क्रिकेटच्या मैदानावर स्टंप्सच्या मागे उभं राहूनही सामना फिरवण्याची ताकद असलेला महेंद्रसिंग धोनी आता नव्या भूमिकेत दिसणार आहे. चेन्नई सुपर किंग्सचा (CSK) कर्णधार आणि यष्टीरक्षक म्हणून अनेक वर्षे चाहत्यांच्या मनावर राज्य करणाऱ्या धोनीची खेळाडू म्हणून आयपीएलमधील कारकीर्द संपल्याची घोषणा संघाने केली आहे. आता आयपीएल २०२७ पासून तो संघाच्या मार्गदर्शकाची म्हणजेच मेंटॉरची जबाबदारी सांभाळणार आहे..आयपीएल २०२७ च्या रिटेन्शन डेच्या दिवशी चेन्नई सुपर किंग्सने धोनीच्या नव्या भूमिकेबाबत माहिती दिली. २०२६ च्या हंगामात दुखापतीमुळे धोनीला एकही सामना खेळता आला नव्हता. त्याने २०२५ मध्ये शेवटचा आयपीएल सामना खेळला होता. आता पुढील हंगामात मैदानावर खेळाडू म्हणून उतरण्याऐवजी तो संघाला मार्गदर्शन करताना दिसेल. संघाच्या नव्या प्रशिक्षकपदाची जबाबदारी झहीर खान यांच्याकडे आहे. धोनी आणि झहीर यांच्यातही याबाबत चर्चा झाल्याचे सांगितले जात आहे..MS Dhoni Retire: महेंद्रसिंग धोनीने त्याचा निवृत्तीचा निर्णय CSK ला केव्हा आणि कसा कळवला? म्हणाला, माझं नाव त्यात लिहा... .धोनीने आयपीएलच्या एकूण १८ हंगामांमध्ये सहभाग घेतला. त्यापैकी १७ हंगामांत तो मैदानावर खेळला. त्याची ओळख केवळ धावा किंवा मोठ्या खेळींसाठी नव्हती. तर अचूक यष्टीरक्षण, शांत डोक्याने केलेली कर्णधारपदाची कामगिरी आणि शेवटच्या क्षणी सामना जिंकून देण्याची क्षमता यामुळे तो वेगळा ठरला..फलंदाजी करताना गरज पडल्यास षटकार ठोकून सामना संपवण्याची त्याची शैली चाहत्यांना कायम लक्षात राहील. तर यष्टीरक्षण करताना त्याची चपळाई फलंदाजांसाठी मोठे आव्हान असायची. कोणत्या वेळी कोणत्या गोलंदाजाला संधी द्यायची, क्षेत्ररक्षणात बदल कसे करायचे आणि प्रतिस्पर्धी फलंदाजाला कसं रोखायचं, याचा त्याला अचूक अंदाज असायचा..Dhoni Retirement: एमएस धोनी IPL मधून निवृत्त! CSK कडून मोठी घोषणा, आता दिसणार या भूमिकेत.चेन्नई सुपर किंग्सचे मालक एन. श्रीनिवासन यांनीही धोनीशी असलेल्या नात्याबद्दल भावना व्यक्त केल्या. २००८ मध्ये धोनीला संघात घेण्याचा निर्णय योग्य ठरल्याचे त्यांनी सांगितले. धोनीशिवाय चेन्नईची ओळख अपूर्ण असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. आता मैदानावर धोनीची यष्टीरक्षणातील जादू पाहायला मिळणार नसली, तरी मार्गदर्शक म्हणून त्याचा अनुभव चेन्नईसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.