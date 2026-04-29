मुंबइचा जलसम्राट आर्यनचा गोव्यात विश्वविक्रम; रात्रंदिवस सलग २१० किलोमीटर समुद्रात पोहून रचला इतिहास

अथांग सागराशी झुंज देत मुंबईच्या जलतरणपटू आर्यन सिंह दडियाला याने ५५ तास सलग पोहत २१० किमी अंतर पार करत अभूतपूर्व कामगिरी नोंदवली आहे. गोव्याच्या किनारपट्टीवर घडलेल्या या पराक्रमामुळे क्रीडाक्षेत्रात मोठे कौतुक होत आहे..Nagpur Swimming Record: ६३ व्या वर्षी तब्बल २५.६५ किमी स्वीमिंग! नागपूरचे जलतरणपटू डॉ. राजेंद्र जैस्वाल यांचा अनोखा पराक्रम.महाराष्ट्र सीमेजवळून सुरू झालेली ही मोहीम गोवा–कर्नाटक सीमेपर्यंत पोहोचून पुन्हा केरी येथे समाप्त झाली. एकूण २१० किमीचा हा प्रदीर्घ प्रवास आर्यनने कोणतीही विश्रांती न घेता पूर्ण केला. या कालावधीत त्याने प्रखर उन्हाचा तडाखा, रात्रीचा अंधार तसेच जेलीफिशच्या धोक्याचा सामना केला. विशेष म्हणजे, संपूर्ण मोहिमेदरम्यान तो केवळ द्रव आहारावर अवलंबून होता..मानवी शरीराच्या क्षमतेची पराकाष्ठा गाठणाऱ्या या मोहिमेसाठी अत्यंत नियोजनबद्ध व वैज्ञानिक पोषणाची आवश्यकता असल्याचे तज्ज्ञांनी नमूद केले आहे. या यशाचे श्रेय आर्यनने डॉ. मोहन रेड्डी, सुबोध सुले, योगीराज कामत तसेच त्याचे वडील व प्रशिक्षक सुरजित सिंग यांना दिले आहे..पेले म्हणाले : 'मी प्रभावित झालो''फिशरमॅन पेले' म्हणून ओळखले जाणारे समाजमाध्यमांवरील फ्रान्सिस पेले यांनीही या कामगिरीबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले. "समुद्रात सलग दोन-तीन तास पोहणेही किती आव्हानात्मक असते, याची जाणीव आम्हा मच्छिमारांना आहे. मात्र आर्यनने रात्रंदिवस, तेही पोटात अन्नाचा कण न घालता, सलग २१० किमी समुद्रात पोहण्याचा पराक्रम केला आहे. ही कल्पनाही अशक्य वाटते. या युवा जलतरणपटूने नोंदवलेली कामगिरी अभूतपूर्व आहे. त्याच्या कामगिरीने मी प्रचंड प्रभावित झालो असून, आता मी त्याचा चाहता बनलो आहे," असे त्यांनी सांगितले.तसेच, "या मोहिमेसाठी मी देवाकडे विशेष प्रार्थना केली होती आणि समस्त गोवेकरांनाही तसे आवाहन केले होते," असेही त्यांनी नमूद केले..या कामगिरीबद्दल प्रमोद सावंत, रमेश तवडकर आणि श्रीपाद नाईक यांनी त्याचे अभिनंदन केले. गोवा जलतरण संघटनेचे सचिव सुदेश नागवेकर यांनीही ही कामगिरी राज्यासाठी अभिमानास्पद असल्याचे नमूद केले.