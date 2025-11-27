खेलो इंडिया विद्यापीठ स्पर्धेतील पाचव्या पर्वात सलग दुसऱ्या दिवशी महाराष्ट्राच्या खेळाडूंनी पदकांची लयलूट केली. वेटलिफ्टिंगमधील ६५ किलो वजन गटात पुणे विद्यापीठाच्या संजय लोखंडेने सुवर्णपदकाचा करिश्मा घडविला. जलतरणात दीपक पाटील, साहिल पवार यांनी रूपेरी यशाला गवसणी घातली..Khelo India University Games 2025: पहिल्या दिवशी महाराष्ट्राच्या मुलींचा डंका, सांगलीत चहा विक्रेत्याच्या लेकीने जिंकले सुवर्ण.आहिल्यानगरमधील पाथर्डी तालुक्यातील शेतकरी कुटुंबातील संजय लोखंडे याने सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे प्रतिनिधित्व करताना ६५ किलो वजन गटात १०७ किलो स्नॅच व १३७ किलो क्लीन अँड जर्क असे एकूण २४४ किलो वजन उचलून सुवर्ण पदक पटकावले.अखिल भारतीय आंतर विद्यापीठ वेटलिफ्टिंग स्पर्धेत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे सलग चार वर्ष प्रतिनिधित्व केले आहे. पदकापासून तो वंचित होता. अखेर खेलो इंडियाच्या मैदानात लोखंडेचे पदकाची स्वप्न साकार झाले. पाथर्डी बाबुजी आव्हाड महाविद्यालय तो कला शाखेत पदवीत्तर शिक्षण घेत आहे. त्याला महाविद्यालयाचे शारीरिक शिक्षण संचालक प्रा. डॉ. विजय देशमुख, प्रा. सचिन शिरसाट यांचे मार्गदर्शन लाभले..जयपूर मध्ये सुरू असलेल्या जलतरण स्पर्धेत पुरुषांच्या २०० मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक शर्यतीत मुंबई विद्यापीठाच्या दीपक बाजीराव पाटील यांनी अचूक तंत्र, दमदार वेग आणि उत्कृष्ट तयारीच्या जोरावर रौप्य पदक पटकावले. जैन विद्यापीठाच्या मणिकांत एल यांनी २:२४.८७ वेळ नोंदवत सुवर्णपदकावर नाव कोरले. पाटीलने २:२८.८६ वेळेत शर्यत पूर्ण करीत रूपेरी यशाची कमाई केली. पंजाब विद्यापीठाच्या केशव कौशिक यानी २:२९.५५ वेळ नोंदवत कांस्य पदक मिळवले..पुरुषांच्या ५०मी फ्री स्टाइल प्रकारात पुणे विद्यापीठाच्या साहिल पवारने रौप्य पदकाची कमाई केली. २४.३५ सेकंदात शर्यत पूर्ण करीत खेलो इंडिया स्पर्धेत पदकावर नाव कोरले. जैन यूनिवर्सिटीच्या श्रीहरि नटराजने २३.७९ सेकंदाची अव्वल कामगिरी करीत सुवर्णपदक तर झेवियर डीसूज़ा कांस्यपदक पटकावले..Khelo India 2025 : महाराष्ट्राची विजेतेपदाची शानदार हॅट्ट्रिक; खेलो इंडिया स्पर्धेत ५८ सुवर्ण पदकांसह १५८ पदकांची कमाई.मुंबई विद्यापीठाच्या जलतरणपटूंनी ४×२०० मीटर फ्रीस्टाईल रिले स्पर्धेतही कांस्य पदक जिंकले. रूपक जोशी, अश्विन जयस्वाल, अथर्व म्हात्रे आणि शुभम होले या संघाने जिद्दीच्या जोरावर हे पदक पटकावले. मुंबई विद्यापीठाच्या संघाला डॉ. मनोज आर. वर्मा , डॉ. सागर अर्जुन तोडकर व क्रीडा संचालक डॉ. मनोज रेड्डी यांचे मार्गदर्शन मिळाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.