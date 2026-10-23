क्रीडा

भारतीय संघात बदल; ईशान किशनची माघार, त्याच्याजागी संघात नवा खेळाडू

Ishan Kishan Ruled Out of 2nd T20I vs New Zealand : शनिवारी होणाऱ्या या सामन्यासाठी भारतीय संघात कुमार कुशाग्राचा पर्यायी खेळाडू म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) याबाबत अधिकृत माहिती दिली आहे.
Ishan Kishan | India vs New Zealand | T20 World Cup 2026

Ishan Kishan | India vs New Zealand | T20 World Cup 2026

Sakal

Shubham Banubakode
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भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात सुरू असलेल्या टी-२० मालिकेत दुसऱ्या सामन्यापूर्वी टीम इंडियाला मोठा धक्का बसला आहे. यष्टीरक्षक-फलंदाज इशान किशन दुखापतीमुळे दुसऱ्या टी-२० सामन्यात खेळू शकणार नाही. शनिवारी होणाऱ्या या सामन्यासाठी भारतीय संघात कुमार कुशाग्राचा पर्यायी खेळाडू म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) याबाबत अधिकृत माहिती दिली आहे.

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Ishan Kishan
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