मुंबई इंडियन्सच्या मॅचनंतर BCCI च्या ब्रॉडकास्ट इंजिनियरचा मृत्यू; हॉटेलच्या रुममध्ये आढळला मृतदेह, नेमकं काय घडलं?

BCCI Broadcast Engineer Found Dead in Mumbai Hotel : या सामन्यानंतर एक धक्कादायक घटना समोर आली असून BCCI च्या ब्रॉडकास्ट इंजिनियरचा मृत्यू झाला आहे. हॉटेलच्या रुममध्ये त्याचा मृतदेह आढळून आला.
Shubham Banubakode
Updated on

मुंबई इंडियन्स विरुद्ध कोलकाता नाईट रायडर्स यांच्यातील सामना रविवारी वानखेडे स्टेडियमवर खेळवण्यात आला होता. मात्र, या सामन्यानंतर एक धक्कादायक घटना समोर आली असून BCCI च्या ब्रॉडकास्ट इंजिनियरचा मृत्यू झाला आहे. हॉटेलच्या रुममध्ये त्याचा मृतदेह आढळून आला असून याप्रकरणी पोलिसांत नोंद करण्यात आली आहे.

