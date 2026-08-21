Diamond League Live Streaming: नीरज चोप्रासमोर पुन्हा एकदा श्रीलंकेच्या पाथिरागेचं आव्हान; कधी अन् कुठे पाहाणा मॅच?

Lausanne Diamond League Live Streaming: दोन वेळा ऑलिंपिक पदक जिंकलेला नीरज चोप्रा डायमंड लीगमध्ये पुनरागमन करण्यास सज्ज आहे. लुसाने डायमंड लीग आज (२१ ऑगस्ट) पार पडणार आहे. यामध्ये भारताचा नीरज चोप्रा (Neeraj Chopra) आणि श्रीलंकेचा रुमेश पाथीरागे (Rumesh Pathirage) यांच्यामध्ये वर्चस्वाची लढाई पाहायला मिळणार आहे. काही दिवसांपूर्वीच ग्लासगो राष्ट्रकुल स्पर्धेत हे दोघे आमने-सामने होते, तेव्हा पाथीरागे नीरजला वरचढ ठरला होता. त्यामुळे आता डायमंड लीगमध्ये भालाफेकीच्या लढतीकडे (javelin) अनेकांचे लक्ष असेल. .Neeraj Chopra: नीरज समोर पुन्हा श्रीलंकेच्या पथिरागेचे आव्हान; राष्ट्रकुल स्पर्धेमधील पाच खेळाडूंचा लुसान डायमंड लीगमध्ये सहभाग.ग्लासगो राष्ट्रकुल स्पर्धेत श्रीलंकेच्या रुमेश पाथीरागे याने ८९.७५ मीटर दूर भाला फेकून सुवर्णपदक आपल्या नावावर केले होते, तर नीरज चोप्राने ८५.८३ मीटर दूर भाला फेकून रौप्यपदक पटकावले होते. नीरज चोप्रा पाठीला झालेल्या दुखापतीमुळे मागील वर्षी सप्टेंबर महिन्यापासून आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांपासून दूर होता. या वर्षी दोहा येथील डायमंड लीगमधून त्याने पुनरागमन केले होते. त्यानंतर तो राष्ट्रकुल स्पर्धाही खेळला, पण त्या स्पर्धेतही तो पूर्णपणे तंदुरुस्त नव्हता, पण तरी त्याने रौप्यपदक पटकावण्यात यश मिळवले होते..नीरज रौप्यपदक पटकावल्यानंतर म्हणाला होता की आजही माझी तंदुरुस्ती पूर्वीप्रमाणे आहे, असे मी म्हणू शकत नाही; पण मी पूर्ण तंदुरुस्ती मिळवण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे आता चाहत्यांना आशा आहे की लुसाने डायमंड लीगमध्ये नीरज पूर्ण तंदुरुस्तीसह खेळावा.दरम्यान, नीरजसमोर केवळ पाथिरागेचेच नाही, तर अँडरसन पीटर्स, याकुब वॅडलजेच, ज्युलियन वेबर, सिमॉन विलँडस केशॉर्न वाल्कॉट, कर्टिस थॉम्पसन यांचेही आव्हान आहे. हे ८ भालाफेकपटू आज डायमंड लीगमध्ये एकमेकांना टक्कर देताना दिसणार आहेत..नीरजने यापूर्वी लुसान डायमंड लीगमध्ये चांगली कामगिरी केलेली आहे. त्याने २०२२ आणि २०२३ मध्ये ही स्पर्धा जिंकली होती, तर २०२४ मध्ये ८९.४९ मीटरच्या तत्कालीन हंगामातील सर्वोत्तम कामगिरीसह दुसरे स्थान पटकावले होते..Neeraj Chopra : राष्ट्रकुल स्पर्धेतील रौप्यपदकानंतर नीरज चोप्रा पुन्हा मैदानावर... अर्शद नदीमसह पथिरागेचा हिशोब करणार....कधी आणि कुठे पाहायची भालाफेकीची लढतलुसाने डायमंड लीगमध्ये शुक्रवारी पुरुषांची भालाफेक स्पर्धा होणार आहे. ही स्पर्धेची नियोजित वेळ रात्री ११.५२ वाजता (भारतीय प्रमाणवेळेनुसार) आहे. या स्पर्धेचे लाईव्ह टेलिकास्ट स्पोर्ट्स १८ या चॅनेलवर पाहाता येईल. तसेच डायमंड लीगच्या अधिकृत युट्युब चॅनेलवरही या संपूर्ण स्पर्धेचे लाईव्ह प्रक्षेपण केले जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.