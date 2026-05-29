IPL 2026: वैभव सूर्यवंशीची सर्व मेहनत वाया, सामना न खेळताच राजस्थान रॉयल्स स्पर्धेबाहेर? GT विरुद्धच्या लढतीपूर्वी धक्कादायक अपडेट्स

Vaibhav Suryavanshi Faces Biggest Test Of IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग(IPL) २०२६ चा हंगाम वैभव सूर्यवंशीसाठी(vaibhavsuryavansgi) अत्यंत शानदार ठरला आहे. या हंगामात त्याने धडाकेबाज फलंदाजी करत आपला दबदबा कायम ठेवला आहे. वैभव सूर्यवंशीने या हंगामात अनेक दिग्गज खेळाडूंचे विक्रम मोडले आहेत. अवघ्या १५ वर्षांच्या या युवा फलंदाजाने आपल्या प्रतिभेने सर्वांनाच मंत्रमुग्ध केले आहे. या हंगामात ६०० पेक्षा अधिक धावा करत त्याने सध्या ऑरेंज कॅपवरही आपले नाव कोरले आहे..आयपीएलच्या थरारात आज राजस्थान रॉयल्स आणि गुजरात टायटन्स यांच्यात दुसरा क्वालिफायर सामना खेळला जाणार आहे. हा सामना मुल्लापूरच्या महाराजा यादवेंद्र आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर होणार आहे. दोन्ही संघांसाठी हा सामना अत्यंत महत्त्वाचा असणार आहे. मात्र या सामन्यात सर्वांचे लक्ष १५ वर्षीय युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशीकडे लागलेले असेल..SRH vs RR, Eliminator: "नेट्समध्ये वैभवला मी...", जोफ्रा आर्चरचे १५ वर्षांच्या सूर्यवंशीला आऊट करण्याबद्दल भन्नाट उत्तर; VIDEO.नुकत्याच झालेल्या सनरायझर्स हैदराबादविरुद्धच्या पहिल्या क्वालिफायर सामन्यात त्याने तुफानी खेळी केली होती. या सामन्यात त्याने हैदराबादच्या गोलंदाजांचा धुव्वा उडवत अवघ्या २९ चेंडूंमध्ये ९७ धावांची धडाकेबाज खेळी केली..मात्र सामन्यापूर्वी आता राजस्थान रॉयल्सची धाकधूक वाढली आहे. कारण या सामन्यात पावसामुळे राजस्थानचा खेळ बिघडू शकतो. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार आज म्हणजेच २९ मे रोजी मुल्लापूरमध्ये मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. त्यासोबतच वादळी वारे आणि गारपीट होण्याचाही अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. त्यामुळे सामना वाहून जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे..सामन्यात पाऊस आल्यास कोणाचा फायदा?आयपीएल २०२६ च्या नियमानुसार फायनल वगळता कोणत्याही प्लेऑफ सामन्यासाठी राखीव दिवस ठेवलेला नाही. म्हणजेच आजचा सामना पावसामुळे रद्द झाला तर तो दुसऱ्या दिवशी खेळवला जाणार नाही. अशा परिस्थितीत आयपीएलच्या नियम १६.११.२ नुसार लीग स्टेजमध्ये गुणतालिकेत वरच्या स्थानावर असलेल्या संघाला थेट फायदा होतो आणि त्या संघाला विजेता घोषित केले जाते..वैभव सूर्यवंशी अचानक पळत आला अन् गावसकर-बांगर यांच्यासमोर झाला नतमस्तक; SRH vs RR सामन्याआधीचा Video Viral.सध्या गुजरात टायटन्स १८ गुणांसह दुसऱ्या स्थानावर आहे, तर राजस्थान रॉयल्स १६ गुणांसह चौथ्या स्थानावर आहे. त्यामुळे जर पावसामुळे सामना पूर्ण होऊ शकला नाही आणि एकही षटकाचा खेळ झाला नाही, तर गुजरात टायटन्स थेट फायनलमध्ये प्रवेश करेल. तर वैभव सूर्यवंशीचा राजस्थान रॉयल्स संघ स्पर्धेबाहेर जाईल. त्यामुळे राजस्थानचा संघ आज पाऊस पडू नये अशीच प्रार्थना करत असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.