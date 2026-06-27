क्रीडा

Video Viral: जग पाहता येत नाही... पण बापाच्या शब्दांनी रोनाल्डोचा गोल अनुभवला; लेकाची रिअ‍ॅक्शन डोळे पाणावतील

Father Helps Blind Son Experience Ronaldo's Goal: फिफा वर्ल्ड कप २०२६ दरम्यान पोर्तुगाल-उझबेकिस्तान सामन्यातील रोनाल्डोचा गोल दृष्टीहीन मुलाला वडील बोर्डवर हात फिरवून समजावतानाचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. यातील मुलाची रिअ‍ॅक्शन पाहून अनेकांचे डोळे पाणावले.
Father Helps Blind Son Experience Ronaldo's Goal

Father Helps Blind Son Experience Ronaldo's Goal

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Dad Recreates Ronaldo's Goal for Blind Son: फुटबॉल जगात सर्वात लोकप्रिय असलेला खेळ आहे. त्यातही ख्रिस्तियानो रोनाल्डो आणि लिओनल मेस्सी यांचे चाहते जगभरात पाहायला मिळतात. सध्या फिफा वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा (FIFA World Cup 2026) सुरू असून अनेक रोमांचक सामने पाहायला मिळत आहे.

यादरम्यानचे अनेक व्हिडिओही व्हायरल (Viral Video) होत आहेत. अशाच एका भावनिक व्हिडिओने अनेकांचे लक्ष वेधले आहे.

Father Helps Blind Son Experience Ronaldo's Goal
FIFA World Cup: पुण्यापेक्षाही लहान देश, पण पराक्रम गाजवलाय मोठा! पदार्पणातच गाठली नॉकआऊट, आता मेस्सीच्या अर्जेंटिनाला देणार टक्कर
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