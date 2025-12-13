क्रीडा

Lionel Messi India Tour 2025 : कोलकात्यात मेस्सीच्या चाहत्यांचा दंगा, लवकर निघून गेल्याने झाले आक्रमक, स्टेडियमची केली तोडफोड, पाहा VIDEO

Lionel Messi Event in Kolkata Turns Chaotic : अर्जेंटिनाचा स्टार फुटबॉल खेळाडू लिओनल मेस्सी तीन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर आहे. तो तब्बल १४ वर्षांनंतर भारतात दाखल झाला आहे. मात्र, त्याला बघता न आल्याने चाहते आक्रमक झाले आहेत.
Shubham Banubakode
कोलकात्यातील कार्यक्रमातून मेस्सी लवकर निघून गेल्याने त्याचे चाहते आक्रमक झाले आहेत. यावेळी त्याच्या चाहत्यांकडून स्टेडियमची तोडफोड करण्यात आली आहे. या तोडफोडीचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. त्याच्या चाहत्यांनी या कार्यकर्माच्या व्यवस्थापकांवर नाराजी व्यक्त केली आहे.

