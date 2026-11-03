Sarfaraz Khan: ...तर मेहनत का घ्यावी? मुंबईकर फलंदाज सर्फराज खानची व्यथा

मुंबई : तंदुरुस्ती उंचावली, धावांमधील सातत्य कायम ठेवले तरीही भारतीय संघासाठी माझा विचार होत नसेल, तर मी मेहनत का घ्यावी? अशी स्पष्ट नाराजी आणि व्यथा मुंबईचा फलंदाज सर्फराझ खानने व्यक्त केली..मुंबईत आजपासून सुरू झालेल्या रेल्वेविरुद्धच्या रणजी सामन्यात सर्फराझने ५५ धावांची खेळी केली. त्यानंतर दिवसाचा खेळ संपल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना सर्फराझ खानने आपली व्यथा मांडली. २०२४ मध्ये मुंबईतच झालेल्या न्यूझीलंडविरुद्धच्या कसोटी सामन्यात तो खेळला होता त्यानंतर भारतीय संघातून तो दूर आहे..Ritu Tawde: महापौर रितू तावडे अडचणीत? १० वर्षापूर्वीच्या प्रकरणात आरोपनिश्चिती; शिक्षकाला केलेली मारहाण.बरेच काही घडत आहे, पण मी विचार करत नाही, परंतु सकाळी उठल्यानंतर मी का कठोर मेहनत घेत आहे? हाच प्रश्न स्वतःला विचारतो. माझा दिवस सकाळी ५ वाजता सुरू होतो. मी देशासाठी खेळलेलो आहे. साधी मेहनत घेतली तरी मी रणजीत खेळू शकेन आणि ३०, ५०, १०० धावाही करत राहीन तरीही एवढी नित्यनियमाने मेहनत घेण्याचा फायदा होत नसले तर आणखी मी काय करु शकतो, अशी नाराजी सर्फराझ खानने कथन केली..मला भेटायचे असेल, तर कोणालाही घरी यायची गरज नाही. तुम्ही सकाळी ६ वाजता आझाद मैदान किंवा क्रॉस मैदानावर आलात तर मी तुम्हाला तेथे सराव करताना दिसेन. असे सर्फराझ खान म्हणाला..Mumbai: मुंबई महापालिकेला मिळणार नवे सभागृह! सहा मजली इमारत, सांस्कृतिक दालन, व्यायामशाळा अन् प्रशस्त सभागृह; ४४ कोटींचा प्रस्ताव .श्रीलंका दौऱ्यासाठी आपली निवड होईल असे वाटत नव्हते, परंतु निवड झाली मात्र सामने खेळण्याची संधीच मिळाली नाही. मी परत आलो आणि मुंबईकडून खेळू लागलो. त्यांनी (निवड समिती) माझी निवड केली नाही, तर मी सदैव मुंबईसाठी खेळण्यास सज्ज आहे, असे सर्फराझने सांगितले..आफ्रिका आणि इंग्लंड दौऱ्यातील सराव सामन्यात सर्फराझने दक्षिण आफ्रिकेत ६० चेंडूंत ६३ धावा आणि इंग्लंडमध्ये ७६ चेंडूंत १०१ धावांची खेळी केली होती, तरीही मुख्य संघात त्याची निवड झाली नव्हती. आफ्रिका आणि इंग्लंडमध्ये मी जर अशा धावा केल्या होत्या, तर परदेशात मी धावा करू शकत नाही, असे कसे म्हणता येईल, असा प्रश्न सर्फराझने केला..सर्फराझ खानला कसोटी संघातून वगळण्याअगोदर त्याच्या बॅटमधून २०२४ मध्ये न्यझीलंडविरुद्ध पुणे आणि मुंबईतील कसोटी सामन्यांमध्ये दोन्ही डावांमध्ये अनुक्रमे ११, ९ आणि ०,१ अशाच धावा झाल्या होत्या..परदेशासाठी दुर्लक्षितनिवड समितीच्या सदस्यांपैकी कोणीही मला थेट सांगितलेले नाही, पण एक गोष्ट माझ्या कानावर आली ती म्हणजे ते सर्व जण मला भारतातच खेळवण्याचा विचार करत आहेत. परदेशातील मालिकांसाठी माझा विचार केला जाणार नाही, असे सर्फराझ खानने आपली नाराजी स्पष्ट शब्दात कथन करताना म्हणाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.