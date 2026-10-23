भारतीय संघात बदल; ईशान किशनची माघार, त्याच्याजागी संघात नवा खेळाडू

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात सुरू असलेल्या टी-२० मालिकेत दुसऱ्या सामन्यापूर्वी टीम इंडियाला मोठा धक्का बसला आहे. यष्टीरक्षक-फलंदाज इशान किशन दुखापतीमुळे दुसऱ्या टी-२० सामन्यात खेळू शकणार नाही. शनिवारी होणाऱ्या या सामन्यासाठी भारतीय संघात कुमार कुशाग्राचा पर्यायी खेळाडू म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) याबाबत अधिकृत माहिती दिली आहे. .बीसीसीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, न्यूझीलंडविरुद्ध पहिल्या टी-२० सामन्यादरम्यान इशान किशनच्या उजव्या मांडीजवळील स्नायूंना दुखापत झाली. या दुखापतीचं स्वरूप सौम्य असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. त्यामुळे त्याला दुसऱ्या सामन्यातून बाहेर राहावं लागणार आहे. दरम्यान, बीसीसीआयचं वैद्यकीय पथक इशानच्या दुखापतीवर लक्ष ठेवून आहे. तो पुन्हा मैदानात कधी परतणार, याबाबत अद्याप स्पष्ट माहिती देण्यात आलेली नाही..इशानच्या अनुपस्थितीत भारतीय संघाने कुमार कुशाग्राला पर्यायी खेळाडू म्हणून बोलावलं आहे. सध्या तो न्यूझीलंडमधील क्राइस्टचर्च येथे भारत अ संघासोबत आहे. दुसऱ्या टी-२० सामन्यासाठी तो मुख्य भारतीय संघात दाखल होणार आहे. त्यामुळे यष्टीरक्षकाचा पर्याय म्हणून संघाकडे आणखी एक खेळाडू उपलब्ध झाला आहे.. न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या टी-२० सामन्यात भारतीय संघाने मोठ्या लक्ष्याचा यशस्वी पाठलाग केला होता. मात्र, त्या सामन्यातील फलंदाजीच्या क्रमात केलेल्या बदलांवर चर्चा झाली. २२६ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्मा यांनी भारताला चांगली सुरुवात करून दिली. त्यानंतर अभिषेकच्या विकेटनंतर इशानऐवजी तिलक वर्माला तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीसाठी पाठवण्यात आलं. तिलक लवकर बाद झाल्यानंतर श्रेयस अय्यर मैदानात आला. संजू बाद झाल्यावर इशान पाचव्या क्रमांकावर फलंदाजीला आला; मात्र त्याला तीन चेंडूंतच माघारी परतावं लागलं..दुसऱ्या टी-२० सामन्यासाठी श्रेयस अय्यरकडे कर्णधारपद, तर तिलक वर्माकडे उपकर्णधारपद आहे. संघात अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, वैभव सूर्यवंशी, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिन्स यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंग, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव आणि कुमार कुशाग्रा यांचाही समावेश आहे. आता इशानच्या अनुपस्थितीत भारतीय संघ दुसऱ्या सामन्यात कशी कामगिरी करतो, याकडे चाहत्यांचं लक्ष लागलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.