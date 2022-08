Women's Champions League : मनिषा कल्याण UEFA खेळणारी ठरली पहिली भारतीय महिला फुटबॉलपटू

नवी दिल्ली : भारताची युवा स्ट्रायकर मनिषा कल्याण UEFA महिला चॅम्पियन्स लीग खेळणारी पहिली भारतीय महिला फुटबॉलपटू ठरली आहे. तिने अपोलोन लेडीज फुटबॉल क्लबकडून एनगोमी साप्रस येथे सुरू असलेल्या युरोपियन क्लब स्पर्धेत पदार्पण केले. कल्याणने माकारियो स्टेडियममधील सामन्यात सायप्रसच्या मारिलेना जॉर्जियोसला 60 व्या मिनिटाला रिप्लेस केलं. अपोलोन लेडिज फुटबॉल क्लबने एसएफके रिगाचा 3 - 0 असा पराभव केला. ही UWCL चा सलामीचा सामना होता. (Manisha Kalyan has become the first Indian footballer to play at the UEFA Women's Champions League)

20 वर्षाची मनिषा कल्याण ही विदेशी क्लबकडून करारबद्ध होणारी चौथी भारतीय आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलपटू आहे. मनिषाने राष्ट्रीय संघाकडून आणि इंडियन वुमन्स लीग (IWL) स्पर्धेत गोकुलम केरला संघाकडून खेळताना दमदार कामगिरी केली होती. तिला नुकताच ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशनचा महिला फुटबॉलर ऑफ द इयर 2021 - 22 पुरस्कार मिळाला आहे. मनिषा वर्ल्डकप उपविजेत्या ब्राझील संघाविरूद्ध गोल केल्यानंतर प्रकाशझोतात आली होती.

मनिषा ही गोकुलम केरलाची विदेशी क्लबकडून खेळणारी दुसरी खेळाडू ठरली आहे. यापूर्वी दांगमेई ग्रेस उझबेकिस्तानच्या नासाफ फुटबॉल क्लबकडून खेळली आहे.