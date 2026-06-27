FIFA World Cup: पुण्यापेक्षाही लहान देश, पण पराक्रम गाजवलाय मोठा! पदार्पणातच गाठली नॉकआऊट, आता मेस्सीच्या अर्जेंटिनाला देणार टक्कर

Cabo Verde Advance to World Cup Knockouts: फिफा वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत अनेक धक्कादायक निकाल लागत आहेत. गुरुवारी इक्वेडोरने जर्मनीला हरवत उलटरफेर घडवला, तर आता शुक्रवारी केप वर्देने पहिल्याच प्रयत्नात वर्ल्ड कपची नॉकआऊट फेरी गाठण्यात यश मिळवलं आहे. सहा लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या केप वर्देने शुक्रवारी सौदी अरेबियाविरुद्ध गोलशून्य बरोबरी केली आणि एच ग्रुपमध्ये दुसरे स्थान मिळवत नॉकआऊट फेरी गाठली. केप वर्दे या स्पर्धेत अद्याप हरलेले नाहीत. त्यांनी पहिल्या तिन्ही सामन्यात बरोबरी साधली आहे. .FIFA World Cup 2026: कतारवर विजय मिळवून बोस्नियाची आगेकूच; कॅनडाला नमवून स्वित्झर्लंड अव्वल.एच ग्रुपमध्ये स्पेन अव्वल क्रमांकावर आहे. स्पेनने दोन विजय आणि मिळवले आहेत आणि एक सामना अनिर्णित राहिला आहे. त्यामुळे त्यांचे ७ गुण आहेत, तर केप वर्देने तिन्ही सामन्यात बरोबरी साधल्याने त्यांचे ३ गुण असून ते दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. उरुग्वे तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. त्यांनी ३ सामन्यांत २ बरोबरी आणि १ पराभव स्वीकारला आहे. सौदी अरेबियानेही २ बरोबरी आणि १ पराभव स्वीकारला आहे. त्यांचेही २ गुण आहेत. पण गोलफरकाने उरुग्वे तिसऱ्या क्रमांकावर राहिले..केप वर्देने स्पेनला पहिल्याच सामन्यात गोलशून्य बरोबरीत रोखल्याने धक्कादायक निकाल नोंदवला होता. त्यानंतर त्यांनी उग्वेलाही बरोबरीत रोखलं. सौदी अरेबियाविरुद्धच्या सामन्यात केप वर्देचे प्रशिक्षर बुबिस्ता यांनी आपल्या सुरुवातीच्या संघातील निम्मे खेळाडू बदलले, त्यातील काही बदल सक्तीने करावे लागले. पण संघाचा नायक ठरलेला ४० वर्षीय गोलकिपर वोझिन्हाला मात्र त्यांनी संघात कायम केलं. केप वर्देचा बचाव भक्कम असल्याचे पहिल्या सामन्यापासून दिसले असून त्याचेच प्रदर्शन शुक्रवारीही त्यांनी केले..आता केप वर्देचा नॉकआऊटमध्ये लिओनल मेस्सीच्या अर्जेंटिनाशी सामना होणार आहे. हा सामना ३ जुलैला होईल. या सामन्यातही अर्जेंटिना केप वर्देला कमी लेखण्याची चूक करणार नाही. कारण पहिल्यांदाच फिफा वर्ल्ड कप खेळणाऱ्या केप वर्देने आत्तापर्यंत तिन्ही सामन्यात प्रतिस्पर्ध्यांना चांगली टक्कर दिली आहे..FIFA World Cup 2026 मध्ये सर्वात मोठा उलटफेर! इक्वाडोरकडून बलाढ्य जर्मनीचा गेम अन् राष्ट्राध्यक्षांनी थेट सुट्टीच केली जाहीर.फ्रान्सने उडवला नॉर्वेचा धुव्वाशुक्रवारी फान्स आणि नॉर्वे यांच्यातही सामना झाला. आय ग्रुपमधील या सामन्यात किलियन एमबाप्पे विरुद्ध एर्लिंग हॉलंड असा सामना पाहायला मिळेल, असे अपेक्षित होते. पण हॉलंडला नॉर्वेने विश्रांती दिली. कारण त्यांनी आधीच नॉकआऊट गाठली होती. याचा फायदा फ्रान्सने घेतला. त्यांनी नॉर्वेला ४-१ अशा फरकाने हरवलं. फ्रान्सकडून उस्मान डेम्बेलेने ७व्या, २०व्या आणि ३२व्या मिनिटाला गोल करून हॅट-ट्रिक साधली, तर डेझायर डोएने सामन्यानंतरच्या भरपाई वेळेत एक गोल केला. नॉर्वेकडून थेलो आसगार्डने २१व्या मिनिटाला एकमेव गोल केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.