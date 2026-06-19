Fifa World Cup 2026: मेक्सिकोने इतिहास रचला, १९९८ नंतर प्रथमच असा चमत्कार झाला जो...; Round off 32 मध्ये जाणारा पहिला संघ

Mexico vs South Korea 1-0 match highlights: फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप २०२६ च्या राऊंड ऑफ ३२ मध्ये प्रवेश करण्याचा पहिला मान यजमान मेक्सिकोने पटकावला.. शुक्रवारी त्यांनी दक्षिण कोरियावर १-० असा विजय मिळवून पुढील फेरीत आपले स्थान पक्के केले. लुईस रोमो याच्या गोलच्या जोरावर मेक्सिकोने हा विजय मिळवला आणि १९९८ नंतर वर्ल्ड कपच्या पहिल्या दोन सामन्यात क्लिन शीट व विजय मिळवणारा फ्रान्सनंतर हा पहिलाच यजमान देश ठरला. क्लिन शीट म्हणजे, मेक्सिकोविरुद्ध दोन्ही सामन्यांत प्रतिस्पर्धींना एकही गोल करता आलेला नाही..सामन्याचा पहिला हाफ गोलशून्य राहिल्यानंतर मेक्सिकोने खाते उघडले. ५०व्या मिनिटाला लुईस रोमोने गोल केला... त्याने तुडवलेला चेंडू हेडरने अडवण्याचा कोरियन गोलरक्षकाचा प्रयत्न फसला अन् मेक्सिकोला गोल मिळाला. त्यानंतर कोरियाने बरोबरीसाठी चांगलाच जोर लावला होता, परंतु त्यांना यश आले नाही. मेक्सिकोने पहिल्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेवर विजय मिळवला होता..भयानक घटना! कॅनडाच्या खेळाडूचा पाय मोडला, वेदनेने कळवळला, रडला; स्ट्रेचरवरून सोडावे लागले मैदान; Video Viral .वर्ल्ड कपच्या इतिहासात पहिल्यांदाच, मेक्सिकोने गट फेरीतील आपले पहिले दोन सामने एकही गोल न खाता जिंकले आहेत. यापूर्वी त्यांनी २००२ (१-० क्रोएशिया, २-१ इक्वेडोर) आणि २०१८ (१-० जर्मनी, २-१ दक्षिण कोरिया) मध्ये सलामीच्या सामन्यांमध्ये विजय मिळवले होते, परंतु या दोन्ही स्पर्धांमध्ये त्यांनी आपल्या दुसऱ्या सामन्यात गोल खाल्ला होता..लुईस रोमो याने घरच्या मैदानावर मेक्सिकोसाठी गोल केला आहे. वर्ल्ड कप स्पर्धेत आपल्या क्लब CD Guadalajara च्या घरच्या मैदानावर आपल्या राष्ट्रीय संघासाठी गोल करणाऱ्या खेळाडूचे सर्वात अलीकडील उदाहरण म्हणजे २०१० च्या वर्ल्ड कपच्या उद्घाटन सामन्यात जोहान्सबर्गमधील सॉकर सिटी येथे सिफिवे त्शाबालाला (Kaizer Chiefs) याने केलेला गोल. मेक्सिकोसाठी १९७० च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेत एस्तादियो अझ्टेका येथे हा पराक्रम झेव्हियर फ्रागोसो (क्लब अमेरिका) यांनी केला होता..Why Lionel Messi Cried? लिओनेल मेस्सी त्यादिवशी का रडला? कुटुंबियांनी सांगितली अर्जेंटियन स्टारच्या मनातली भीती, वडिलांना....आता मेक्सिकोचा सामना कुणाशी?मेक्सिकोने अ गटात अव्वल स्थान पटकावले आणि राऊंड ३२ मध्ये त्यांना ३० जून रोजी मेक्सिको सिटीमध्ये गट 'क', 'इ', 'फ', 'ह' किंवा 'इ' मधील तिसऱ्या क्रमांकाच्या संघाविरुद्ध आपला सामना खेळावा लागेल. १९९४ पासून वर्ल्ड कप गट फेरीतून सर्वाधिक वेळा पात्र ठरलेल्या राष्ट्रांच्या क्रमवारीत मेक्सिकोने ( ९) ब्राझीलला ( ८) मागे टाकत अव्वल स्थान पटकावले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.