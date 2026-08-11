मुंबईचा शरीरसौष्ठवाचा बालेकिल्ला पुन्हा एकवटला; पाच संघटना आल्या एका छताखाली!

MUMBAI BODYBUILDING UNITY: अनेक वर्षे फुटीच्या विळख्यात अडकलेल्या मुंबईच्या शरीरसौष्ठवाला अखेर एकीचे दमदार बळ मिळाले आहे. मुंबईतील पाच प्रमुख शरीरसौष्ठव संघटना एका ध्येयाखाली एकत्र आल्या असून, आता राज्य, राष्ट्रीय आणि जागतिक स्तरावर मुंबईचा झेंडा पुन्हा दिमाखात फडकवण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे.भारतीय शरीरसौष्ठवात मुंबईला नेहमीच ‘पंढरी’ मानले जाते. देशातील सर्वाधिक दर्जेदार शरीरसौष्ठवपटू घडवणारी ही माती गेली अनेक वर्षे संघटनात्मक फुटीमुळे कमकुवत होत होती. एकेकाळी राष्ट्रीय स्पर्धांवर वर्चस्व गाजवणारे मुंबईचे खेळाडू निवड प्रक्रियेतील गोंधळ, संघटनांतील संघर्ष आणि अंतर्गत मतभेदांमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मागे पडत होते. परिणामी, जागतिक दर्जाच्या अनेक खेळाडूंना सन्मान, पुरस्कार आणि संधींपासूनही वंचित राहावे लागत होते..'वर्ल्ड पॅडेल लीग'चा चौथा हंगाम मुंबईत! १२ ऑगस्टपासून रंगणार हाय-व्होल्टेज सामने.ही खंत दूर करण्यासाठी बृहन्मुंबई शरीरसौष्ठव संघटनेचे अध्यक्ष अजय खानविलकर आणि जागतिक संघटनेचे एक्झिक्यूटिव्ह असिस्टंट टू द प्रेसिडेंट व आयबीबीएफ चे कायदेशीर सल्लागार विक्रम रोठे यांनी पुढाकार घेतला. विक्रम रोठे यांच्या सहकार्याने सलग चर्चांची मालिका राबवण्यात आली आणि अखेर पाचही संघटनांना एका व्यासपीठावर आणण्यात यश आले..मुंबईच्या शरीरसौष्ठव इतिहासात हा निर्णय ‘टर्निंग पॉइंट’ मानला जात आहे. एकत्रित संघटनात्मक शक्तीमुळे आता खेळाडूंना अधिक पारदर्शक निवड प्रक्रिया, दर्जेदार प्रशिक्षण, प्रायोजकांचे पाठबळ आणि राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये अधिक भक्कम प्रतिनिधित्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे..ग्रेटर बॉम्बे बॉडी बिल्डर्स असोसिएशन, मुंबई सबर्बन बॉडी बिल्डिंग आणि फिटनेस असोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डर्स अँड फिटनेस असोसिएशन मुंबई, बॉडी बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ मुंबई, बॉडी बिल्डिंग आणि फिजिक असोसिएशन, मुंबई या सर्व असोसिएशन यापुढे ग्रेटर बॉम्बे बॉडी बिल्डर्स असोसिएशन आणि मुंबई सबर्बन बॉडी बिल्डिंग आणि फिटनेस या संघटनेच्या मार्गदर्शनाखाली कामकाज पाहतील..Hockey World Cup Schedule: स्वातंत्र्यदिनापासून सुरू होणार थरार! IND vs PAK सामना कधी अन् कुठे पाहाता येणार? जाणून घ्या सर्वकाही.गजानन कीर्तीकरांचे ४० लाखांचे पाठबळशरीरसौष्ठवातील ऐतिहासिक एकीचे सूत्रधार ठरलेल्या गजानन कीर्तीकर यांनी केवळ संघटनांना एकत्र आणण्याचे काम केले नाही, तर आगामी ‘महाराष्ट्र श्री’ स्पर्धेसाठी सीएसआर अंतर्गत तब्बल ४० लाख रुपयांचा निधी उभारून देण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे पुढील महाराष्ट्र श्री स्पर्धा मुंबईमध्ये होण्याचे संकेत स्पष्ट झाले आहेत.व्यायाममहर्षी मधुकर तळवळकर यांनीही ५ लाख रुपयांची रोख मदत जाहीर केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.