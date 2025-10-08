क्रीडा

Lionel Messi Mumbai Tour Tickets: मेस्सीला वानखेडे स्टेडियमवर पाहायचंय? मग कसं करणार तिकीट बूक? किंमत किती? जाणून घ्या डिटेल्स

Lionel Messi’s Mumbai Visit and Ticket Details: मेस्सीच्या भारत दौऱ्यामुळे फुटबॉल चाहत्यांमध्ये उत्साह आहे. १४ डिसेंबरला तो मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर उपस्थित राहणार आहे. या कार्यक्रमाची तिकीटांची किंमत किती आणि कुठे मिळतील जाणून घ्या.
Pranali Kodre
Updated on
  • लिओनल मेस्सी १४ वर्षांनंतर भारतात येणार आहे.

  • तो कोलकाता, अहमदाबाद, मुंबई आणि नवी दिल्ली या चार शहरांमध्ये विविध कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होणार आहे.

  • १४ डिसेंबरला तो मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर येणार असून यासाठी तिकीटे कुठे उपलब्ध आहेत, जाणून घ्या.

