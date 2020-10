कपिल देव यांना हृदयविकाराचा झटका; दिल्लीतील रुग्णालयात दाखल

नवी दिल्ली - भारताचे माजी कर्णधार कपिल देव यांना हृदयविकाराचा झटका आल्यानं रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. दिल्लीतील एका रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार त्यांच्या छातीत दुखू लागल्याने रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. हृदयात ब्लॉकेज असल्यानं त्यांच्यावर अँजिओप्लास्टी करण्यात आली आहे. सध्या ते डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली असून प्रकृती स्थिर आहे.

