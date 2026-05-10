MS Dhoni: धोनीचं साम्राज्य आता संपणार! विराट-रोहित आज मोडणार 'थाला'चा सर्वात मोठा रेकॉर्ड!

Virat Kohli and Rohit Sharma Near Historic IPL Record: इंडियायन प्रीमियर लीग(IPL) २०२६ मध्ये आज म्हणजे रविवारी १० मे ला डबल हेडर सामने खेळवले जाणार आहेत. हंगामातील हा ५४ वा सामना असणार असून दिवसातील हा दुसरा सामना असेल. या सामन्यात गटविजेता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू(RCB) आणि ५ वेळचा चॅम्पियन मुंबई इंडियन्स (MI) आमनेसामने असणार आहेत. हा सामना रायपूरच्या मैदानावर खेळवला जाणार आहे. या सामन्यात भारताचे दोन दिग्गज खेळाडू विराट कोहली(virat kohli) आणि रोहित शर्मा (rohit sharma)खेळताना दिसणार आहेत..या सामन्यात विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांच्याकडे एक मोठी संधी असणार आहे. भारताचा माजी कर्णधार आणि चेन्नई सुपर किंग्सचा स्टार खेळाडू महेंद्रसिंग धोनी याचा मोठा विक्रम मोडण्याची किंवा त्याची बरोबरी करण्याची संधी या दोघांकडे आहे. विराट आणि रोहित जर आजचा सामना खेळले तर ते आयपीएलमध्ये सर्वाधिक सामने खेळणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत धोनीच्या बरोबरीला पोहोचतील..पहिल्या हंगामापासून धोनीइंडियन प्रीमियर लीगची सुरुवात २००८ मध्ये झाली आणि तेव्हापासून महेंद्रसिंग धोनी हा लीगमध्ये खेळत आला आहे. धोनीने चेन्नई सुपर किंग्स आणि रायझिंग पुणे सुपरजायंट्सकडून खेळताना आतापर्यंत आयपीएलमध्ये २७८ सामने खेळले आहेत. त्याचबरोबर त्याने लीगमध्ये ५४३९ धावा देखील केल्या आहेत..१९ व्या हंगामात चेन्नईचे चाहते आणि संपूर्ण संघ धोनीच्या पुनरागमनाची वाट पाहत आहेत. हंगाम सुरू होण्यापूर्वी धोनी पोटरीच्या दुखापतीमुळे २ आठवडे मैदानाबाहेर राहणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र आता ११ सामने उलटूनही त्याचे पुनरागमन झालेले नाही. या हंगामात त्याने अद्याप एकही सामना खेळलेला नाही..आयपीएलमध्ये सर्वाधिक सामने खेळणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर विराट कोहली आणि रोहित शर्मा हे दोघेही २७७-२७७ सामने खेळून बरोबरीत आहेत. आजचा सामना खेळताच हे दोघेही धोनीच्या २७८ सामन्यांच्या विक्रमाची बरोबरी करतील. त्याचबरोबर जर धोनीचे पुनरागमन पुढील सामन्यातही झाले नाही तर विराट आणि रोहित हे दोघे पुढील सामन्यात धोनीचा विक्रम मागे टाकतील..IPL मध्ये सर्वाधिक सामने खेळणारे खेळाडूएमएस धोनी – २७८ सामनेविराट कोहली – २७७ सामनेरोहित शर्मा – २७७ सामनेरवींद्र जडेजा – २६४ सामनेदिनेश कार्तिक – २५७ सामने.