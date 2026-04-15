RCB vs LSG: भुवनेश्वर-रसिकची जोडी भारी! लखनौचा फलंदाजी क्रम पूर्णपणे ढासळला, आरसीबीला किती धावांचं आव्हान?

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरू विरुद्धच्या आयपीएल सामन्यात चिन्नास्वामीच्या फलंदाजीसमोर लखनौ सुपर जायंट्सचा संघ १४६ धावांवर सर्वबाद झाला. रसिक दर सलामने चार आणि भुवनेश्वर कुमारने तीन बळी घेतले. लखनौकडून मिचेल मार्शने ४०, मुकुल चौधरीने ३९ आणि आयुष बडोनीने ३८ धावा केल्या. आरसीबीसमोर आता केवळ १४७ धावांचे लक्ष्य आहे..IPL इतिहासात प्रथमच विराट कोहली इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून खेळणार आहे. RCB चा कर्णधार रजत पाटीदार याने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. मिचेल मार्श व एडन मार्करम ( १२) यांना पुन्हा एकदा मोठी भागीदारी करता आली नाही. जोश हेझलवूडचे पुनरागमन RCB ला फायद्याचे ठरले. त्याच्या गोलंदाजीवर LSG चा कर्णधार रिषभ पंत ( Rishabh Pant Injury) दुखापतग्रस्त होऊन माघारी परतला. त्याला रिटायर्ड हर्ट व्हावे लागले. हेझलवूडने सातव्या षटकात निकोलस पूरनचा ( १) त्रिफळा उडवून लखनौला ३५ धावांवर दुसरा झटका दिला. .मार्श मैदानावर उभा होता, पंरतु ९व्या षटकात सुयश शर्माने LBW साठी DRS घेतला. अम्पायर कॉलमुळे मार्शला जीवदान मिळाले. पण, कृणाल पांड्याने पुढच्या षटकात चेंडूला योग्य वळण देत मार्शला बाद केले. ३२ चेंडूंत ३ चौकार व २ षटकारांसह ४० धावा करणारा मार्श कट शॉट मारण्याच्या प्रयत्नात त्रिफळाचीत झाला. लखनौला १० षटकांत ३ बाद ७१ धावाच करता आल्या..RCB vs LSG Live: रिषभ पंतला OUT न होताच मैदान सोडण्यास भाग पाडले, हेझलवूडच्या भन्नाट चेंडूवर अघटीत घडले; लखनौचे टेंशन वाढले .कृणालच्या गोलंदाजीने आज कमाल केली आणि अब्दुल समदला (०) चकवा देत झेल देण्यास भाग पाडले. यासह कृणालने आयपीएलमध्ये विकेट्सचे शतक पूर्ण केले. आयुष बदोनी आणि मुकुल चौधरी या युवा खेळाडूंवर LSG ची भीस्त होती. मुकुलने KKR विरुद्ध केलेला करिष्मा माहित असल्यामुळे कृणालने उगाच त्याला डिवचण्याचा प्रयत्न केला. पण, याकडे दुर्लक्ष करून मुकुलने आयुषसह चांगला खेळ केला. धावसंख्या ११८ असताना, लखनौ सुपर जायंट्सने १६ व्या षटकात आपली पाचवी विकेट गमावली. .रसिक दर सलामने आयुष बडोनीला २४ चेंडूंत ३८ धावांवर बाद केले. कर्णधार ऋषभ पंत फलंदाजीसाठी परतला.रिषभ कोपरावर पट्टी बांधून पुन्हा फलंदाजीसाठी तयार होता. आयुष बदोनीची विकेट पडल्यानंतर तो पुन्हा फलंदाजीसाठी उतरला होता. मात्र ६ चेंडूत १ धाव करून तो आऊट झाला. भुवनेश्वर कुमारने त्याची विकेट घेतली आहे. धावसंख्या १२४ असताना लखनौने १७ व्या षटकात आपली सहावी विकेट गमावली..कर्णधार ऋषभ पंत सहा चेंडूंमध्ये एक धाव काढून बाद झाला. फिल सॉल्टने एक अप्रतिम झेल घेतला. १८ षटकांच्या अखेरीस, लखनौ सुपरजायंट्सची धावसंख्या ६ गडी बाद १३५ होती. मुकुल चौधरीने २४ चेंडूंत तीन चौकार आणि एका षटकारासह ३१ धावा केल्या. जॉर्ज लिंडेने पाच चेंडूंत एका चौकारासह सहा धावा केल्या. .RCB vs LSG Live: विराट कोहलीचे प्लेइंग इलेव्हनमध्ये नाव नाही, आजच्या सामन्याला मुकला? रजत पाटीदारचा महत्त्वाचा निर्णय .भुवनेश्वर कुमारने १९ व्या षटकात चार धावा देत दोन बळी घेतले. मात्र, त्याची हॅटट्रिक हुकली. १९ षटकांनंतर लखनौ सुपर जायंट्सची धावसंख्या ८ गडी बाद १३९ होती. भुवनेश्वर कुमारने १९ व्या षटकात सलग दोन बळी घेतले. प्रथम त्याने जॉर्ज लिंडाला बाद केले आणि त्यानंतर पुढच्याच चेंडूवर मोहम्मद शमीला त्रिफळाचीत केले. लखनौला सामन्यासाठी आवश्यक धावसंख्येपर्यंत पोहोचवल्यानंतर मुकुल चौधरीचा प्रभावी खेळी संपुष्टात आली. त्याने रसिक सलामच्या शेवटच्या षटकातील पहिल्याच चेंडूवर षटकार ठोकला, पण दुसऱ्याच चेंडूवर तो त्रिफळाचीत झाला.