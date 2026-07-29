क्रीडा

Neeraj Chopra Match Update: राष्ट्रकुल स्पर्धेत 'गोल्डन बॉय' नीरज खेळताना कधी दिसणार? तारीख अन् वेळ नोट करून ठेवा

Neeraj Chopra CWG 2026 Javelin Throw Live Streaming Details: ग्लासगोमध्ये राष्ट्रकुल स्पर्धा सुरू असून या स्पर्धेत भारताचा 'गोल्डन बॉय' नीरज चोप्राही सहभागी होणार आहे. त्याचा सामना कधी आणि कुठे पाहाता येईल जाणून घ्या सविस्तर.
Neeraj Chopra CWG 2026 Javelin Throw Live Streaming Details

Neeraj Chopra CWG 2026 Javelin Throw Live Streaming Details

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Neeraj Chopra Javelin Throw Live Streaming Details : ग्लासगोमध्ये सध्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा २०२६ सुरू आहे. या स्पर्धेत भारतीय खेळाडू चमकतानाही दिसत आहेत. वेटलिफ्टिंगमध्ये भारतीय खेळाडूंनी वर्चस्व राखल्यानंतर ऍथलेटिक्समध्येही भारतीय खेळाडूंनी डंका वाजवला आहे.

मात्र ऍथलेटिक्सच्या स्पर्धा सुरू झालेल्या असतानाच अनेकांना प्रश्न पडला आहे की भारताचा गोल्डन बॉय नीरज चोप्रा (Neeraj Chopra) मैदानात कधी दिसणार, तो यंदा ही स्पर्धा खेळणार की नाही? नीरज २०२२ मध्ये दुखापतीमुळे राष्ट्रकुल स्पर्धा(Commonwealth Games) खेळला नव्हता. मात्र यंदा तो सहभागी होणार असून भारताला त्याच्याकडून पुन्हा एकदा सुवर्णपदकाची आशा आहे.

Neeraj Chopra CWG 2026 Javelin Throw Live Streaming Details
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