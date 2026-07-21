The End of a Golden Era: नव्या पर्वाची पहाट! एका सुवर्णयुगाचा अस्त अन् फुटबॉलच्या नव्या ताऱ्यांचा उदय

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo final World Cup appearance : फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप २०२६ संपला... स्पेनने अंतिम सामन्यात अर्जेंटिनाच्या स्वप्नांचा चुराडा करताना १६ वर्षांनी जेतेपद पटकावले. फेरान टोरेसच्या एकमेव गोलने स्पेनला ऐतिहासिक विजय मिळवून दिला... जगातील सर्वोत्तम फुटबॉलपटू लिओनेल मेस्सी ( Lionel Messi) ढसाढसा रडत मैदानाबाहेर गेला.. मेस्सीला असे पाहून स्टेडियममध्ये उपस्थित लहान चाहत्यांपासून ते वयोवृद्धांपर्यंतचे डोळे पाणावले...न्यू यॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियममध्ये भावुक वातावरण पाहायला मिळाले... ३९ वर्षीय मेस्सीला आता पुन्हा वर्ल्ड कप खेळताना पाहता येणार नाही, या भावनेने आधीच मन बेचैन असताना त्याच्या हातात वर्ल्ड कपची ट्रॉफी न दिसणे, हे दुःख अस्सल मेस्सी फॅन्सनाच कळेल.. हा वर्ल्ड कप खऱ्या अर्थाने भावनिक होता... एका पिढीसाठी आदर्श असलेले बरेच खेळाडू या स्पर्धेनंतर निवृत्त झाले... मेस्सीचा कट्टर प्रतिस्पर्धी ख्रिस्तियानो रोनाल्डोही आता वर्ल्ड कप खेळणार नाही, क्रोएशियाचा स्टार ल्युका मॉड्रीच, ब्राझीलीयन स्टार नेयमार ज्युनियर आदी निवृत्त झाले.. पण, दुसरीकडे फुटबॉल विश्वाला किलियन एम्बाप्पे व लामिने यमाल हे भविष्यातील स्पर्धा गाजवणारे स्टारही मिळालेत... .हा वर्ल्ड कप सुरू झाला, रोनाल्डो, मेस्सी, मॉड्रिच, नेयमार यांचा हा शेवटचा वर्ल्ड कप आहे, हे चाहत्यांना माहित होते. त्यामुळेच आपला सुपरस्टार, आपला आयडल विजयाची ट्रॉफी जिंकूनच स्पर्धेचा निरोप घेईल, अशी सर्वांची आशा होती. मेस्सीने २०२२ मध्ये वर्ल्ड कप विजयाचे स्वप्न पूर्ण केले होते, परंतु रोनाल्डोच्या चषकाच्या कपाटात फक्त आणि फक्त वर्ल्ड कपच नव्हता. त्यामुळे या दोन समकालिन महान फुटबॉलपटूंभवती ही स्पर्धा रंगली होती. ब्राझीलचे चाहते नेयमारच्या, तर क्रोएशियन चाहते मॉड्रीचच्या मागे उभे होते. पण, हवा रोनाल्डो व मेस्सीचीच होती.. त्यामुळे पोर्तुगाल व अर्जेंटिनाच्या वाट्याला आलेल्या ड्रॉ पासून ते रेफरीच्या निर्णयापर्यंत सर्व कसे मेस्सीसाठी पोषक वातावरण तयार केले होते, अशी टीका कम आरोपही झाले...Fifa World Cup Awards 2026 : लिओनेल मेस्सीला ना जेतेपद मिळाले, ना Golden Boot! वर्ल्ड कप पुरस्कारांमध्ये कोणी मारली बाजी, वाचा.त्यात काही अंशी तथ्यही दिसले... अर्जेंटिनाच्या J गटात ऑस्ट्रिया, अल्जेरिया व जॉर्डन हे दुबळे संघ होते. त्यात काही निर्णय रेफरीने असे दिले, की जे अर्जेंटिनाला फेव्हर करणारे होते. त्यामुळे शंकेची पाल चुकचुकत होतीच... पण, हा सर्व झाला सोशल मीडियावरील मसाला.. खरंच असे सामने फिक्स करता येत नाही, किमान जागतिक दर्जाच्या या स्पर्धेतरी नाही. हा मुद्दा सोडल्यास यंदाचा वर्ल्ड कप भावनिक होता आणि तो मेस्सी व रोनाल्डो भवतीच रेंगाळत राहिला.. पोर्तुगालचे आव्हान उप उपांत्यपूर्व फेरीत संपुष्टात आले तेव्हा रोनाल्डोला रडताना पाहून डोळ्यांत पाणी तरळले. पोर्तुगालच्या संघाने त्याला एकटं सोडल्याचे चित्र दिसले, सामन्यातही रोनाल्डोकडे फार कमी पास दिले गेले. एका दिग्गजाला अशी वागणुक चाहत्यांना पसंत पडली नाही. रोनाल्डोचे वर्ल्ड कप स्वप्न हे अधुरे राहिले..