Khelo India University Games: महाराष्ट्राची वेटलिफ्टिंग अन् जलतरणात पदकांची लयलूट; आहिल्‍यानगरच्या संजयने जिंकले सुवर्ण

Maharashtra in Khelo India University Games 2025: जयपूरमध्ये सुरू असलेल्या खेलो इंडिया विद्यापीठ स्पर्धेत महाराष्ट्राने वेटलिफ्टिंग व जलतरणात चमक दाखवली. आहिल्‍यानगरमधील शेतकरी कुटुंबातील संजय लोखंडेने सुवर्ण जिंकले.
खेलो इंडिया विद्यापीठ स्‍पर्धेतील पाचव्‍या पर्वात सलग दुसऱ्या दिवशी महाराष्ट्राच्‍या खेळाडूंनी पदकांची लयलूट केली. वेटलिफ्टिंगमधील ६५ किलो वजन गटात पुणे विद्यापीठाच्‍या संजय लोखंडेने सुवर्णपदकाचा करिश्मा घडविला. जलतरणात दीपक पाटील, साहिल पवार यांनी रूपेरी यशाला गवसणी घातली.

