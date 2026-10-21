काळी टोपी, पांढरा शर्ट, खाकी पँट! टीम इंडियाचा माजी क्रिकेटर RSSच्या गणवेशात, विजयादशमीला संघाच्या पथसंचलनात सहभागी

भारताचा माजी क्रिकेटपटू केदार जाधव विजयादशमीच्या सोहळ्यानिमित्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमात सहभागी झाला होता. २० ऑक्टोबरला पुण्यातील डेक्कन जिमखाना कॉलनीत आयोजित कार्यक्रमात त्याने संघाच्या पथसंचलनात भाग घेतला. यावेळी केदार जाधव संघाच्या गणवेशात दिसला. या कार्यक्रमाचे फोटोही त्याने सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत..केदार जाधवने इन्स्टाग्राम पोस्टमधून आरएसएसच्या कार्यक्रमाबाबत आणि विचारांबाबत संदेश दिला आहे. त्याने शेअर केलेल्या फोटोंमध्ये केदार जाधव पांढरा शर्ट, खाकी पँट आणि काळी टोपी अशा संघाच्या गणवेशात पथसंचलनात सहभागी झाल्याचं दिसत आहे. यावेळी त्याच्या हातात काठीही होती..५४७ मिनिटं, ३३४ चेंडूत १७९ धावा... टेम्बाने कांगारुंना फोडला घाम, रोहित शर्माचा विक्रम मोडला.सोशल मीडियावर केदार जाधवने पोस्टमध्ये लिहिलं, “शिस्तीची पावले, राष्ट्रसेवेचे ध्येय आणि भारतमातेच्या गौरवाचा संकल्प! भगव्या ध्वजाच्या साक्षीने, एकतेची भावना मनात घेऊन आणि राष्ट्रभक्तीचा प्रेरणादायी संदेश देत पुढे जाणारे स्वयंसेवक म्हणजे समर्पण, शिस्त आणि सेवाभावाचे प्रतीक. संघाचे पथसंचलन म्हणजे केवळ शिस्तबद्ध पावलांचा प्रवास नाही, तर समाजात एकता, बंधुभाव, संस्कार आणि राष्ट्रनिष्ठा जागवण्याचा संकल्प आहे..केदार जाधवने २०२४ मध्ये क्रिकेटच्या सर्व प्रकारांतून निवृत्ती जाहीर केली होती. त्याने २०१४ मध्ये रांची येथे श्रीलंकेविरुद्धच्या एकदिवसीय सामन्यातून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं. त्याने ७३ वनडे सामन्यांमध्ये १,३८९ धावा केल्या असून, त्याच्या नावावर २७ विकेट्स आहेत. टी-२० क्रिकेटमध्ये त्याने ९ सामन्यांत ५८ धावा केल्या आहेत. आयपीएलमध्येही तो चेन्नई सुपर किंग्ज (CSK) आणि सनरायझर्स हैदराबाद (SRH) या संघांकडून खेळला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.