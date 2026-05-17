आम्ही विजयाच्या लायकीचेच नव्हतो..." भर मैदानात शुभमन गिल खेळाडूंवर भडकला, म्हणाला आम्ही जरा जास्त..

Shubman Gill Reacts After Defeat: आयपीएल (IPL) २०२६ चा हंगाम आता काही दिवसच राहिला आहे. शनिवारी गुजरात टायटन्स(GT) आणि कोलकाता नाईट रायडर्स(KKR) यांच्यात हंगामाचा ६० वा सामना खेळला गेला. या सामन्यात गुजरातचा कर्णधार शुभमन गिल याने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करायला आलेल्या कोलकाता संघाने दमदार फलंदाजी करत गुजरात संघासमोर २४८ धावांचं लक्ष्य ठेवलं. सामन्यानंतर गुजरात टायटन्सचा कर्णधार शुभमन गिल याने पराभवानंतर आपली पहिली प्रतिक्रिया दिली..ईडन गार्डन्स येथे झालेल्या गुजरात विरुद्ध कोलकाता या हाय स्कोरिंग सामन्यात गुजरातने अनेक झेल सोडले. खराब क्षेत्ररक्षणामुळे गुजरातला २९ धावांनी पराभव स्वीकारावा लागला. यावर गुजरातचा कर्णधार शुभमन गिल खूप नाराज झाला आणि त्याने यावर स्पष्ट भाष्य केलं. तो सामना संपल्यानंतर म्हणाला की, आमचं क्षेत्ररक्षण चांगलं नव्हतं. अशा ढिसाळ क्षेत्ररक्षणानंतर आमचा संघ अजिबात विजयासाठी पात्र नव्हता. शुभमनने पराभवाला सरळसरळ क्षेत्ररक्षणालाच जबाबदार धरलं..या सामन्यात कोलकाताच्या जबरदस्त फलंदाजीच्या जोरावर त्यांनी २४७ धावा केल्या. लक्ष्याचा पाठलाग करायला आलेल्या गुजरात संघानेही चांगली फलंदाजी केली. त्यांचा कर्णधार शुभमन गिल याने ८५ धावा केल्या, तर जोस बटलरच्या ५७ आणि साई सुदर्शनच्या नाबाद ५३ धावांच्या जोरावर झुंजार पाठलाग करूनही गुजरात संघाची पाच सामन्यांची विजयी मालिका अखेर तुटली. गुजरातच्या पराभवामुळे कोलकाताने प्लेऑफच्या शर्यतीत आपलं अस्तित्व कायम ठेवलं..पराभवावर बोलताना गिल म्हणाला की, आम्ही चांगली फलंदाजी केली, पण क्षेत्ररक्षणात आम्ही अपयशी ठरलो. विकेट पाहता २००-२१० ही एक सरासरी धावसंख्या होती, पण आमच्याकडून खूप झेल सुटले. खेळपट्टी चांगली होती, अधूनमधून चेंडू थांबत होता, पण मला वाटतं की आम्ही त्या धावसंख्येपर्यंत पोहोचण्यातही चांगली फलंदाजी केली. असं गिल सामन्यानंतर म्हणाला..गुजरातला क्षेत्ररक्षणातील चुका महागात पडल्या आणि कोलकाताने त्याचा भरपूर फायदा घेतला. दोनदा जीवनदान मिळाल्यानंतर फिन ॲलनने फक्त ३५ चेंडूत १० षट्कारांच्या मदतीने ९३ धावा केल्या. तर रघुवंशी आणि कॅमेरून ग्रीन यांनाही जीवनदान मिळालं होतं आणि त्यांनी त्याचा फायदा घेत अर्धशतके झळकावली. गिल म्हणाला की, आम्ही सुरुवातीलाच अनेक चुका केल्या आणि त्याची मोठी किंमत आम्हाला मोजावी लागली.