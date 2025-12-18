मेस्सीवर कोट्यवधींची उधळण, भारतीय फूटबॉलकडे पाठ... गुंतवणुकीची कुणाची इच्छा नाही; भारताच्या कर्णधारानं व्यक्त केली खंत

अर्जेंटिनाचा फुटबॉलपटू लियोनेल मेस्सी नुकताच भारत दौऱ्यावर आला होता. त्याच्या GOAT टूरची जगभरात चर्चा झाली. या टूरमध्ये मेस्सी कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई आणि दिल्लीतील कार्यक्रमांमध्ये सहभागी झाला. मेस्सीला पाहण्यासाठी चाहत्यांनी हजारो रुपये खर्च करून तिकीट काढले होते. दरम्यान, आता भारतीय फूटबॉल संघाचा कर्णधार संदेश झिंगनने भारतीय फुटबॉललच्या अवस्थेवरून टीका केलीय. झिंगनने इन्स्टाग्रामवर म्हटलं की, भारतीय फुटबॉलप्रेमींनी देशातल्या फुटबॉलकडेसुद्धा बघावं. देशात बदल करण्यासाठी प्रयत्न करावा. यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आणि इंडियन सुपर लीगसह देशातील इतर महत्त्वाच्या लीगकडे लोकांचं लक्ष वळेल..आपल्या देशातील लोकांचं फुटबॉल प्रेम पाहून आनंद झाला. स्टेडियम पूर्ण भरू शकतात आणि लोक यासाठी लाखो रुपये खर्च करण्यासाठी तयार आहेत हे पाहून बरं वाटलं. पण हे परदेशातील स्टार खेळाडूची एक झलक पाहण्यासाठी लाखो रुपये खर्च करणारे देशातील फूटबॉल संकटात असताना पुढे येत नसल्याची खंत संदेश झिंगनने बोलून दाखवलीय.IND vs SA 5th T20I: लखनौचा सामना 'धुक्यात' हरवला; आता भारत-दक्षिण आफ्रिका पाचवा सामना कधी व कुठे होणार, ते पाहा....भारतीय फुटबॉल धोक्यात आहे. खरंतर खूप कठीण काळातून जात आहे. अशा स्थितीत आहे की देशांतर्गत फुटबॉलचं प्रमाण नगण्य झालंय. आपण सगळं बंद करण्याच्या खूप जवळ आहोत असं वाटतं. कारण भारतात फुटबॉलमध्ये गुंतवणूक करण्याची कुणाचीच इच्छा नाही. पण मेस्सीच्या दौऱ्यासाठी कोट्यवधि रुपये खर्च करण्यात आले असंही संदेशनं पोस्टमध्ये म्हटलंय..संदेशने म्हटलं की, स्टार खेळाडूंसाठी गुंतवणूक करणं शक्य होतं पण भारताने आपल्या प्रतिभा आणि फुटबॉलच्या भविष्यासाठी नकार दिला. यातून भारतीय चाहते खेळावर प्रेम करतात पण आपल्या खेळाडूंना सपोर्ट करण्याइतकं नाही..मेस्सीसाठी केलेल्या खर्चावर टीका करण्याआधी आपल्या कामगिरीकडे लक्ष द्या असं म्हणणाऱ्यांनाही झिंगनने उत्तर दिलंय. तो म्हणाला की, मला माहितीय की आमच्यावर टीका होतेय आणि मी कामगिरीची जबाबदारीही घेतो. पण फुटबॉल एकट्यानं होत नाही. फुटबॉलची चांगली माहिती असलेल्यांना जाणीव आहे की, स्ट्रक्चर, स्थैर्य आणि विश्वास यामुळे मैदानात काय होतं आणि खेळावर या गोष्टींचा किती परिणाम होतो?.मला आनंद आहे की लाखो लोकांनी आयुष्यात एकदाच मिळणारा क्षण अनुभवला. आपलं स्वप्न सत्यात उतरताना पाहिलं. पण मला अपेक्षा आहे की ही संधी फक्त फुटबॉलवर प्रेम करण्याबाबत नाही तर देशात हा खेळ जीवंत करण्यासाठी गांभीर्यानं चर्चेची सुरुवात होण्याची असेल अशी अपेक्षा संदेशनं व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.