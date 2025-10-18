पाकिस्तानचा अनैतिकपणा! हल्ला विध्वंसक, 3 क्रिकेटर्सच्या मृत्यूवर राशिद खानने व्यक्त केलं दु:ख; क्रिकेट बोर्डाच्या भूमिकेचं स्वागत

पाकिस्तानकडून करण्यात आलेल्या भ्याड हल्ल्यात अफगाणिस्तानच्या क्रिकेटपटूंसह अनेक नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेनंतर अफगाणिस्तान क्रिकेट संघाचा कर्णधार राशिद खानने पाकिस्तानवर हल्लाबोल केलाय. पाकिस्तानने केलेल्या हल्ल्यात तीन क्रिकेटर्सचा मृत्यू झालाय. हा हल्ला अनैतिक आणि विध्वंसक असल्याचं राशिद खानने म्हटलंय. पाकिस्तानच्या हल्ल्यानंतर अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्डानं नोव्हेंबर महिन्यात होणाऱ्या पाकिस्तान आणि श्रीलंकेसोबतच्या तिरंगी मालिकेत सहभागी होणार नसल्याचं स्पष्ट केलंय..अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्डाने सोशल मीडियावर सांगितलं की, पाकिस्तानच्या भ्याड हल्ल्यात तीन तरुण क्रिकेटपटूंसह अनेक नागरिक मृत्यूमुखी पडले. या हल्ल्याचा निषेध म्हणून ५ नोव्हेंबर ते २९ नोव्हेंबर या काळात लाहोर आणि रावळपिंडीत होणाऱ्या तिरंगी मालिकेतून अफगाणिस्तानने माघार घेतली आहे. अफगाणिस्तान या मालिकेत खेळणार नाही..पाकिस्तानचा अचानक हवाई हल्ला, अफगाणिस्तानच्या ३ क्रिकेटर्ससह ४० जणांचा मृत्यू.राशिद खानने पाकिस्तानच्या हल्ल्याचा निषेध व्यक्त करताना संताप व्यक्त केला. हल्ल्यात मृत्यू झालेल्या पीडितांच्या कुटुंबियांच्या दु:खात आम्ही सहभागी आहोत असं राशिद खानने म्हटलं. नागरिकांवर पायाभूत सोयीसुविधांवर हल्ला करणं हे अनैतिक आणि विध्वंसक आहे. बेकायदेशीर कारवायांमुळे मानवाधिकारांचं उल्लंघन झालंय. याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.निरपराध नागरिकांचा यात मृत्यू झालाय. या घटनेनंतर अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्डानं घेतलेल्या भूमिकेचं स्वागत आहे. पाकिस्तानविरुद्ध होणाऱ्या तिरंगी मालिकेत न खेळण्याचा निर्णय क्रिकेट बोर्डानं घेतलाय. कठीण काळात मी पीडितांच्या कुटुंबियांसोबत आणि देशासोबत उभा आहोत. सर्वात आधी देश आणि देशाची प्रतिष्ठा महत्त्वाची असल्याचंही राशिद खानने त्याच्या पोस्टमध्ये नमूद केलंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.