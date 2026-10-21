क्रीडा

काळी टोपी, पांढरा शर्ट, खाकी पँट! टीम इंडियाचा माजी क्रिकेटर RSSच्या गणवेशात, विजयादशमीला संघाच्या पथसंचलनात सहभागी

Kedar Jadhav Attends RSS Event भारतीय संघाचा माजी क्रिकेटर केदार जाधव पुण्यात विजयादशमीनिमित्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पथसंचलनात सहभागी झाला होता. या कार्यक्रमाचे फोटोही त्याने सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत.
Kedar Jadhav Attends RSS Event

Kedar Jadhav Attends RSS Event

Esakal

सूरज यादव
Updated on

भारताचा माजी क्रिकेटपटू केदार जाधव विजयादशमीच्या सोहळ्यानिमित्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमात सहभागी झाला होता. २० ऑक्टोबरला पुण्यातील डेक्कन जिमखाना कॉलनीत आयोजित कार्यक्रमात त्याने संघाच्या पथसंचलनात भाग घेतला. यावेळी केदार जाधव संघाच्या गणवेशात दिसला. या कार्यक्रमाचे फोटोही त्याने सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत.

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