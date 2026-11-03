क्रीडा

Sarfaraz Khan: ...तर मेहनत का घ्यावी? मुंबईकर फलंदाज सर्फराज खानची व्यथा

Indian Team: भारतीय संघासाठी माझा विचार होत नसेल, तर मी मेहनत का घ्यावी? अशी नाराजी आणि व्यथा मुंबईचा फलंदाज सर्फराझ खान याने व्यक्त केली आहे.
Sarfaraz Khan

Sarfaraz Khan

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : तंदुरुस्ती उंचावली, धावांमधील सातत्य कायम ठेवले तरीही भारतीय संघासाठी माझा विचार होत नसेल, तर मी मेहनत का घ्यावी? अशी स्पष्ट नाराजी आणि व्यथा मुंबईचा फलंदाज सर्फराझ खानने व्यक्त केली.

Loading content, please wait...
sports
Mumbai