Lionel Messi India Tour 2025 : कोलकात्यात मेस्सीच्या चाहत्यांचा दंगा, लवकर निघून गेल्याने झाले आक्रमक, स्टेडियमची केली तोडफोड, पाहा VIDEO

कोलकात्यातील कार्यक्रमातून मेस्सी लवकर निघून गेल्याने त्याचे चाहते आक्रमक झाले आहेत. यावेळी त्याच्या चाहत्यांकडून स्टेडियमची तोडफोड करण्यात आली आहे. या तोडफोडीचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. त्याच्या चाहत्यांनी या कार्यकर्माच्या व्यवस्थापकांवर नाराजी व्यक्त केली आहे. .अर्जेंटिनाचा स्टार फुटबॉल खेळाडू लिओनल मेस्सी तीन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर आहे. तो तब्बल १४ वर्षांनंतर भारतात दाखल झाला आहे. यावेळी कोलकाता येथील युवा भारती स्टेडियममधून त्याच्या ७० फूट उंच पुतळ्याचे वर्चुअल अनावरण करण्यात आलं. मात्र, या कार्यक्रमानंतर तो लवकरच निघून गेला. त्यामुळे त्याचे चाहते नाराज झाले. संतप्त चाहत्यांनी यावेळी स्टेडियमची तोडफोड केली..Lionel Messi in India : मेस्सीचं भारतात आगमन! फुटबॉलप्रेमींकडून फटाक्यांची आतषबाजी, एक झलक पाहण्यासाठी तोबा गर्दी; पाहा VIDEO.याबाबत बोलताना एका चाहत्याने सांगितले, की "हा कार्यक्रम अत्यंत वाईट पद्धतीने आयोजित करण्यात आला होता. मेस्सी फक्त १० मिनिटांसाठी आला. त्याच्या भोवती सर्व नेते आणि मंत्री जमले होते. आम्हाला काहीच पाहायला मिळालं नाही. त्याने एकही किक घेतली नाही किंवा एकही पेनल्टी मारली नाही. शाह रुख खानलाही आणणार असल्याचं सांगितलं होतं, पण तोही आला नाही. मेस्सी १० मिनिटांत आला आणि निघून गेला. आमचे पैसे, भावना आणि वेळ सगळंच वाया गेलं. आम्हाला काहीच पाहायला मिळालं नाही".Video : मेस्सीला भेटताच शाहरुखच्या मुलाने काय केलं? किंग खान आणि स्टार फुटबॉलपटूची भेट Viral !.दरम्यान, आज पहाटे ३.३० वाजता मेस्सी भारतात दाखल झाला. कोलकाता विमानतळावर त्याचं आगमन झाले. यावेळी त्याला पाहण्यासाठी जमलेल्या फुटबॉल चाहत्यांनी एकच जल्लोष केला. कोलकाता मधील रस्त्यांवर ठिकठिकाणी आतषबाजी करण्यात आली. तसेच विमानतळ परिसरात तर फॅन्सनी तोबा गर्दी केली होती. मेस्सी हा UNICEF चा ब्रँड अँबेसेडर आहे आणि त्याचाच एक भाग म्हणून तो भारतात GOAT इंडिया टूरमध्ये सहभागी होत आहे. यावेळी तो कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई आणि नवी दिल्ली अशा चार शहरांचा दौरा करणार आहे.