Fifa World Cup 2026 : चार्जिंग लागणारा फुटबॉल, मोशन सेन्सर अन् पाकिस्तानचं 'कनेक्शन'! वर्ल्ड कपपूर्वी 'Trionda' ची हवा...

Made in Pakistan Trionda ball FIFA World Cup 2026: मेक्सिको, अमेरिका आणि कॅनडामध्ये फिफा वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेला आजपासून सुरूवात होतेय आणि आणखी एक वर्ल्ड कप भारतीयांना टीम इंडियाशिवाय पाहावा लागणार आहे. पण, आपल्या शेजारील पाकिस्तानचा या वर्ल्ड कप स्पर्धेत अप्रत्यक्षपणे सहभाग असणार आहे. मेक्सिको विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यात जेव्हा आज मध्यरात्री सामना सुरू होईल, तेव्हा प्रत्येक पास, शॉट आणि गोलचा पाकिस्तानशी एक गुप्त संबंध असणार आहे. या स्पर्धेत वापरला जाणारा चेंडू, ॲडिडास Trionda, सियालकोटमध्ये तयार केला गेला आहे..सियालकोट शहर जगातील दोन-तृतीयांशपेक्षा जास्त फुटबॉलचा पुरवठा करते, जिथे येथील कुशल कामगार स्थानिक कारखान्यांमध्ये हाताने पॅनेल शिवतात. अनेक दशकांपासून, हे शहर जागतिक फुटबॉल निर्मितीचे केंद्र राहिले आहे, ज्यात या खेळाच्या सर्वात मोठ्या स्पर्धांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या चेंडूंच्या उत्पादनाचाही समावेश आहे. पाकिस्तानने फिफा वर्ल्ड कप स्पर्धेची कधीही पात्रता मिळवली नसली तरी, सियालकोटच्या फुटबॉल निर्मिती उद्योगाच्या माध्यमातून या देशाने अनेक दशकांपासून या स्पर्धेत पडद्यामागील भूमिका बजावली आहे..FIFA World Cup 2026: अमेरिकेत युरोपियन क्रांतीची चाहूल! फ्रान्स, स्पेन, इंग्लंडमध्ये रस्सीखेच, तर अर्जेंटिना, ब्राझीलचा लागणार कस.Adidas ने ४८ संघांचा सहभाग असलेल्या या स्पर्धेसाठी 'ट्रायोंडा' हा अधिकृत चेंडू म्हणून सादर केला. यात प्रगत तंत्रज्ञान असून, याची रचना वर्ल्ड कपच्या तीन यजमान देशांपासून प्रेरित आहे. अॅडिडासच्या म्हणण्यानुसार, हा चेंडू 'कनेक्टेड बॉल टेक्नॉलॉजी' वापरतो, जी सामना अधिकाऱ्यांना रिअल-टाइम डेटा देते आणि अर्ध-स्वयंचलित ऑफसाइड प्रणालीसोबत काम करते. 'ट्रायोंडा' हे नाव तीन यजमान देशांसाठी असलेल्या 'ट्राय' (Tri) आणि 'ओन्डा' (Onda) या स्पॅनिश शब्दाच्या संयोगातून तयार झाले आहे, ज्याचा अर्थ 'तीन लाटा' असा होतो..FIFA World Cup 2026: सर्वोत्तम खेळाडूचा 'गोल्डन बूट' कोणाला? मेस्सी, रोनाल्डोसह हे खेळाडू प्रमुख दावेदार.या चेंडूत असं खास काय आहे?या बॉलच्या आत एक हाय-टेक सेन्सर लावण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रत्येक मॅचपूर्वी हा फुटबॉल ९० मिनिटे चार्ज करावा लागतो, ज्याची बॅटरी ६ तास चालते.बॉलच्या केंद्रस्थानी एक विशेष चिप आहे, जी सेकंदाला ५०० वेळा डेटा ट्रॅक करून व्हिडिओ असिस्टंट रेफ्री (VAR) सिस्टीम कडे पाठवते. एखादा पास कधी दिला गेला, खेळाडूचा पाय चेंडूला नक्की कधी स्पर्श झाला किंवा ऑफसाइडची स्थिती काय होती, याचा अचूक निर्णय ही AI-शक्तीवर चालणारी 'कनेक्टेड बॉल टेक्नॉलॉजी' केवळ काही सेकंदांत घेते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.