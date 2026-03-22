Maharashtra Kesari: नाशिकचा हर्षवर्धन सदगीर 'डबल महाराष्ट्र केसरी'! महेंद्र गायकवाडला चितपट करत पटकावली मानाची गदा

पुण्यातील वाघोलीमध्ये पार पडलेल्या ६८ व्या महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेचे विजेतेपद नाशिकच्या हर्षवर्धन सदगीर (Harshwardhan Sadgir) याने पटकावले. मनाच्या चांदीच्या गदेसाठी झालेल्या लढतीत हर्षवर्धनने सोलापूरच्या महेंद्र गायकवाडला ४-३ अशा गुणांच्या फरकाने पराभूत केले. त्यामुळे हर्षवर्धन सातवा डबल महाराष्ट्र केसरी (Double Maharashtra Kesari) ठरला. प्रतिष्ठेच्या लढतीसाठी झालेल्या सामन्यात दोन्ही मल्लांनी एकमेकांना अटीतटीची लढत दिली होती. महेंद्र गायकवाडने (Mahendra Gaikwad) सुरुवातीलाच पहिला गुण मिळवला होता. तर नाशिकच्या हर्षवर्धननेही नंतर एक गुण मिळवत बरोबरी केली. दोघेही सुरुवातीपासून आक्रमक खेळत होते. नंतर महेंद्र गायकवाडला ३० सेंकदाच्या ऍक्टिव्हिटी वेळेत गुण मिळवता न आल्याने हर्षवर्धनला १ गुण मिळाले. पण शेवटच्या क्षणी हर्षवर्धनने दोन गुण मिळवत आघाडी घेतली. शेवटी महेंद्रनेही २ गुण मिळाले. मात्र, वेळ संपल्यानंतर हर्षवर्धनने एका गुणाच्या आघाडीसह महाराष्ट्र केसरी किताब जिंकला. .Maharashtra Kesari: मानाच्या गदेसाठी हर्षवर्धन सदगीर आणि महेंद्र गायकवाड लढणार; जय पाटील, सिकंदर शेख पराभूत.रामकृष्ण अण्णा सातव पाटील यांच्या आयोजनाखाली होत असलेल्या महाराष्ट्र केसरी किताबाच्या लढतीत महेंद्र गायकवाडने माती विभागातून आणि हर्षवर्धन सदगीरने गादी विभागातून प्रवेश मिळवला होता. या किताबाच्या लढतीपूर्वी माती आणि गादी या दोन्ही विभागातील अंतिम सामने पार पडले. माती विभागाचे विजेतेपद महेंद्र गायकवाडने, तर गादी विभागाचे विजेतेपद हर्षवर्धन सदगीरने पटकावले होते..महेंद्र गायकवाडने सिकंदर शेखला केलं पराभूतबाहुबली म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महेंद्र गायकवाड आणि माजी महाराष्ट्र केसरी सिकंदर शेख यांच्यातील माती विभागातील अंतिम लढत अत्यंत अटीतटीची झाली. पण यात महेंद्र गायकवाडने सुरुतीलाच घेतलेली आघाडी शेवटपर्यंत कायम ठेवली आणि ३-० अशा गुणांच्या फरकाने विजय मिळवला. यामुळे हिंगोलीच्या सिकंदर शेख याचे डबल महाराष्ट्र केसरी होण्याचे स्वप्न भंगले..हर्षवर्धनने जय पाटीलला केलं चितपटगादी विभागातील अंतिम सामन्यात २०१९ मधील महाराष्ट्र केसरी विजेता हर्षवर्धन सदगीरसमोर सोलापूरच्या जय पाटीलचे आव्हान होते. या अंतिम सामन्यात हर्षवर्धनने सुरुवातीलाच आक्रमक होत जय पाटीलला चितपट केले. लढतीतील जवळपास ४ मिनिटे शिल्लक असतानाच रिंगणातून जय पाटीलला बाहेर करत हर्षवर्धनने १०-० अशा गुणांच्या फरकाने विजय मिळवला..माजी महाराष्ट्र केसरी विजेत्यांना धक्कादरम्यान, शिवराज राक्षे, पृथ्वीराज पाटील आणि पृथ्वीराज मोहोळ या तिन्ही माजी महाराष्ट्र केसरी विजेत्यांना अंतिम सामन्यापूर्वीच पराभवाचा धक्का बसला होता. यंदा ५ माजी महाराष्ट्र केसरी स्पर्धेत सहभागी झालेले होते. त्यातील सिकंदर आणि हर्षवर्धन यांनी अंतिम फेरी गाठली होती. पण सिकंदरही अंतिम सामन्यात पराभूत झाला.विजेत्याला काय मिळाले बक्षीस६८ व्या महाराष्ट्र केसरी किताब जिंकणाऱ्या मल्लाला मानाची चांदीची गदा, टोयोटो फॉर्च्युनर ऑटोमॅटिक कार आणि ५ लाख रुपये रोख असे बक्षीस देण्यात आले आहे.