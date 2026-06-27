Dad Recreates Ronaldo's Goal for Blind Son: फुटबॉल जगात सर्वात लोकप्रिय असलेला खेळ आहे. त्यातही ख्रिस्तियानो रोनाल्डो आणि लिओनल मेस्सी यांचे चाहते जगभरात पाहायला मिळतात. सध्या फिफा वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा (FIFA World Cup 2026) सुरू असून अनेक रोमांचक सामने पाहायला मिळत आहे. यादरम्यानचे अनेक व्हिडिओही व्हायरल (Viral Video) होत आहेत. अशाच एका भावनिक व्हिडिओने अनेकांचे लक्ष वेधले आहे. .FIFA World Cup: पुण्यापेक्षाही लहान देश, पण पराक्रम गाजवलाय मोठा! पदार्पणातच गाठली नॉकआऊट, आता मेस्सीच्या अर्जेंटिनाला देणार टक्कर.या व्हायरल व्हिडिओमध्ये दिसते की फिफा वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील पोर्तुगाल विरूद्ध उझबेकिस्तान यांच्या सामन्यातील ख्रिस्तियानो रोनाल्डोचा गोल आपल्या दृष्टीहीन मुलाला वडील हात आणि बोर्डचा वापर करून समजावत आहेत. यात दिसते की सामन्यावेळी मैदानात जिथे जिथे रोनाल्डो पळत आहे, तिथे तिथे वडील आपल्या मुलाचा हात फुटबॉलचं मैदान रेखाटलेल्या बोर्डवर फिरवत आहेत. त्यामुळे त्याला सामन्यात काय सुरू आहे, याचा अंदाज येत आहे. ज्यावेळी रोनाल्डोने दुसरा गोल केला, तेव्हा त्या मुलाने अत्यंत आनंद साजरा केला..या भावनिक व्हिडिओवर अनेक प्रतिक्रिया येत असून खेळ एखाद्याच्या आयुष्यात किती आनंद आणू शकतो, अशा भावनाही व्यक्त होत आहेत. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. तसेच या व्हिडिओतून रोनाल्डोचा अजूनही किती प्रभाव आहे, हे दिसून येत आहे. रोनाल्डोने फिफा वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये आत्तापर्यंत २ गोल केले आहेत. त्याने खेळलेल्या आत्तापर्यंतच्या सर्व ६ फिफा वर्ल्ड कपमध्ये किमान एक तरी गोल करण्याचा इतिगहास घडवला आहे. यापूर्वी असा पराक्रम कोणालाही करता आला नव्हता..FIFA World Cup 2026 मध्ये सर्वात मोठा उलटफेर! इक्वाडोरकडून बलाढ्य जर्मनीचा गेम अन् राष्ट्राध्यक्षांनी थेट सुट्टीच केली जाहीर.इतकेच नाही यापूर्वीच या बाप-लेकाच्या जोडीने अशाच प्रकारे सामन्यांचा आनंद घेतला आहे. याआधीही स्वित्झर्लंड विरुद्ध कतार सामन्यावेळीही वडील हात आणि बोर्डच्या मातीने त्यांच्या मुलाला सामनाच्या आनंद देत होते. त्यावेळीचा व्हिडिओही चर्चेत आला होता..आपल्या मुलाला फुटबॉल सामन्याचा प्रत्येक क्षण अनुभवता यावा यासाठी वडिलांकडून जे प्रयत्न करण्यात येत आहेत, त्याचे सध्या कौतुक होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.