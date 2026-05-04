Who is Suryansh Shedge? लेकाच्या स्वप्नासाठी आईने नोकरी सोडली... पण मुलाने मैदान गाजवलं! कोण आहे पंजाब किंग्सचा नवा 'मुंबईकर' फिनिशर?

Who is Suryansh Shedge: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६(IPL) चा ४६ वा सामना पंजाब किंग्स(Punjab Kings) आणि गुजरात टायटन्स(Gujarat Titans) यांच्यात झाला. या हंगामात गुणतालिकेत पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या पंजाबला काल गुजरात टायटन्सने ४ गडी राखून थरारक विजय मिळवला. या हंगामात पंजाबचा हा दुसरा सलग पराभव आहे. याआधीच्या सामन्यात राजस्थान रॉयल्सने (Rajasthan Royals) पंजाब किंग्सवर विजय मिळवला होता..या हंगामात पंजाबची फलंदाजी मजबूत राहिली आहे, त्यांचे सलामीवीर अधिक प्रभावी ठरले आहेत. त्याचबरोबर संघाचा कर्णधार श्रेयस अय्यर(Shreyas Iyer) देखील फॉर्ममध्ये आहे. या हंगामात पंजाबची फलंदाजी इतकी मजबूत आहे की अनेक खेळाडूंना फारशी संधी मिळाली नाही. परंतु या सामन्यात जेव्हा संघाची फलंदाजी डगमगली, तेव्हा एका नवख्या खेळाडूने सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेतले. तो खेळाडू म्हणजे अष्टपैलू सूर्यांश शेंडगे(Suryansh Shedge) ज्याने गुजरात टायटन्सविरुद्ध दमदार अर्धशतक झळकावले..Punjab Kings: पंजाब किंग्सचा दबदबा! IPL 2026 मध्ये कोणालच न जमलेला कारनामा श्रेयस अय्यरच्या शिलेदारांनी करून दाखवला.अहमदाबादमध्ये झालेल्या या सामन्यात गुजरातच्या कर्णधाराने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. आतापर्यंत पंजाबने प्रत्येक सामन्यात गोलंदाजांची धुलाई केली होती, पॉवरप्लेमध्ये पंजाबला रोखणे कोणत्याही संघासाठी कठीण ठरत होते. मात्र या सामन्यात चित्र वेगळे होते. पंजाबची सुरुवात खराब झाली आणि ४७ धावांवर त्यांचा अर्धा संघ तंबूत परतला. त्यानंतर पंजाबचा डाव सावरला तो युवा सूर्यांश शेंडगेने. त्याने २९ चेंडूत ५७ धावांची खेळी करत पंजाबला १६३ धावांपर्यंत नेले. त्याने संघाला संकटातून बाहेर काढत शानदार कामगिरी केली. विशेष म्हणजे १४ व्या षटकात त्याने मानव सुतारच्या एका षटकात २६ धावा काढल्या, ज्यात ३ षटकार आणि २ चौकारांचा समावेश होता..कोण आहे सूर्यांश शेंडगे२३ वर्षीय या युवा खेळाडूने पंजाबकडून खेळताना जबरदस्त कामगिरी करत सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले.सूर्यांशचा जन्म २९ जानेवारी २००३ रोजी मुंबईत झाला. तो देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये मुंबईकडून खेळतो. तो एक उत्कृष्ट अष्टपैलू खेळाडू आहे, जो फलंदाजीसोबतच गोलंदाजीही चांगली करतो. सूर्यांश विराट कोहलीला आपला आदर्श मानतो. त्याचबरोबर हार्दिक पांड्या आणि बेन स्टोक्स यांनाही तो आदर्श मानतो..त्याच्या क्रिकेट प्रवासाच्या सुरुवातीला त्याची प्रतिभा त्याच्या आईने ओळखली. वयाच्या ९ व्या वर्षी त्याला क्रिकेट अकादमीमध्ये दाखल केले. आपल्या मुलाचे क्रिकेटचे स्वप्न पूर्ण व्हावे म्हणून त्याच्या आईने स्वतःची नोकरीही सोडली. मुंबईसारख्या स्पर्धात्मक शहरात स्वतःला सिद्ध करणे सोपे नव्हते, पण सूर्यांशने ते करून दाखवले. त्याने गाइल्स शिल्ड अंडर-१४ स्पर्धेत केवळ १३७ चेंडूत नाबाद ३२६ धावांची खेळी करत सर्वांचे लक्ष वेधले..सूर्यांशने पुढे मुंबई अंडर-१९ संघाचे नेतृत्व केले, मात्र त्याला अंडर-१९ वर्ल्डकपमध्ये भारताकडून खेळण्याची संधी मिळाली नाही. त्याच्या सुरुवातीच्या काळात अभिषेक नायरने त्याला मार्गदर्शन केले. नायरने याआधी रोहित शर्मा आणि केएल राहुलसारख्या खेळाडूंना घडवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे..पंजाब किंग्सच्या संघात शोककळा! IPL 2026 सुरु असतानात अष्टपैलू खेळाडूच्या आईचे निधन.आयपीएल २०२३ मध्ये जयदेव उनाडकटच्या जागी लखनऊने त्याला आपल्या संघात स्थान दिले, मात्र त्याला एकही सामना खेळण्याची संधी मिळाली नाही. आयपीएल २०२५ च्या लिलावात पंजाब किंग्सने त्याला ३० लाख रुपयांना विकत घेतले. त्यांच्यासाठी ही खरेदी फायदेशीर ठरली. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी २०२४-२५ मध्ये त्याने उत्कृष्ट कामगिरी केली. फिनिशर म्हणून खेळताना त्याने ९ डावांत २५१.९२ च्या स्ट्राइक रेटने १३१ धावा केल्या, त्याची सरासरी ४३ पेक्षा जास्त होती आणि तो ६ वेळा नाबाद राहिला. आयपीएल २०२५ मध्ये तो पंजाबकडून ५ वेळा खेळला, मात्र त्याला जास्त फलंदाजीची संधी मिळाली नाही. पंजाब किंग्सचा पुढील सामना सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध ६ मे रोजी होणार आहे.