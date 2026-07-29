Commonwealth Games : मुसळधार पावसात भारताच्या गुरवीर सिंगनं घडवला इतिहास! वाऱ्याच्या वेगासारखा धावत जिंकलं मेडल; Video

Commonwealth Games Glasgow Marathi news: मुसळधार पाऊस...आणि ट्रॅकवर सुरू असलेली १० हजार मीटरची थरारक शर्यत... सुरुवातीला गर्दीमध्ये कुठे तरी मागे असणारा एक भारतीय धावपटू शेवटच्या फेऱ्यांमध्ये अचानक असा काही वेग घेतो की, समोरच्या प्रत्येक प्रतिस्पर्ध्याला मागे टाकत थेट ऐतिहासिक रौप्य पदकावर नाव कोरतो... हे कोणतं चित्रपटातलं दृश्य नाही, तर उत्तर प्रदेशातील एका छोट्याशा सिरसा गावातून आलेल्या गुलवीर सिंगने (Gulveer Singh) ग्लासगो राष्ट्रकुल स्पर्धेत करून दाखवलेली खरीखुरी कमाल आहे.सध्या ग्लासगोमध्ये राष्ट्रकुल स्पर्धा सुरू आहे. या स्पर्धेत मंगळवारी (२८ जुलै) १० हजार मीटर शर्यतीत २७ वर्षंच्या गुरवीर सिंगने रौप्य पदक जिंकलं आहे. .Commonwealth Games: कारगिल योद्ध्यांना विजय समर्पित... पाकिस्तानी बॉक्सरचा धुव्वा उडविल्यानंतर भारताच्या जादुमानीची भावना.त्याची शर्यत सुरू होती, तेव्हा ग्लासगोमध्ये पाऊस पडत होता. त्यावेळी सुरुवातीला ४००० मीटरपर्यंत तो पहिल्या तीन धावपटूंमध्ये होता. पण नंतर तो अगदी ९ व्या क्रमांकापर्यंत घसरला होता. शेवटच्या ५ फेऱ्या राहिलेल्या असताना तो ६ व्या क्रमांकावर आला. पण जशी शर्यत संपत आली तसा त्याने वेग पकडला आणि तो एक एक प्रतिस्पर्ध्याला मागे टाकत दुसऱ्या क्रमांकावर आला. विशेष म्हणजे पहिल्या तीन खेळाडूंमध्ये केवळ २ सेकंदाचे अंतर राहिले.सुवर्णपदक ऑस्ट्रेलियाच्या काय रॉबिन्सनने २७:४८.९३ सेंकद वेळ नोंदवत जिंकले, तर गुरवीरने २७:४९.७८ सेकंद वेळ नोंदवली आणि रौप्य पदक जिंकले. आयल ऑफ मॅनच्या डेव्हिड मुल्लार्कीने २७:५०.२८ सेंकद वेळ नोंदवत कांस्य पदक पटकावले. .दरम्यान, गुलवीर राष्ट्रकुल स्पर्धेत १०,००० मीटर शर्यतीत रौप्यपदक जिंकणारा पहिलाच भारतीय आहे. यापूर्वी कविता राऊतने २०१० च्या राष्ट्रकुल स्पर्धेत कांस्य पदक जिंकले होते.खरंतर २७ वर्षांच्या गुलवीरनं खेळाडू होण्याचं स्वप्न कधी पाहिलं नव्हतं. त्याला देशसेवा करण्यासाठी सैन्यात जायचे होते, म्हणून तो धुळीने माखलेल्या रस्त्यांवर आणि शेताच्या बांधांवर धावण्याचा सराव करायचा. त्यामुळे तो २०१८ मध्ये तो स्पोर्ट्स कोट्यातून 'द ग्रेनेडियर्स' रेजिमेंटमध्ये दाखल झाला. तो आत्ता सैन्यात नायब सुभेदार या पदावर कार्यरत आहे. पण सैन्यात आल्यानंतर मात्र त्याला ऍथलेटिक्सची गंभीरता लक्षात आली. त्याची आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टिट्यूटमध्ये निवड झाली आणि मग तो क्रीडा प्राधिकरणाच्या राष्ट्रीय शिबिरातही सहभागी झाला. तिथून तो धावण्याबाबत गांभीर्याने विचार करायला लागला..त्याने २०२२ एशियन गेम्समध्ये १० हजार मीटरमध्ये, तर २०२३ एशियन चॅम्पियनशीपमध्ये ५००० मीटरमध्ये कांस्य पदक जिंकलं. २०२५ च्या एशियन चॅम्पियनशीपमध्ये त्याने कमाल केली. त्याने १० हजार आणि ५ हजार या दोन्ही प्रकारत सुवर्णपदक जिंकलं. पण तो इतक्यावरच थांबला नाही आता त्याने राष्ट्रकुल स्पर्धेतही पदक पटकावलंय आणि तो आता २०२८ ऑलिम्पिकमध्ये पदकासाठी भारताचे मोठे आशास्थान आहे..Commonwealth Games: पोलिओचा सामना, कौटुंबिक छळ अन् आता सुवर्णपदक! भारताच्या शर्मिला धनखरने ग्लासगोमध्ये घडवला इतिहास.गुलवीरने आजपर्यंत अनेक विक्रम केलेत. त्याच्या नावावर ५,००० मीटर (१३:०३.९३ सेकंद), १०,००० मीटर (२७:००.२२ सेंकद) आणि ३,००० मीटर शर्यतींमध्ये राष्ट्रीय विक्रम आहे. त्यानं २०२६ न्यूयॉर्क हाफ मॅरेथॉन ५९ मिनिटे ४२ सेकंदात पूर्ण केली होती. तो एका तासाच्या आत हाफ मॅरेथॉन पूर्ण करणारा पहिला भारतीय देखील आहे. सध्या तो ऑलिम्पिकचीही तयारी करत असून अमेरिकेतली कॉलोराडो स्प्रिंग्स इथं प्रशिक्षक स्कॉट सिमन्स यांच्या मार्गदर्शनाखाली सराव करतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.