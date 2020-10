अँजिओप्लास्टीनंतर कपिल देव यांच्या प्रकृतीत सुधारणा, चेतन शर्मांनी शेअर केला फोटो

नवी दिल्ली- भारतीय क्रिकेट संघाचे माजी कर्णधार, विश्वविक्रमवीर कपिल देव यांना शुक्रवारी हृदयविकाराचा झटका आला होता. त्यांच्यावर त्वरीत अँजिओप्लास्टी करण्यात आली. कपिल देव यांच्या प्रकृतीत आता सुधारणा होत आहे. कपिल देव यांच्या नेतृत्वाखाली खेळलेले त्यांचे जुने सहकारी क्रिकेटपटू चेतन शर्मा यांनी टि्वट करुन याची माहिती दिली आहे. त्यांनी कपिल देव यांचा हॉस्पिटलमधील फोटो टि्वटसोबत जोडला आहे.

1983 च्या विश्वचषकात हॅटट्रीक घेणारे चेतन शर्मा यांनी टि्वटमध्ये म्हटले की, 'शस्त्रक्रियेनंतर कपिलपाजी आता ठीक आहेत. त्यांची मुलगी आमयाबरोबर ते बसले आहेत. जय मातादी.'

कपिल देव यांना शुक्रवारी अचानक छातीत वेदना जाणवू लागल्याने दिल्लीतील फोर्टिस हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. 'कपिल देव यांना हृदयविकाराचा झका आला होता. तपासणी करण्यात आल्यानंतर त्यांच्यावर त्वरीत अँजिओप्लास्टी करण्यात आली. कपिल देव यांची प्रकृती आता स्थिर असून काही दिवसातच त्यांना डिस्चार्ज देण्यात येईल,' असे निवेदन हॉस्पिटलने दिले होते.

Kapil Pa ji is OK now after his operation and sitting with his daughter AMYA. Jai mata di.@therealkapildev

pic.twitter.com/K5A9eZYBDs

— Chetan Sharma (@chetans1987) October 23, 2020