सहावा वर्ल्ड कप खेळणाऱ्या रोनाल्डोने या स्पर्धेत अनेक विक्रम नोंदवले... सलग सहा वर्ल्ड कप स्पर्धांमध्ये गोल करणारा तो जगातील पहिला खेळाडू, बाद फेरीत गोल करणारा सर्वात वयस्कर खेळाडू असे अनेक विक्रम नावावर करून रोनाल्डोने या स्पर्धेचा निरोप घेतला. आता यो २०२८ चा युरो चषक खेळेल का, याची उत्सुकता आहे. ब्राझीलचा नेयमार, क्रोएशियाचा मॉड्रीच, जर्मनीचा दिग्गज मॅन्युएस न्युयर, इजिप्तचा मोहम्मद सलाह आदींचाही हा शेवटचा वर्ल्ड कप ठरला. हे सर्व दिग्गज स्पर्धेच्या एकेका टप्प्यावर बाहेर होत असताना मेस्सी फायनलपर्यंत संघाला घेऊन गेला. गतविजेत्या अर्जेंटिनाला सलग दोन वर्ल्ड कप जिंकण्याच्या ब्राझिलच्या विक्रमाशी बरोबरी करण्याची संधी होती, परंतु स्पेनने ती हिरावून घेतली..मागील १५ ते २० वर्षे ज्या खेळाडूंनी फुटबॉल जगताला मंत्रमुग्ध केले, ते जादुई चेहरे आता वर्ल्ड कपच्या मैदानात पुन्हा दिसणार नाहीत.फुटबॉलचा 'द गॉड' मानल्या गेलेल्या मेस्सीने मैदानावर ज्या सहजतेने डिफेंडर्सना चकवले, ते फुटबॉलच्या इतिहासात अमर झाले आहे. अथांग मेहनत, शिस्त आणि जिद्दीच्या जोरावर अशक्य ते शक्य करणारा 'रोनाल्डो'ही आता वर्ल्ड कप खेळणार नाही. त्याची गोल करण्याची भूक आणि मैदानातील उर्जा नव्या पिढीसाठी नेहमीच प्रेरणादायी राहील. ब्राझिलियन सांबा फुटबॉलची लय, नेमयारची ती अद्भुत ड्रिबलिंग आणि मैदानातील मज्जा-मस्ती चाहत्यांच्या कायम लक्षात राहील.अत्यंत शांत डोक्याने, शांत स्वभावाने अख्ख्या सामन्याचे चित्र पालटणारा 'मिडफिल्ड जादूगार' मॉड्रीचही निवृत्त झाला. या केवळ खेळाडूंच्या निवृत्त्या नाहीत, तर एका संपूर्ण पिढीच्या बालपणाचा आणि तारुण्याचा भाग असलेल्या सुंदर खेळाच्या एका अध्यायाचा हा शेवट आहे. या स्टार्सनी एका संपूर्ण पिढीला फुटबॉलचे वेड लावले, त्यांना स्वप्ने पाहायला शिकवली..पण, एक स्टार पिढी निवृत्त होत असताना नव्या पिढीची नवी क्षितिजे अनुभवता येणार आहेत. बदल हा निसर्गाचा नियम आहे आणि फुटबॉल ही तर सतत वाहत राहणारी नदी आहे. जुने तारे अस्ताला जात असतानाच, आकाशात नवे तारे लखलखू लागले आहेत. फ्रान्सचा किलियन एम्बाप्पे आपल्या तुफान वेगाने आणि अचूक फिनिशिंगने आधीच जगाला भुरळ घालणारा आता या नव्या युगाचे नेतृत्व करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. त्याने या वर्ल्ड कप स्पर्धेत गोल्डन बूटचा पुरस्कार जिंकला. सलग दुसऱ्यांदा त्याने हा पराक्रम केला. स्पेनचा लामिने यमाल, अगदी लहान वयात आपल्या अद्भूत कौशल्याने जगभरातील फुटबॉलप्रेमींना चक्रावून टाकणारा लामिने यमाल हा भविष्यातील एक महानायक म्हणून समोर येत आहे. त्यात नॉर्वेच्या एर्लिंग हालंडला विसरून चालणार नाही. ही पिढी मेस्सी, रोनाल्डो यांना आदर्श मानून घडली आहे आणि युवा पिढी यांचा आदर्श घेऊन घडणार आहे..खेळाडू बदलतील, जर्सीचे नंबर बदलतील, पण फुटबॉलप्रती असलेले प्रेम आणि तोच अंगात रोमांच उभा करणारा उत्साह कधीही बदलणार नाही. एका सुवर्णयुगाला आमचा शेवटचा सलाम आणि नव्या युगाच्या या बाल-स्टार्सचे मनापासून स्वागत! 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