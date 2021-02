Latest ICC Test Ranking: अष्टपैलूंच्या यादीत अश्विनची मुसंडी; शतकाचा झाला मोठा फायदा

भारतीय संघाचा स्टार क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या क्रमवारीत आघाडीच्या पाच खेळाडूंमध्ये पोहचला आहे. इंग्लंड विरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटी सामन्यातील अष्टपैलू खेळीचा त्याला मोठा फायदा झाला आहे. अश्विनने चेन्नईतील आपल्या घरच्या मैदानावर 8 विकेट घेतल्या होत्या. याशिवाय त्याने शतकी खेळीही केली होती. या कामगिरीच्या जोरावर त्याने आघाडीच्या पाच अष्टपैलू खेळाडूंमध्ये स्थान मिळवले आहे. ही आतापर्यंतची त्याची सर्वोच्च कामगिरी ठरली आहे. कर्णधार विराट कोहली फलंदाजांच्या यादीत पाचव्या स्थानावर कायम आहे.

भारतीय संघाने चेन्नईच्या दुसऱ्या कसोटी सामन्यात 317 धावांनी विजय नोंदवला होता. बॅटिंग-बॉलिंगच्या दमदार कामगिरीच्या जोरावर सामनावीराचा पुरस्कार पटकावला होता. त्यानंतर त्याला आयसीसी क्रमवारीतही फायदा झालाय. अश्विनच्या नावे 336 गुण आहेत. या यादीत वेस्ट इंडिजचा जेसन होल्डर (407) रेटिंगसह अव्वलस्थानी आहे. रविंद्र जडेजा 403, इंग्लंडचा बेन स्टोक्स 397) आणि बांग्लादेशचा शाकिब अल हसन 352 गुणांसह पहिल्या चारमध्ये आहेत. या अष्टपैलूनंतर अश्विन पाचव्या स्थानावर आहे.

