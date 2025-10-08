Lionel Messi Mumbai Tour Tickets: मेस्सीला वानखेडे स्टेडियमवर पाहायचंय? मग कसं करणार तिकीट बूक? किंमत किती? जाणून घ्या डिटेल्स

लिओनल मेस्सी १४ वर्षांनंतर भारतात येणार आहे. तो कोलकाता, अहमदाबाद, मुंबई आणि नवी दिल्ली या चार शहरांमध्ये विविध कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होणार आहे. १४ डिसेंबरला तो मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर येणार असून यासाठी तिकीटे कुठे उपलब्ध आहेत, जाणून घ्या..अर्जेंटिनाचा दिग्गज लिओनल मेस्सीला पाहाण्याची संधी भारतीयांना मिळणार आहे. विश्वविजेता मेस्सी १४ वर्षांनंतर भारत दौऱ्यावर येण्यास सज्ज असून चार शहरांमध्ये तो जाणार आहे. मेस्सी कोलकाता, अहमदाबाद, मुंबई आणि नवी दिल्ली या चार शहरांमध्ये हजेरी लावणार असून त्याच्या आगमानाची भारतातील फुटबॉल चाहत्यांमध्ये मोठी उत्सुकता आहे. तो १३ ते १५ डिसेंबरदरम्यान भारतात असणार आहे. .Lionel Messi चा तीन दिवसीय भारत दौरा, मुंबईत वानखेडेसह ब्रेबॉनवरही खेळणार, कधी आणि केव्हा? वाचा संपूर्ण वेळापत्रक.दरम्यान मेस्सी या दौऱ्यात कोणता स्पर्धात्मक सामना खेळणार नाही, त्याऐवजी वेगवेगळे कार्यक्रम होणार आहेत, जसे की कॉन्सर्ट, प्रदर्शनीय सामने, सेलिब्रेटींच्या भेटी वैगरे. मेस्सीने तो भारतात येत असल्याचे त्याच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरही पोस्ट करत माहिती दिली होती. त्याने त्यात २०११ मध्ये कोलकातामध्ये खेळलेल्या सामन्याच्या आठवणींचाही उल्लेख केला होता. मेस्सी २०११ मध्ये मैत्रीपू्र्ण सामना खेळण्यासाठी कोलकातामध्ये आला होता. त्यानंतर आता १४ वर्षांनी तो पुन्हा भारतात येत आहे..मेस्सी १३ डिसेंबर रोजी आधी कोलकातामध्ये दाखल होईल. दुपारी १.३० वाजल्यापासून कोलकातामध्ये कार्यक्रम होईल. तिथे तो प्रदर्शनीय सामन्यात सहभागी होईल. यात सौरव गांगुली, बायचुंग भूतिया आणि लिअँडर पेसही दिसण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर मेस्सी १३ डिसेंबरलाच संध्याकाळी अहमदाबादला अदानी फाऊंडेशनतर्फे आयोजित एक्स्ल्युसिव्ह गालामध्ये सहभागी होईल. यानंतर मेस्सी १४ डिसेंबर रोजी मुंबईत असणार आहे. तो वानखेडे स्टेडियममध्ये येणार असून तिथे 'पॅडल GOAT कप'मध्ये आपलं कौशल्य दाखवेल. याशिवाय फुटबॉल मास्टरक्लास आणि फूड फेस्टिव्हल्सही आयोजित केले जाणार आहेत. या सोहळ्यात सचिन तेंडुलकर, एसएएस धोनी, शाहरुख खान यांसारखे मोठे सेलिब्रेटी उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. मुख्य कार्यक्रम संध्याकाळी ५.३० वाजता चालू होणार आहे. मुंबईनंतर १५ डिसेंबर रोजी मेस्सी नवी दिल्लीमध्ये असेल. तिथे तो भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेण्याची शक्यता आहे. तसे दुपारी तो अरुण जेटली स्टेडियमवर दाखल होईल..मुंबईतील कार्यक्रम१४ डिसेंबर रोजी वानखेडे स्टेडियमवरील गेट्स दुपारी ३.२० वाजता उघडणार आहेत. प्री-शो ४.३० वाजल्यापासून सुरू होईल, त्यानंतर मुख्य कार्यक्रम ५.३० वाजता सुरू होणार आहे. यामध्ये १५-१५ मिनिटांचा एक सेलिब्रेटी फुटबॉल सामना होईल. तसेच पेनल्टी शूटआऊटही होईल. मेस्सीला संगीतमय मानवंदना (Musical Tribute) देखील देण्यात येईल. याशिवाय GOAT कप प्रदान करण्याच येईल. फुटबॉल क्लिनिक हा कार्यक्रमही होईल. शेवटी सत्कार समारंभ होईल आणि नंतर मेस्सी वानखेडे स्टेडियमला एक चक्कर मारेल..Lionel Messi Retirement: लिओनेल मेस्सीचे निवृत्तीचे संकेत! घरच्या मैदानावर शेवटचा सामना खेळणार, संपूर्ण परिवार उपस्थित राहणार.तिकीटे कुठे अन् कशी मिळणार?मेस्सीचा मोठा चाहतावर्ग भारतात आहे. त्यामुळे त्याला पाहण्यासाठी अनेक चाहते उत्सुक असतील. मुंबईतही मोठ्या प्रमाणात फुटबॉल चाहते आहेत. दरम्यान, या कार्यक्रमाचे अधिकृत तिकीट पार्टनर डिस्ट्रिक्ट (by Zomato) आहेत. त्यामुळे त्यांच्या ऍप किंवा वेबसाईटवरून तिकीट बूक करता येणार आहे. एका युझरकडून चारच तिकीटे बूक होऊ शकतात. ८ ऑक्टोबर रोजी तिकीटांचे प्री-सेल सुरू होईल. याध्ये HSBC क्रेडिट कार्ड होल्डर्सला दुपारी १२ वाजल्यापासून तिकीटे बुक करता येणार आहे. त्यानंतर ९ ऑक्टोबर रोजी दुपारी २ वाजल्यापासून तिकीटे सर्वांसाठी खुली असतील.मुंबईतील कार्यक्रमांच्या तिकीटांच्या किंमती ७,०८० रुपयांपासून १४,७५० रुपयांपर्यंत आहेत. यामध्ये १४,७५० रुपये, ८,८५० रुपये, ११,८०० रुपये, ७,६७० रुपये, ९,४४० रुपये,८,२६० रुपये, ७,०८० रुपये, अशा रेंजमध्ये तिकीटे उपलब्ध आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.