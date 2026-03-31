मुंबई इंडियन्सच्या मॅचनंतर BCCI च्या ब्रॉडकास्ट इंजिनियरचा मृत्यू; हॉटेलच्या रुममध्ये आढळला मृतदेह, नेमकं काय घडलं?

मुंबई इंडियन्स विरुद्ध कोलकाता नाईट रायडर्स यांच्यातील सामना रविवारी वानखेडे स्टेडियमवर खेळवण्यात आला होता. मात्र, या सामन्यानंतर एक धक्कादायक घटना समोर आली असून BCCI च्या ब्रॉडकास्ट इंजिनियरचा मृत्यू झाला आहे. हॉटेलच्या रुममध्ये त्याचा मृतदेह आढळून आला असून याप्रकरणी पोलिसांत नोंद करण्यात आली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, विल्यम लेग्नफोर्ड असं या ब्रँड कास्ट इंजिनियरचं नाव आहे. तो आयपीएलसाठी मुंबईमध्ये आला होता. 24 मार्चपासून तो मुंबईच्या प्रसिद्ध हॉटेल ट्रायडन्टमध्ये राहत होता. 29 मार्चला मॅच संपल्यानंतर तो त्याच्या रूम नंबर 2715 मध्ये गेला. पण 30 मार्च रोजी जेव्हा रिसेप्शनिस्टने त्याला फोन केला, तेव्हा कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही..रुममधून कोणताही प्रतिसाद येत नसल्याने हॉटेल कर्मचाऱ्यांनी मास्टर चावीने त्याची रुम उघडली. त्यावेळी तो बेशुद्ध अवस्थेत आढळून आला. त्यानंतर तातडीने डॉक्टरांना बोलवण्यात आलं. डॉक्टरांनी तपासणी करताच त्याला मृत घोषित केलं..दरम्यान, त्याच्या मृत्यूचे कारण अद्याप अस्पष्ट आहे. त्याचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला असून त्यानंतर त्याच्या मृत्यूचं कारण समोर येईल, अशी माहिती पोलिसांनी दिली. या प्रकरणात मरिन ड्राईव्ह पोलीस चौकीत मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत.