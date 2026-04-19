आमदार चषक राज्यस्तरीय कबड्डी स्पर्धा : आयएसपीएल, एमपीटीची विजयी सलामी; महिलांच्या गटात श्रीराम, धर्मवीर संघांचे विजय

मुंबई - आमदार चषक राज्यस्तरीय कबड्डी स्पर्धेच्या पहिल्या दिवशी पुरुषांच्या व्यावसायिक गटात आयएसपीएल, सीजीएसटी, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट संघांनी खणखणीत विजयाची नोंद केली तर महिलांच्या राज्यस्तरिय कबड्डी स्पर्धेत श्रीराम (पालघर), धर्मवीर (नंदुरबार) आणि स्वस्तिक कबड्डी संघांनी दणदणीत विजयासह जबरदस्त सलामी दिली..महाराष्ट्र राज्य कबड्डी संघटना आणि मुंबई उपनगर कबड्डी संघटना यांच्या मान्यतेने श्रीमान योगी प्रतिष्ठान आयोजित या स्पर्धेच्या पहिल्या दिवशी बहुतांश लढती एकतर्फीच झाल्या. इन्शुअरकोट स्पोर्ट्स प्रा.लि.(आयएसपीएल) संघाने आपल्या लौकिकाला साजेसा खेळ करत रूपाली ज्वेलर्सचा ६०-२१ असा धुव्वा उडवला. शिवम गोरडे, आदेश वरखडे आणि गिरीराज सिंह यांच्या तुफानी चढाया व अचूक पकडींमुळे मध्यंतरालाच ३२-१० अशी आघाडी घेत सामना एकतर्फी केला.दुसर्या सामन्यात सीजीएसटीने हिंदुजा रुग्णालयावर ५६-१७ असा एकतर्फी विजय मिळवत आपला आक्रमक अंदाज दाखवला. मुंबई पोर्ट ट्रस्टनेही मुंबई महानगरपालिकेवर ३८-२१ अशी सहज मात करत स्पर्धेत दमदार सुरुवात केली..महिलांच्या राज्यस्तरीय लढतीतही संघांनी जोरदार खेळ सादर केला. होतकरू मित्र मंडळ आणि कर्नाळा स्पोर्ट्स क्लब यांच्यातील सामना मात्र खर्या अर्थाने रंगला. सुरुवातीला पिछाडीवर असलेल्या होतकरू संघाने मध्यंतरानंतर जबरदस्त पुनरागमन करत २७-२५ असा थरारक विजय मिळवला. पालघरच्या श्रीराम संघाने स्नेहविकास संघावर ४४-१३ असा दणदणीत विजय मिळवला, तर नंदुरबारच्या धर्मवीर संघाने जय भारतचा ४४-१६ असा पराभव करत प्रभावी सलामी दिली. स्वस्तिक महिला संघाने पुण्याच्या पतंगराव कदम संघावर २०-११ अशी मात करत आपला ठसा उमटवला.