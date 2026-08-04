Neeraj Chopra : राष्ट्रकुल स्पर्धेतील रौप्यपदकानंतर नीरज चोप्रा पुन्हा मैदानावर... अर्शद नदीमसह पथिरागेचा हिशोब करणार...

Lausanne Diamond League javelin throw preview: राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत भारताचा गोल्डन बॉय नीरज चोप्रा याला रौप्यपदकावर समाधान मानावे लागले. ८ वर्षांनंतर या स्पर्धेत पुनरागमन करणाऱ्या नीरजसाठी हे खूप मोठे यश होते, परंतु श्रीलंकेच्या रुमेश पथिरागेला त्याला कडवी टक्कर देता आली नाही. रुमेशने निर्विवादपणे सुवर्णपदक पटकावले. आता नीरज याची परतफेड करण्यासाठी सज्ज झाला आहे आणि Lausanne Diamond League मध्ये पुन्हा एकदा नीरज विरुद्ध पथिरागे असा सामना पाहायला मिळणार आहे. यात पाकिस्तानचा अर्शद नदीमही असल्याने आशियातील तीन स्टार भालाफेकपटूंमध्ये कोण बाजी मारतं, याची उत्सुकता आहे. आता ही स्पर्धा केव्हा होणार आणि कुठे पाहता येणार, हे जाणून घेऊयात....या स्पर्धेत ऑलिम्पिक विजेता अर्शद नदीमही असल्याने उतरत असल्याने उत्सुकता वाढली आहे. अर्शदला राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत काही खास कामगिरी करता आली नाही. तीन प्रयत्नानंतर तो अंतिम टप्प्यासाठी पात्र ठरला नाही आणि त्यामुळे गतविजेत्याला पदकाशिवाय मैदान सोडावे लागले. पण, तो डायमंड लीगसाठी सज्ज आहे. नीरज, अर्शद व पथिरागे यांच्याशिवाय या स्पर्धेत वर्ल्ड चॅम्पियन केशॉर्न वॉलकॉट आणि माजी वर्ल्ड व ऑलिम्पिक विजेत्या अँडरसन पीटर्स व टोक्योतील रौप्यपदक विजेता याकुब व्हॅडलेच हेही आहेत. जर्मनीचा ज्युलियन वेबर आणि जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेतील स्पर्धक कर्टिस थॉम्पसन, यांच्यासह पाच भालाफेकपटू काही दिवसांपूर्वीच राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत एकमेकांसमोर उभे ठाकले होते. त्यामुळे डायमंड लीग चुरशीची लढत ठरेल अशी अपेक्षा आहे..IND vs SL : भारतीय संघ श्रीलंकेसाठी रवाना, विमानतळावर 'एक' फलंदाज नाही दिसला; दौऱ्याला मुकण्याची शक्यता... जसप्रीतनंतर आणखी एक धक्का?."मागील चार ऑलिम्पिक स्पर्धा आणि जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धा जिंकणारे पाच भालाफेकीतील सुपरस्टार २१ ऑगस्ट रोजी अॅथलेटिसिमा येथे एका असाधारण दर्जाच्या स्पर्धेसाठी उपस्थित राहतील," असे आयोजकांनी एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये पाठीच्या खालच्या भागाला झालेल्या दुखापतीमुळे संघाबाहेर गेलेल्या नीरजची ही पुनरागमनानंतर लॉझान डायमंड लीग तिसरी स्पर्धा असेल..२८ वर्षीय खेळाडूने जूनमध्ये दोहा डायमंड लीगमध्ये ८५.६९ मीटर थ्रो करून चौथे स्थान मिळवत आपल्या हंगामाची सुरुवात केली, त्यानंतर राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत ८५.८३ मीटर थ्रो करून त्यात सुधारणा केली आणि रौप्यपदक पटकावले. चोप्राने दोन वर्षांपूर्वी ८९.०८ मीटरच्या कामगिरीसह विजेतेपद पटकावले होते, तर २०२४ मध्ये लॉझान डायमंड लीगमध्ये ८९.४९ मीटरच्या कारकिर्दीतील चौथ्या सर्वोत्तम थ्रोसह तो उपविजेता ठरला..IPL 2027 : मुंबईचे चार खेळाडू Delhi Capitalsच्या निवड चाचणीसाठी दाखल झाले, यशस्वी जैस्वाल... ; सौरव गांगुली करणार निवड .२१ ऑगस्टला डायमंड लीग होणार आहे आणि ही स्पर्धा भारतात Diamond League YouTube Channel व Facebook पेजवर पाहता येणआर आहे. साधारण दुपारी ३ वाजता ही स्पर्धा सुरू होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.