोनकडून नाबाद १९८ धावांची खेळी साकारली. बेंगळुरूच्या मैदानावर त्याने ३५ चौकार आणि एक षटकार लगावत आपली उपस्थिती दाखवून दिली. हा सामना मध्य झोनने आरामात नियंत्रणात ठेवला, कारण दुसऱ्या दिवसअखेर त्यांनी २ बाद ४३२ धावा केल्या होत्या..झपाट्याने प्रगतीमालेवारने गेल्या वर्षी अखेर प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले. त्यानंतर अवघ्या एका वर्षात त्याने झपाट्याने प्रगती केली आहे. २०२४ च्या रणजी करंडक उपांत्य फेरीत मुंबईविरुद्ध त्याने पहिल्या डावात ७९ आणि दुसऱ्या डावात २९ धावा काढल्या. या खेळीमुळे विदर्भाला ८० धावांनी विजय मिळाला आणि अंतिम फेरीत प्रवेश करता आला. अंतिम सामन्यात केरळविरुद्ध त्याने पहिल्या डावात १५३ आणि दुसऱ्या डावात ७३ धावा करून विदर्भाला आणखी एक रणजी विजेतेपद मिळवून दिले..राष्ट्रीय संघात संधी मिळण्याची शक्यताकेवळ दहा प्रथम श्रेणी सामन्यांत त्याने पाच वेळा अर्धशतक आणि अनेक शतके झळकावली आहेत. त्याची सरासरी ६५.४ इतकी प्रभावी आहे. क्रमांक तीनवर फलंदाजी करताना तो दबाव सहन करून डावाची मजबूत बांधणी करतो. त्याची खेळी पाहता त्याच्यात चेतेश्वर पुजारा किंवा राहुल द्रविड यांच्या सुरुवातीच्या काळातील धैर्य आणि संयम दिसतो. भारताच्या कसोटी संघाला मधल्या फळीत स्थिरता हवी असताना मालेवारसारखा खेळाडू भविष्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. यंदाचा हंगाम चांगला गेल्यास त्याला राष्ट्रीय संघात संधी मिळण्याची शक्यता आहे..IPL 2026 Auction: डोळ्यांत अश्रू, बोलायला शब्द नाहीत… शिक्षकाच्या मुलावर IPL लिलावात कोट्यवधींचा वर्षाव, बापाचं स्वप्न साकार झालं.प्रफुल्ल हिंगेचा आयपीएलमध्ये प्रवेशदुसरीकडे, विदर्भाचाच आणखी एक खेळाडू प्रफुल्ल हिंगे याने आयपीएलमध्ये प्रवेश मिळवला आहे. २३ वर्षीय प्रफुल्ल हिंगे हा नागपूरचा रहिवासी असून मध्यम गती गोलंदाजी करतो. तो उजव्या हाताने फलंदाजी आणि गोलंदाजी करतो. मेगा लिलावात त्याला सनरायझर्स हैदराबादने ३० लाख रुपयांना विकत घेतले आहे..विदर्भाची ताकद वाढणारया दोन्ही विदर्भाच्या खेळाडूंमुळे आयपीएलमध्ये विदर्भाची ताकद वाढणार आहे. एक फलंदाज आणि एक गोलंदाज असे दोन्ही बाजू सक्षम करणारे हे खेळाडू विदर्भाच्या क्रिकेटला नवे वैभव देणारे ठरतील..IPL 2026 Auction: मुंबई, महाराष्ट्र अन् विदर्भाचे खेळाडूही मालामाल; राज्यातील 'या' १० खेळाडूंवर लागली बोली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.